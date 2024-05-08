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Участники СВО поздравили «Железную бабушку» Марию Колтакову с 9 Мая

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Участницу Курской битвы 102-летнюю Марию Колтакову, также известную как «Железная бабушка», поздравили с Днем Победы участники СВО и артисты.

Российские бойцы добровольческой бригады «Терек» поблагодарили ее за храбрость и мирное небо над головой. Они отметили, что в тяжелые минуты на фронте смотрят фотографии героев Великой Отечественной войны и восхищаются их подвигами, в том числе «Железной бабушкой».

«Хочу пожелать Вам доброго здоровья, счастливых дней и чтобы ваше сердце горячо и страстно билось во славу нашего Отечества», — пожелал Колтаковой народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

Народный артист России, певец Олег Газманов заявил, что для него «огромная честь» поздравлять ветерана с Днем Победы. Он также пожелал ей долгих лет жизни и новых рекордов.

Ветерана поздравили заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, советский и российский художник Никас Сафронов, поэт-песенник Илья Резник, автор и исполнитель песен SHAMAN, а также журналисты и ведущие ряда телеканалов.

14 января Марии Денисовне Колтаковой исполнилось 102 года. Она принимала участие в гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии, управляла танком Т-72 в Белгороде, в составе экипажа совершила полет на планере «Бланик-Л13» в Белгородской области. 100-летний юбилей ветеран отметила новым рекордом, простояв на гвоздях 100 секунд.

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Ранее в этот день военнослужащие группировки войск «Восток» и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ поздравили проживающих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Участники мероприятия благодарили ветеранов за вклад в борьбе с фашизмом, а военнослужащие заверили их, что с гордостью продолжают их дело и доведут его до конца.

До этого военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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