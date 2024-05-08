Тень в истории: страны бывшего СССР превратили 9 мая в инструмент борьбы с Россией

День Победы для некоторых стран постсоветского пространства в последние годы превратился в инструмент реализации антироссийской политики . Наиболее активны в этом направлении Прибалтика, Молдавия и Украина. В этих государствах преследуют собственных граждан за ношение георгиевской ленточки, а в некоторых из них полиция задерживает тех, кто просто возлагает цветы к монументам советским воинам-освободителям. Как праздник 9 Мая из «точки сборки» превратился в источник конфликтов для отдельных государств Восточной Европы — в материале «Известий» .

Почему День Победы не объединяет Европу

День Победы над нацизмом в современном мире, как ни парадоксально, стал больше разделяющим, нежели объединяющим фактором в Европе. А борьба с ним в некоторых странах постсоветского пространства превратилась в важный элемент антироссийской государственной политики . Более всего в этом «преуспели» страны Прибалтики, где запреты на празднование этого дня по «российскому канону» приняты на законодательном уровне.

В Европе изначально укоренились свои традиции отмечать разгром немецко-фашистских войск. В 2005 году была принята резолюция Генассамблеи ООН, согласно которой День памяти и примирения решено было отмечать 8 и 9 мая. Тем не менее в большинстве западных стран сложилась практика вспоминать о погибших в годы войны лишь 8 мая.

В Великобритании, США и ряде стран Западной Европы отмечается День Победы в Европе, экс-президент Франции Франсуа Миттеран называл этот праздник Днем свободы и мира. Такая логика вполне понятна для европейских стран: после Второй мировой войны в рамках одного сообщества оказались победители и побежденные. Строительство нового единого политико-культурного пространства, на что нацелилась Европа, требовало нивелировать этот факт .

Парад Победы в Париже на площади Этуаль, Франция, 8 мая 1945 года Фото: Getty Images/Serge DE SAZO

СССР был исключен европейскими странами из этого политического контекста, чему активно способствовала начавшаяся холодная война. Поэтому в Советском Союзе и государствах соцблока сложились собственные традиции празднования 9 мая, а сегодня День Победы стал для нашей страны одним из ключевых элементов глобального позиционирования , что в определенной мере не устраивает США и Западную Европу: восприятие этой даты как сакрального праздника способствовало сплочению стран «сферы влияния» бывшего СССР.

Демонтаж традиций и в определенной степени десакрализация Дня Победы с последующим внедрением европейского восприятия этого праздника стали одним из ключевых инструментов противостояния российскому влиянию в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Поэтому не вызывает удивления, что в авангарде борьбы с «советскими символами», а на деле — с символами Победы среди бывших республик СССР встали страны Прибалтики, Украина и Молдавия, в которых к власти пришли радикальные проевропейские силы.

Зачастую ожесточенные споры, которые сегодня вспыхивают по поводу тех или иных исторических событий, становятся основой для опасных манипулятивных действий, говорит «Известиям» директор казахстанского центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

— Часто получается, что такие диспуты строятся на непроверенных фактах, в ход идут эмоции и прямо противоположные нарративы. В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нельзя забывать и о необходимости донесения до нынешних поколений правды о ней , — говорит собеседник «Известий».

Снос памятника Освободителям в Риге, Латвия, август 2022 года Фото: ТАСС/Стрингер

Тажибаев подчеркивает, что современные поколения сталкиваются с разрозненной, часто несущей в себе скрытые мотивы информацией из различных источников, например, СМИ и соцсетей, в которых факты периодически интерпретируются весьма свободно.

Прибалтика запретила День Победы

С прошлого года в Латвии День Победы праздновать нельзя официально . В конце апреля 2023-го сейм республики принял закон «О запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая», который, по сути, отменил День Победы. За год до этого 9 мая в Латвии и вовсе был провозглашен Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине . Очевидно, что это дата никак не связана с конкретными событиями в рамках проводимой Россией на Украине специальной военной операции, а решение продиктовано исключительно политическими соображениями.

В 2024 году ситуация в этой стране не изменилась, а государственная полиция Латвии заранее напомнила о запрете праздничных мероприятий 9 мая, поскольку они якобы «раскалывают общество и неверно изображают историю» . Также руководство страны предупреждает, что полицейские службы в этом году будут «в усиленном режиме следить за ситуацией».

В целом, это не пустые угрозы: 3 мая стало известно о задержании мужчины только за то, что тот несколько раз принес цветы на место снесенного памятника «Алеша» в городе Резекне . За подобные правонарушения мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Жители Риги во время возложения цветов к памятнику Освободителям, Латвия, 9 мая 2022 года. Утром следующего дня все цветы были собраны бульдозером Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

« Полиция зафиксировала в период с 15 марта по 14 апреля три эпизода возложения красных и белых гвоздик на месте демонтированного памятника [посвященного советским воинам-освободителям], который в народе получил название «Алеша», — пишет местное издание Delfi.

Такие действия латвийских властей вызывают возмущение, заявил «Известиям» временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. Российский дипломат подчеркнул, что сотрудники правопорядка зачастую задерживают весьма пожилых людей, включая ветеранов Великой Отечественной войны.

— Я убежден, что эти недостойные усилия местных властей по запугиванию собственного населения не принесут плодов . Мы видим, что 9 мая к воинским захоронениям люди традиционно приносят цветы, выражая таким образом свою благодарность и признание подвигов советских воинов-освободителей, — сказал он.

Практически аналогичные меры предусмотрены в Эстонии .

— 27 апреля 2022 года президент страны Алан Карис подписал закон, предусматривающий наказание за демонстрацию «символики, связанной с агрессией», перечень которой официально не представлен, но трактуется здесь максимально широко , — рассказали «Известиям» в российском посольстве в Эстонии. — Например, 9 мая прошлого года женщину оштрафовали только за то, что она несла к памятнику воину-освободителю на таллинском военном кладбище (известен как Бронзовый солдат. — «Известия») букет, который состоял из напоминающих российский триколор цветов. Нарушение закона карается штрафом до €1,2 тыс. для физических и €32 тыс. для юридических лиц .

Памятник воину-освободителю (Бронзовый солдат) на Военном кладбище, Таллин, Эстония Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Тем не менее, как отмечает Postimees, жители Эстонии продолжают отмечать День Победы и нести цветы к мемориальным комплексам. Кроме того, издание пишет, что некоторые респонденты заявляют о давлении со стороны властей, из-за чего некоторые вынуждены отказаться от посещения памятника Бронзовый солдат.

В Литве также 9 мая остается под запретом, за «публичную демонстрацию» георгиевской ленты предусмотрен штраф до €700 для физических и до €1,2 тыс. для юридических лиц , с прошлого года действует закон о десоветизации общественных пространств, принятый для юридического обоснования сноса памятников, переименования улиц и демонтажа мемориальных табличек.

Несмотря на ограничения, российское диппредставительство планирует возложить цветы и венки на крупнейшем в стране советском воинском захоронении на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе и провести аналогичные акции в 30 городах, включая Каунас, Клайпеду, Шяуляй, Паневежис, Алитус, Висагинас, Мариямполе и другие, сообщили «Известиям» в посольстве России в Литве.

Где 9 мая больше не праздник

Активная борьба с 9 мая ведется и в Молдавии, действующие власти которой взяли курс на разрыв отношений с Россией, а заодно с «советским наследием» в виде Дня Победы . В мае 2023 года правящая партия «Действие и солидарность» предложила по европейскому образцу переименовать День Победы в День памяти и примирения. Позже правительство одобрило инициативу назвать праздник Днем победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, а также о переносе его на 8 мая. Это устремление пока не реализовано в виде законодательного акта.

Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе, Молдавия, 2023 год Фото: РИА Новости/Родион Прока

Несмотря на общий тренд, мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что в молдавской столице 9 мая пройдут мероприятия, посвященные и Дню Победы, и Дню Европы . «Прошу полицию и всех коллег обеспечить общественный порядок. Многие организации, политические партии будут проводить различные мероприятия, организовывать марши, а несколько улиц будут закрыты», — заявил градоначальник на заседании 30 апреля.

Еще одна страна, которая отменила День Победы, — Украина. Здесь и до начала СВО праворадикалы активно боролись с теми, кто носил георгиевские ленты или посещал советские мемориалы, посвященные воинам Великой Отечественной войны . А в 2023 году Верховная рада отменила 9 мая и утвердила новый праздник — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне1939–1945 годов, который теперь на Украине официально отмечают 8 мая.

День Победы в других странах бывшего Союза

В других странах бывшего СССР, несмотря на различные политические векторы развития, память о Дне Победы сохраняется . Правда, некоторые государства всё же корректируют привычные традиции празднования. Так, в Казахстане в этом году в очередной раз отменили парад Победы в целях экономии бюджетных средств . При этом здесь парады не проводятся с 2020 года, изначально — из-за ограничений, связанных с COVID-19. Вместе с тем ряд акций, приуроченных к 79-й годовщине победы над нацизмом, в республике организуются на официальном уровне .

«Казахстанцы бережно чтят память своих воинов. Так, именами Малика Габдуллина, Сабыра Рахимова и многих других названы населенные пункты, школы и улицы по всей стране. Согласно традиции, имена наших «крылатых» героев увековечены в названиях летных училищ, авиационных баз и аэропортов», — сказал «Известиям» Алибек Тажибаев.

Участники церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, Казахстан Фото: РИА Новости/Александр Мироглов

В самой закрытой стране бывшего Союза — Туркменистане — День Победы отмечается также официально . Более того, президент страны Сердар Бердымухамедов лично поручил обеспечить высокую организационную подготовку всех памятных мероприятий, запланированных в республике, сообщили «Известиям» в российском посольстве. Ряд мероприятий организует диппредставительство РФ: «На площадке совместной российско-туркменской школы им. А.С. Пушкина состоятся патриотические акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». В посольстве пройдет торжественный прием, на который приглашены ветераны, официальные лица Туркменистана, представители дипломатического корпуса и международных организаций».

В Армении также несколько изменилась тональность 9 мая , поскольку на эту дату ранее выпадал и день взятия города Шуши во время нагорнокарабахского конфликта в 1992 году. После того как контроль над городом установил Азербайджан, этот повод отпал. Тем не менее в закавказской республике не предпринималось попыток переосмыслить День Победы на европейский манер .

В Азербайджане также сохраняют традиции празднования 9 мая , в российском посольстве сообщили «Известиям», что со стороны официальных властей никаких ограничений не существует. Посольство планирует ряд мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине Победы, среди которых церемония передачи Русскому драматическому театру частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, возложение венков, построение «Бессмертного полка» — всего более 10 событий.

В Грузии в отличие от соседних закавказских республик оппозиция предпринимает попытки надавить на власти с целью перенести празднование на 8 мая, однако правящая партия «Грузинская мечта» отвергла подобное предложение в 2022 году . В сентябре 2023-го парламент снова не поддержал данную инициативу.

Также не отказывается от традиционных мероприятий и Киргизия , хотя здесь по соображениям безопасности в этом году отменено шествие «Бессмертного полка». Надо отметить, что по тем же причинам в очном формате эта акция не состоится и в России.

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке, Киргизия, 2021 год Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

Традиционно на высоком уровне отмечается День Победы в Таджикистане и Узбекистане . В частности, ожидается официальное открытие мемориального комплекса в парке Победы в Душанбе, а публике представят отреставрированный танк ИС-2.

В Узбекистане праздник 9 мая официально называется День памяти и почестей, праздник светлой грусти, трепетного почтения, гордости и глубокой благодарности. Однако, несмотря на официальную смену названия, здесь также традиционно проходят концерты, встречи с ветеранами, награждения и другие мемориальные мероприятия. Люди встречаются у памятников и около Вечного огня и вспоминают подвиги своих сограждан.

Сохраняются традиции чествования ветеранов и широких мероприятий в Белоруссии — стране, которая первой приняла один из мощнейших ударов нацистских войск во время наступления на СССР. Здесь также проходят парады и шествия «Бессмертного полка» в рамках акции «Беларусь помнит». Лидер республики по традиции станет гостем на параде Победы в Москве в 2024 году . Кроме того, среди политиков высокого уровня на параде планируют присутствовать президенты Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, а также Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

День Победы в странах соцблока

Среди стран бывшего соцблока в авангарде антироссийской политики в современном мире стоит Польша, где на протяжении последних нескольких лет власти чинят препятствия празднованию 9 мая . При этом, как пояснили «Известиям» в российском посольстве в этой стране, формальных ограничений на мероприятия в День Победы не существует.

Захоронение советских воинов, павших в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Вместе с тем в связи с планируемыми посольством мероприятиями, приуроченными к памятным датам Великой Отечественной войны, в последнее время МИД Польши «настоятельно не рекомендует» их проводить . Несмотря на это сотрудники российских загранучреждений возлагают венки и цветы на кладбищах советских воинов, хотя нередко мероприятия срываются из-за беспорядков, — сообщили в российском диппредставительстве.

Наиболее известным случаем такого противодействия со стороны местных радикально настроенных граждан стал инцидент, произошедший 9 мая 2022 года. Тогда агрессивно настроенные поляки и украинцы облили российского посла Сергея Андреева красной краской, когда тот хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве . Посол не пострадал, позже он назвал эти действию «какой-то дичью, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому нас так любят учить наши западные партнеры, в том числе поляки, не имеет».

Тем не менее в этом году посольство РФ планирует ряд акций в Варшаве Гданьске, Познани и Кракове.

Российские дипломаты также проводят мероприятия и в тех странах, где традиции празднования Дня Победы изначально не складывались «по российскому канону». Так, в Венгрии, сообщило «Известиям» местное посольство, пройдут концерты, акция «Сад памяти», возложение венков к монументам воинам-освободителям. Также приемы и показы фильмов о Великой Отечественной войне пройдут в Румынии, правительство которой в годы Второй мировой войны сначала выступало на стороне гитлеровской коалиции, а после переворота присоединилось к борьбе с нацизмом.