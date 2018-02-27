Роспотребнадзор назвал сумму штрафов за нарушение антитабачного закона

Роспотребнадзор назвал сумму, на которую за 2017 год были оштрафованы нарушители антитабачного законодательства. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Общая сумма административных штрафов, назначенных нарушителям, составляет около 124 млн рублей. Всего за 2017 год к ответственности были привлечены 12,6 тыс. россиян. Среди них около 4 тыс. являются рядовыми гражданами, 3,3 тыс. — работниками организаций-продавцов табачной продукции, 2,2 тыс.— юридическими лицами, 1,2 тыс. — индивидуальными предпринимателями.

Также сообщается, что предупреждение получили около 1,9 тыс. правонарушителей. Также Роспотребнадзор сообщает, что всего за период действия антитабачных норм с 15 ноября 2013 года были оштрафованы более 64 тыс. граждан.

Ранее портал iz.ru сообщал, что за завышение цен в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 Роспотребнадзор оштрафовал столичные гостиницы почти на 6 млн рублей.