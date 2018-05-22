Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей

Потенциальные банкроты в России задолжали кредиторам почти 35 млрд рублей. Об этом сообщили «Известиям» в Национальном центре банкротств (НЦБ). Число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. К 2020 году их количество может вырасти в пять раз, предупреждают аналитики. Чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.

Размер долга попадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился за год на 74% — до 34,93 млрд рублей. Примерно такую сумму банкиры в течение года-двух могут потерять, подсчитали для «Известий» в НЦБ. По данным центра, в первом квартале 2017 года объем долга потенциальных банкротов составлял 20,1 млрд рублей, в аналогичном периоде 2016-го — 13,9 млрд.

Вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности. Она составила 1,7 млн рублей. Цифра увеличилась на 34% за год, уточнили в НЦБ. В бюро кредитных историй «Эквифакс» «Известиям» подтвердили корректность таких оценок.

Закон о несостоятельности физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Заемщик может объявить себя банкротом через суд, если не способен исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей. Срок неуплаты при этом должен превышать 90 дней. Когда гражданин готов признать себя банкротом, у него есть две опции. Первая — полное списание долга, но только через продажу имущества. Вторая — его реструктуризация. Решение принимает суд.

В первый год заявления на личное банкротство подали 9804 гражданина. Почти за 2,5 ггода число россиян, которые написали подобные заявления, достигло 87 884. К январю 2018 года в 85–90% случаев с россиян полностью снимали долговое бремя, рассказал директор НЦБ Дмитрий Токарев. При этом в течение пяти лет после завершения процедуры банкротства гражданин не вправе скрывать этот факт при обращении за новыми кредитами.

— Рост объема долга потенциальных банкротов является близким к критическому, — отметила партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. — В перспективе пяти лет это может стать проблемой для банковского сектора. Увеличение на 74% в первом квартале — далеко не предел. Рост в 150–00% в течение двух лет можно назвать вполне реальным.

Рост невозвратной задолженности, по которой граждане могут объявить дефолт, вызывает беспокойство не только в отношении заемщиков. Проблемы возникают и у банков, отметил управляющий партнер юридической компании «ЮрПартнеръ» Антон Толмачев. Он пояснил, что механизм признания гражданина несостоятельным — это козырь не для кредитора, а для должника. Ведь на практике в случае успешного банкротства финансовым организациям приходится списывать долги и терять из-за этого деньги.

Институт банкротства необходим, так как способствует снятию долговой нагрузки с населения, заявили «Известиям» в пресс-службе Сбербанка.

С учетом роста числа граждан, допускающих просрочку свыше 90 дней, в перспективе двух лет количество исков о банкротстве может вырасти в 4–5 раз, предупредил Антон Толмачев. Соответственно, объем потенциальных потерь банков будет только расти.

Уже в 2018 году сумма может достичь 60 млрд рублей, рассказал директор департамента взыскания просроченной задолженности физлиц Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Медведев. Вырастет и доля судебных решений о полном списании долгов — до 95% к концу года, спрогнозировали в НЦБ.

Чтобы предотвратить рост числа банкротов, необходимо ограничить сумму штрафов и пеней, которые банки начисляют на основной долг по ссудам, считает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сейчас размер санкций может превышать кредит в три раза. Ограничения по ним действуют с лета 2016 года только для ипотеки. А должны распространяться на все розничные займы и лимитироваться полуторной суммой кредита, подчеркнул парламентарий. Он готов выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Личное банкротство позволяет человеку решить финансовые проблемы. Но в силу закона процедура имеет и минусы. Из-за этого несостоятельным заемщикам не стоит ждать послаблений от банков, поскольку им не нужны невозвратные кредиты, которые впоследствии придется списать.