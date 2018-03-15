Авиадебоширов успокоят рублем

Правительство предложило ужесточить административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. При этом штрафы для авиапассажиров за неподчинение законным требованиям командира экипажа увеличатся в несколько раз. Об этом сообщил на заседании правительства РФ его председатель Дмитрий Медведев.

С инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту самолета выступило Министерство юстиции. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности.

— К сожалению, такие ситуации, несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причём исключительно сложный, не редкость. Теперь штрафы и другие виды административных наказаний за подобные правонарушения будут усилены в разы, — заявил Дмитрий Медведев.

Предлагается увеличить до 20-40 тыс. рублей штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Сейчас соответствующие санкции для нарушителей составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также речь идет о штрафах за агрессивное поведение на борту самолета. Сейчас это грозит виновному штрафом от 500 до 1000 рублей, либо арестом на 15 суток. Минюст предлагает увеличить взыскание до 30-50 тыс. рублей.

Сегодня в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за хулиганство на транспорте. Предлагается дополнительно ввести в КоАП положение об ответственности за незначительные нарушения общественного порядка в поездах, на морских и речных судах, в автобусах и др.

— В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. В частности, за такого рода правонарушения предлагается штрафовать таких лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток, — сообщил председатель правительства.

Также на совещании обсуждался вопрос подготовки к весенним полевым работам 2018 года. Дмитрий Медведев напомнил, что на сельское хозяйство в нынешнем году в бюджете выделено более 240 млрд рублей.

— Этими деньгами нужно грамотно распорядиться. Поэтому государственная программа развития сельского хозяйства была переведена на проектный подход. Надеюсь, это позволит расходовать бюджетные деньги максимально эффективно, — отметил премьер-министр. — Важно, чтобы аграрии были своевременно обеспечены всем необходимым для посевной, то есть семенами, удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами.

По словам Дмитрия Медведева, для весенних полевых работ нынешнего года запасен необходимый объем дизельного топлива и автомобильного бензина. При этом глава правительства отметил, что цены на горюче-смазочные материалы за последнее время несколько выросли. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что они полностью соответствуют установленным ставкам акцизов.