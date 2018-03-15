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Медведев заявил об увеличении штрафов для авиадебоширов

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Правительство России планирует в разы увеличить штрафы для авиадебоширов, а также ужесточить административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом на открытии заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, планируется рассмотреть законопроект об ужесточении административной ответственности за авиадебоширство. Медведев заявил, что наказание и штраф за подобные правонарушения будут усилены в разы, а также отметил, что сейчас такие ситуации перестали быть редкостью, несмотря на то что самолет является источником повышенной опасности.

Также премьер-министр заявил о появлении в Кодексе об административных правонарушениях новой статьи об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Сообщается, что штрафы за такое правонарушение могут составить от 30 до 50 тыс. рублей, также возможен арест до 15 суток.

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