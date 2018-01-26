Летевший рейсом Москва — Нью-Йорк пассажир ударил стюардессу по лицу

Пассажир бизнес-класса, летевший рейсом Москва — Нью-Йорк, устроил на борту самолета дебош, ударив стюардессу по лицу. Полиция возбудила против дебошира уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Об этом в пятницу сообщили в МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, пассажир бизнес-класса, грубо нарушавший общественный порядок, не реагировал на замечания, использовал нецензурную лексику, создавая таким образом реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.

«Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице», — цитирует Волк «РИА Новости».

Стюардесса, пострадавшая в результате действий пассажира, обратилась в аэропорту Шереметьево с заявлением в полицию. После возвращения в Россию авиадебошира задержала транспортная полиция, сообщает телеканал «360».

По словам представителя «Аэрофлота» дело связано с полетом топ-менеджера Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) 8 октября прошлого года на рейсе авиакомпании, передает RNS.

Ранее сообщалось, что следовавший рейсом SU102 8 октября 2017 года в Нью-Йорк пассажир бизнес-класса после неадекватного поведения на борту самолета и драки с пассажирами и бортпроводницей по прилете в аэропорт назначения был передан полиции и ФБР.

Тогда источник, близкий к авиакомпании, сообщал, что авиадебоширом оказался директор проектной группы ЕФСР Алексей Черекаев.

Напомним, в минувший понедельник правоохранительные органы задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, ударил по лицу бортпроводника авиакомпании «Аэрофлот». Инцидент произошел на борту авиарейса Москва — Петропавловск-Камчатский.