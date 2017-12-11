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Эрдоган надеется на увеличение турпотока из РФ в 2018 году

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Sputnik
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Анкара надеется на увеличение турпотока из РФ в 2018 году. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Также необходимо сказать, что на очень хорошем уровне находится сотрудничество в туристической сфере», — сказал турецкий лидер по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре, его слова приводит агентство «РИА Новости».

По словам Эрдогана, в 2017 году Турцию посетили 4,5 млн россиян и «эти цифры, несомненно, вырастут в 2018 году».

Ранее в министерстве культуры и туризма Турции отметили, что количество туристов из РФ, посетивших Турцию с начала 2017 года, выросло в шесть раз по сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года и составило 4,57 млн человек. Таким образом, по данным ведомства, россияне находятся на первом месте среди прибывших на отдых в Турцию иностранцев.

Напомним, Путин посетил Турцию 11 декабря. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Иерусалима. Также на повестке дня стояли двусторонние отношения и ситуация в Сирии.

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