В России появятся новые дорожные знаки

На российских дорогах появится несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». Принят предварительный национальный стандарт, разрешающий их использование по всей стране. Ранее знаки в качестве эксперимента устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова.

В России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек. С документом ознакомились «Известия».

Один из новых знаков — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». Его будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет.

Также в новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход».

Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — он появится там, где движение трамваев обособлено. А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

В списке новых — также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.

Схожие знаки — «Направление движения по полосе», «Начало полосы» (информирует о появлении дополнительной полосы), «Конец полосы» (информирует об окончании полосы, визуально выделяя приоритет), а также «Перестроение на параллельную проезжую часть» (информирует о приоритетах движения при перестроении).

Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.

Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков.

— Совмещение, например, знаков «Парковка» и «Инвалид» дает нам экономию денежных средств и убирает «визуальный мусор», — пояснил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» (разработчик ПНСТ) Александр Шумский.

Также стандарт предполагает и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, уличная или внеуличная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке. Новые варианты исполнения не отменяют уже существующих знаков, а дополняют их.

В Росстандарте пояснили, что ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Он даст возможность ускоренного внедрения результатов научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике (процедура принятия ГОСТа длится дольше). На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проводят последующую разработку национального стандарта России.

Представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляемой первым вице-премьером Игорем Шуваловым, пояснил «Известиям», что существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет.

— Мы уже живем в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки. Они должны быть понятными и комфортными, — отметил он. — Мы проводили эксперименты в столице и некоторых регионах. Водители остаются довольны, они лучше реагируют на новые знаки. Более того, учить новые правила не придется: контентная составляющая большинства знаков не меняется, а некоторые новые позволяют удовлетворить потребности определенных категорий граждан. Например, о глухих пешеходах 40 лет назад вряд ли кто думал.

Председатель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов отметил необходимость таблички «Глухие пешеходы», однако раскритиковал другие нововведения. Он отметил, что, например, въезд на перекресток в случае затора и так запрещен правилами дорожного движения (штраф за это нарушение — 1 тыс. рублей) и отдельный напоминающий об этом знак вряд ли нужен.

Ранее «Известия» сообщали, что регионы теперь имеют право уменьшить дорожные знаки вдвое — на улицах со скоростью движения до 60 км/ч. Стандарт предполагает, что дополнительные знаки можно делать как в обычном, так и в уменьшенном формате.