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Авиадебошир в нетрезвом виде задержан после приземления в Симферополе

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Нетрезвый житель Краснодарского края был задержан за нарушения общественного правопорядка в самолете после его приземления в Симферополе, сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД на транспорте.

Сообщение о дебошире на борту рейса Ростов-на-Дону–Симферополь поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь от авиадиспетчера. Едва самолет приземлился, к нему был направлен наряд полиции, который задержал беспокойного пассажира и доставил в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту, сообщает ИА «Крыминформ».

Нарушителем оказался 42-летний мужчина из города Темрюка Краснодарского края. Телеканал «360» сообщает: медицинское освидетельствование показало, что дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате ему был выписан штраф в размере 500 рублей.

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