Госдума примет закон об ответственности за выполнение санкций в весеннюю сессию

В Госдуме планируют завершить работу над законопроектом об ответственности за исполнение санкций в весеннюю сессию, заявил 30 мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы намерены закончить работу над этим законопроектом однозначно в весеннюю сессию. Может быть, получится и в течение июня пройти весь этот этап работы», — цитирует его «РИА Новости».

Володин рассказал, что законопроект об административной ответственности за исполнение санкций, предположительно, внесут в июне.

«Что касается административной ответственности и вопросов, связанных с этой нормой, она может быть начата рассматриваться ещё в весеннюю сессию, но однозначно, если речь идет о принятии этой нормы, это будет уже осень», — добавил спикер Госдумы, отвечая на вопрос о том, когда в Госдуму внесут соответствующий проект поправок в КоАП.

Проект закона о контрсанкциях предполагает лишение свободы до четырех лет за отказ проводить сделку с гражданином России в рамках исполнения антироссийских санкций. Кроме того, вводится лишение свободы до трех лет за пособничество иностранным государствам в продвижении санкций.

Первоначально Госдума планировала рассмотреть документ в первом чтении на заседании 17 мая, однако дату рассмотрения перенесли. По словам Володина, об этом депутатов попросили представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также банковских структур.