Получение посадочного талона помощником главы Якутии попало на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено получение помощником главы Якутии Евгением Шигаповым посадочных талонов на самолет перед инцидентом на борту рейса Москва–Якутск 17 февраля.

На кадрах видно, как пассажиры, среди которых Евгений Шигапов, получают талоны перед посадкой на самолет компании «Аэрофлот».

Помощник главы Республики Саха был снят с рейса Москва–Якутск 17 февраля. Источники, близкие к авиакомпании, сообщили, что чиновник отказывался предъявить посадочный талон, высказывал оскорбления в адрес персонала и пытался проникнуть в кабину пилотов.

При этом в пресс-службе перевозчика пояснили, что глава Якутии Егор Борисов, его супруга и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку последними. При этом у пассажиров в руках было много пакетов из дьюти-фри. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны они отказались в категоричной форме.