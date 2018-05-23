Уголовную ответственность за исполнение санкций предлагают заменить штрафом

Новая редакция проекта закона о наказании за исполнение западных санкций на территории России предусматривает уголовные или административные меры ответственности, сообщил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По словам Кузьминова, в настоящее время законопроект обсуждается во второй редакции, где наказание за соблюдение санкций и призывы к их усугублению разделены на две части.

«И первая часть отнесена к административной ответственности. Но даже и эта часть, отнесенная к административной ответственности, а не к уголовной, подверглась критике со стороны бизнес-объединений, со стороны экспертов», — цитирует ТАСС заявление ректора ВШЭ.

Он добавил, что пока штрафы предусматриваются только для должностных лиц, а не для компаний.

«Уголовное наказание предлагается заменить штрафом в 100 тыс. рублей», — приводит RNS слова Кузьминова.

Проект закона об уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций на территории России предусматривает наказание за уклонение от делового сотрудничества с компаниями, которые попали под санкции, а также за действия, помогающие правительствам западных стран в составлении всевозможных санкционных списков.

Бизнес-сообщество предложило устранить связанную с режимом исполнения санкций неопределенность.

Ранее парламентарии предлагали в качестве мер наказания за исполнение антироссийских санкций ввести штраф в размере до 600 тыс. рублей, назначать принудительные работы или лишать свободы на срок до четырех лет.