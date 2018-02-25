Прямой эфир

Роспотребнадзор проинформировал о вспышке брюшного тифа в Пакистане

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения брюшным тифом из-за вспышки заболевания в Пакистане. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорной службы.

«Один из ведущих ВУЗов Пакистана, университет Ага-Хан, сообщил 23 января 2018 года, что причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде (центральный район Пакистана) является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания», — указано в сообщении.

По данным специалистов университета, брюшным тифом заразились более 10 детей. Согласно официальной статистике, с ноября 2017 года выявлено свыше 100 случаев этого заболевания. При этом минздрав провинции Синд отрицает данные университета о заболевших и не информирует о числе выявленных случаев. Вспышка тифа была вызана серотипом Р58 S.typhi, который уже распространился за пределы города Хайдарабад.

23 февраля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека распространила предупреждение о вспышке сальмонеллеза в 20 американских штатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиян предупредили о вспышке кори в Европе
Роспотребнадзор проинспектирует турецкие курорты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017