Роспотребнадзор проинформировал о вспышке брюшного тифа в Пакистане

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения брюшным тифом из-за вспышки заболевания в Пакистане. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорной службы.

«Один из ведущих ВУЗов Пакистана, университет Ага-Хан, сообщил 23 января 2018 года, что причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде (центральный район Пакистана) является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания», — указано в сообщении.

По данным специалистов университета, брюшным тифом заразились более 10 детей. Согласно официальной статистике, с ноября 2017 года выявлено свыше 100 случаев этого заболевания. При этом минздрав провинции Синд отрицает данные университета о заболевших и не информирует о числе выявленных случаев. Вспышка тифа была вызана серотипом Р58 S.typhi, который уже распространился за пределы города Хайдарабад.

23 февраля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека распространила предупреждение о вспышке сальмонеллеза в 20 американских штатах.