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Авиадебоширка рейса Москва-Дубай пыталась прорваться в кабину пилотов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Снятая с рейса Москва-Дубай за курение пассажирка, пыталась прорваться в кабину пилотов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 28 января в московском аэропорту Внуково. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщается, сначала женщина закурила в туалете самолета, после чего стала просить пустить ее в кабину пилотов, так как у нее были «видения».

К самолету прибыли сотрудники полиции и служба авиационной безопасности. Девушку сняли с рейса. Самолет вылетел из Внукова с опозданием.

26 января портал iz.ru сообщал, что пассажир бизнес-класса, летевший рейсом Москва — Нью-Йорк, ударил стюардессу по лицу и устроил на борту дебош.

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