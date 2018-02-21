Роспотребнадзор проинспектирует турецкие курорты

Специалисты Роспотребнадзора лично оценят эпидемиологическую обстановку в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор 20 февраля провел встречу с представителями министерства здравоохранения Турции, посвященную будущему туристическому сезону.

Турецкая сторона рассказала о мерах, предпринимаемых для недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве на территории страны.

Кроме того, группа специалистов Роспотребнадзора посетит Турцию до начала массового туристического сезона, чтобы убедиться в эпидемиологическом благополучии и снижении рисков заражения инфекционными болезнями на курортах.

В конце января Роспотребнадзор предупредил российских туристов о выявлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров — переносчиков вируса Зика. Насекомые отмечены на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе и Трабзон.