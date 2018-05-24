Мантуров призвал доработать закон о наказании за исполнение санкций

Наличие закона о наказании за соблюдение антироссийских санкций в РФ разумно, но конкретные требования надо проработать, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Я считаю, что разумно в принципе наличие такого закона, но что касается конкретных требований, особенно уголовной ответственности — здесь нужно поработать над разумными решениями», — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме.

Мантуров напомнил, что некоторое время назад, когда были объявлены санкции против российских компаний, от российских поставщиков поступали сигналы, что они будут ограничивать взаимодействие с компаниями, попавшими под санкции.

«Этого допускать категорически нельзя. Особенно если это касается компании, которая работает внутри страны. Мы должны находить разумные решения», — добавил глава Минпромторга.

Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций был принят Госдумой в первом чтении 15 мая. 17 мая нижняя палата парламента перенесла второе чтение для проведения дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия документа предусматривает уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций на территории РФ.