Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Самбо в воздухе

Как бортпроводников учат справляться с авиадебоширами
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Главный слайд
Начало статьи
Самбо в воздухе
2018-02-20 18:43:46">
2018-02-20 18:43:46
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В учебном центре столичного аэропорта Внуково бортпроводников начали обучать приемам самбо. Предполагается, что это поможет им дать отпор авиадебоширам. Мастер-класс, намеченный на 20 и 21 февраля, стал очередным шагом в войне, которую авиакомпании объявили хулиганству на борту, и по иронии судьбы совпал с очередной громкой историей: в начале недели с рейса за попытку прорваться в кабину пилотов был снят помощник главы Якутии.

Помощник главы Якутии снят с рейса в Москве за дебош в самолете

Как сейчас бортпроводников готовят к работе со сложными пассажирами и поможет ли им знание боевых единоборств, разбирался портал iz.ru.  

Битва со стюардами

Об инциденте, который произошел перед вылетом рейса Москва–Якутск 17 февраля, стало известно в понедельник, 19 февраля. Во время посадки на самолет «Аэрофлота» помощник главы Якутии Евгений Шигапов сначала отказался предъявить посадочный талон, а затем, как сообщается, начал оскорблять членов экипажа и попытался попасть в кабину пилота. Поскольку самолет в этот момент находился на земле, решить ситуацию оказалось относительно легко. На борт вызвали сотрудников полиции, происшествие было зафиксировано, сам Шигапов был выведен из самолета и доставлен в дежурную часть. Самолет же вылетел в Якутск с задержкой в один час.

бортпроводники
Фото: IZ.RU
Получение посадочного талона помощником главы Якутии попало на видео

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Егор Борисов объяснил, что сотрудники авиакомпании сами забыли выдать ему, его супруге и Шигапову посадочные талоны. В «Аэрофлоте» на это ответили видеозаписью, где видно, как Шигапов талоны получает. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него дела об административном правонарушении.

Осенью 2017-го в Росавиации отметили, что количество зарегистрированных авиакомпаниями фактов хулиганства на борту увеличилось. Если в сентябре 2016-го их было зафиксировано 50, в сентябре 2017-го — 58. И это только те случаи, в которых для дебошира наступила уголовная или административная ответственность. По другим данным, только в 2016 году на российских самолетах было зафиксировано больше тысячи случаев авиадебоша. Чаще всего агрессия пассажиров направлена на членов экипажа. Ответить им, как правило, нечем.

Против ударившего бортпроводника авиадебошира возбудили уголовное дело

— Если вы откроете закон, то увидите, что на данный момент бортпроводники бесправны, — сказал порталу iz.ru председатель совета бортпроводников Общероссийского профсоюза авиационных работников Владислав Макеев.

Еще одна проблема кроется в том, как пассажиры воспринимают стюардов и стюардесс, считает Анна Ермилина, директор кадрового центра компании «Авиаперсонал».

— Зачастую бортпроводника принимают за обслуживающий персонал. Сейчас мы в том числе стараемся популяризировать эту профессию и уйти от стандартов обслуги. Потому что в первую очередь бортпроводник — это тот, кто обеспечивает безопасность полетов на борту воздушного судна, — заявила Ермилина порталу iz.ru.

 бортпроводник
Фото: IZ.RU

Только в январе 2018-го стало известно как минимум о двух подобных ситуациях. Во Внуково сняли с рейса, летевшего в Дубай, пассажирку, которая еще до вылета самолета успела сначала закурить в туалете, а затем попыталась прорваться в кабину пилотов. Как сообщалось, девушка могла находиться в состоянии наркотического опьянения. На рейсе, следовавшем из Москвы в Нью-Йорк, пассажир бизнес-класса ударил стюардессу. После возвращения в Шереметьево она зафиксировала факт побоев, и по возвращении в Россию дебошир был задержан. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве и побоях.

Авиадебоширка рейса Москва–Дубай пыталась прорваться в кабину пилотов

Иногда, правда, на помощь приходят сами пассажиры. Так случилось с Владимиром Колотыгиным, который, также в январе 2018-го, начал оскорблять членов экипажа, ударил одного из бортпроводников — но был обездвижен летевшими тем же рейсом сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. В аэропорту его сдали полиции.

«Трудный пассажир»

Все желающие работать в салоне самолета должны пройти специальное обучение в учебных центрах, сертифицированных Росавиацией. Такое обучение считается дополнительной профессиональной подготовкой, поэтому длится всего несколько месяцев.

Летевший рейсом Москва — Нью-Йорк пассажир ударил стюардессу по лицу

Чтобы попасть в программу обучения, будущим бортпроводникам необходимо сначала успешно пройти медицинскую летную комиссию, а затем — собеседование с представителями учебного центра или авиакомпании, которая подбирает персонал. В том числе кандидатов проверяют на знание английского и на стрессоустойчивость.

— В последние два года очень популярным стал вопрос «Ваши действия, если вы столкнулись с ситуацией «трудный пассажир». Это есть в учебном плане, прямо так и называется. Человеку в этом случае могут задаваться разные некорректные вопросы, а он должен сориентироваться, как лучше поступить, — рассказала порталу iz.ru Анна Ермилина.

бортпроводник
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Президент России подписал пакет законов об авиадебоширах

Понятие «трудный пассажир» довольно широкое — оно включает как просто неконтактного человека, скептически реагирующего на обращения членов экипажа, так и того, кто находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. И даже угроза террористического захвата самолета тоже относится к этой категории. Правда, ее отрабатывают отдельно.

Для всех остальных случаев определенная психологическая подготовка предусмотрена, но она сильно ограничена — невозможно уложить в несколько месяцев всё, а ведь слушателям нужно еще изучить базовые вещи — обеспечение безопасности полетов, вводную подготовку и так далее.

— Психологические аспекты тоже есть, но, к сожалению, в обучении они присутствуют не так активно, потому что три месяца — это достаточно мало для освоения профессии, — сказала Анна Ермилина.

В Советском Союзе к таким ситуациям бортпроводников готовили серьезнее, отмечает Владимир Макеев.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
Авиадебошир в нетрезвом виде задержан после приземления в Симферополе
Появилось видео с задержавшей вылет на четыре часа авиадебоширкой
Авиадебошира связали на борту самолета, летевшего из Благовещенска в Екатеринбург
Условный срок получил авиадебошир за драку на рейсе Москва–Анталья

— Там это было на более приемлемом уровне. Сейчас психологическая подготовка есть, но она направлена скорее на сервис, на общение с пассажиром. А такие занятия, на мой взгляд, нужно проводить отдельно, — подчеркнул эксперт.

Вопрос грубой силы

Двухдневный мастер-класс по самбо во Внуково проводят впервые — в феврале он организован для двух групп будущих бортпроводников. В пресс-службе аэропорта порталу iz.ru пояснили, что занятия состоят из теоретического и практического блоков. Ведет их исполнительный директор Международной ассоциации самбо профессор Сергей Табаков. В будущем подобный курс хотят сделать ежегодным.

— Участники получают сертификат о прохождении курсов бортпроводников, просто там будет строчка о том, что они в том числе прошли курс самбо, — сообщила порталу iz.ru руководитель пресс-службы Внуково Мария Шаравина.

Правда, не факт, что обладателям этих навыков удастся их эффективно применить, отмечает Владимир Макеев, поскольку в самолетах по большей части довольно тесно.

— На самом деле на воздушных судах не так много места, где вообще это можно сделать. На широкофюзеляжных это одно, а на узкофюзеляжных, которых у нас по России больше чем три четверти, это невозможно будет даже применить, — отметил глава совета бортпроводников Общероссийского профсоюза авиаработников.

бортпроводник
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Впрочем, действующее законодательство и должностные инструкции в принципе не позволяют проводникам применять физическую силу, а значит, член экипажа может в итоге оказаться крайним. У них есть четкий распорядок действий, которые они могут предпринять, столкнувшись с хамом или воздушным хулиганом, — и варианты очень ограничены.

Минтранс РФ может обязать авиадебоширов платить до 50 тыс. рублей

— Пока у нас, к сожалению, нет законодательной базы, позволяющей бортпроводнику применять физическую силу к пассажирам. У него есть четкая инструкция: сначала он делает устное предупреждение, потом письменное, дальше уже командир воздушного судна решает, надо ли сажать самолет, — напомнила Анна Ермилина.

Попробовать связать пассажира, чтобы его утихомирить, бортпроводники теоретически имеют право, но даже в этом случае им лучше попросить об этом командира корабля, второго пилота или кого-нибудь из пассажиров. Тем более что большая часть бортпроводников — женщины. Справиться с обидчиком с использованием грубой силы им, вероятнее всего, будет нелегко, хотя припугнуть излишне разошедшегося пассажира знанием единоборств, может быть, получится.

Ремнем, скотчем и шокером

Во многих странах мира уже действуют довольно жесткие правила в отношении авиационных дебоширов. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), например, рекомендует своим членам разрешать стюардам и стюардессам применять электрошокеры и пластмассовые наручники. В США, Японии и Корее за хулиганство на борту самолета давно уже предусмотрены штрафы в несколько тысяч долларов, а также возможность реального тюремного срока.

Авиадебоширов отстраняют от полетов
Соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ Госдума может принять до летних каникул

В России до последнего момента бортпроводникам приходилось прибегать к помощи ремней безопасности, пледов, брючных ремней и даже скотча, чтобы зафиксировать разбушевавшихся пассажиров. В последние два года, правда, ситуация начала меняться.

Весной 2017 года в статью УК РФ о хулиганстве был добавлен отдельный пункт, предусматривающий ответственность за нарушение порядка и «проявление неуважения к обществу» на любом виде общественного транспорта: от самолета до корабля.  За такие нарушения теперь придется заплатить от 300 до 500 тыс. рублей, кроме того, есть риск отправиться за решетку на срок до пяти лет.  

С лета 2018 года начнет действовать новый закон об авиадебоширах. Он предусматривает создание авиаперевозчиками особых черных списков. В них авиакомпании смогут заносить всех пассажиров, «отличившихся» во время полета, и в течение года после инцидента отказывать им в праве летать своими рейсами. Кроме того, бортпроводникам разрешат иметь на борту специальные пластиковые наручники, а сотрудникам службы авиационной безопасности, работающим на земле, — пользоваться электрошокерами.

бортпроводник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Авиадебоширов предложили усмирять шокерами
Сенаторы подготовили поправки в закон, расширяющие арсенал подразделений транспортной безопасности

К тому же если раньше речь шла только о внимании к качеству сервиса, то теперь авиакомпании, возможно, устав от регулярных экстренных посадок, чаще стали занимать сторону своих сотрудников.

— Неважно, какой ты пассажир, авиакомпания теперь встает на сторону экипажа. Это доказывает недавний случай с якутским руководством, — считает Анна Ермилина.

Правда, по ее мнению, главное — дать членам экипажа возможность научиться эффективно решать конфликты на борту мирными способами.  

— Негатив рождает ответную агрессию, поэтому, конечно же, хочется, чтобы законодательно закрепили основы психологического обучения, где уделили бы больше внимания способам решения конфликта без применения физической силы. Конечно, в случае сильного наркотического опьянения это не поможет. Но в общении со звездами, с пассажирами бизнес-класса этого будет достаточно. Пока у нас это есть, но не в той степени, в какой хотелось бы, — заключила эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Впервые в отношении авиадебошира МВД возбудило уголовное дело
Пьяный пассажир ругался матом и пытался открыть дверь самолета во время полета
С авиадебоширами предлагают бороться штрафами и черными списками
С авиадебоширами предлагают бороться штрафами и черными списками
В авиационном сообществе активно обсуждается пакет мер, направленных на борьбу с авиадебоширами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017