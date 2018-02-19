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Помощник главы Якутии пройдет тест на алкоголь после скандала в самолете

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Фото: IZ.RU
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Помощник главы Якутии Евгений Шигапов согласился провериться на алкоголь после конфликта в самолете. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на заявление властей республики.

Портал iz.ru сообщал о том, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва–Якутск вылетел позже из-за инцидента с главой Якутии, который якобы не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением.

Шигапов был снят с рейса Москва–Якутск 17 февраля из-за дебоша. Сообщалось, что его вывели из самолета полицейские после отказа предъявить посадочный талон, оскорблений в адрес персонала и попытки пройти в кабину пилотов.

В понедельник, 19 февраля, в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» порталу iz.ru сообщили о том, что глава Якутии Егор Борисов, его супруга и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов из дьюти-фри в ручной клади.

«На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались», — рассказали в авиакомпании.

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