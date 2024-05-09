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Экипаж МКС передал поздравления россиянам с Днем Победы

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина 9 мая поздравил россиян с Днем Победы.

«Дорогие друзья! Экипаж российского сегмента МКС от всей души поздравляет вас с Днем Победы! С мая 1945-го года прошло почти 80 лет, и с каждый годом свидетелей тех событий становится всë меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников», — отметил Кононенко.

Как добавил Чуб, в этот день вся страна благодарит и чтит память тех, кто освободил мир от нацизма и смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни.

«Тех, кто пройдя все ужасы войны, смог вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну. Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос», — заявил он.

«Отсюда, с орбиты Земли, нам хорошо видно, насколько маленькая и хрупкая наша планета. Давайте помнить о тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нем. С праздником, друзья, с Днем Победы!» — добавил Гребенкин.

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Ранее, 8 мая, участницу Курской битвы 102-летнюю Марию Колтакову, также известную как Железная бабушка, поздравили с Днем Победы участники СВО и артисты. Российские бойцы добровольческой бригады «Терек» поблагодарили ее за храбрость и мирное небо над головой. Они отметили, что в тяжелые минуты на фронте смотрят фотографии героев Великой Отечественной войны и восхищаются их подвигами, в том числе Железной бабушкой.

До этого, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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