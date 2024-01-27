«Без этого праздника не было бы ни города, ни нас»

27 января 1944 года исполнилось 80 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда . Не многие очевидцы дожили до этой даты, но 872 дня ежедневной борьбы и более 1 млн унесенных жизней навечно отпечатаны в памяти нынешних жителей города. С самого утра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли траурные мероприятия, в которых принимали участие как обычные жители города, так и первые лица страны . Корреспондент «Известий» посетил главные городские площадки и узнал, как петербуржцы сквозь десятилетия сохраняют память о подвиге своих предков.

Радость и скорбь

Утром 27 января в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда на Ростральных колоннах зажгли факелы , повсеместно можно было заметить гвоздики в руках прохожих. В городе множество мемориалов павшим в годы блокады и войны. По дороге к ним каждый желающий мог получить 125 г хлеба — паек на одного человека во времена блокады .

Красный в эти дни преобладает на мостах через Неву. Проезжая Дворцовый можно увидеть, как на всем его протяжении трепещут на ветру полотнища с названиями фронтов — Ленинградский и Волховский.

К 09:00 люди начали собираться у дома №14 по Невскому проспекту. Надпись на колонне школы №210 гласит «Граждане! Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна» . Под ней две первые гвоздики, принесенные кем-то еще рано утром.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Яцко

Этот мемориал стал одним из главных мест возложения цветов в память о погибших в блокаду . Мероприятие началось с минуты молчания. В нем приняли участие как рядовые петербуржцы, так и представители правительства города и даже иностранцы . Здесь собрались четыре поколения горожан — блокадники, их дети, внуки и правнуки .

— Я пережил первый год блокады, в августе 1942 года нас эвакуировали , — поделился своими воспоминаниями с «Известиями» блокадник Владимир Скворцов. — Мы жили рядом на улице Гоголя. Всего нас было восемь человек — отец, мать, четыре моих старших брата, трое из которых ушли на фронт, четырехлетний я и моя двухлетняя сестра. Мы каким-то образом пережили этот первый год. Сейчас я даже не понимаю, как это могло получиться, как нам это удалось .

Все пришедшие к мемориалу отмечали, что для каждого жителя Санкт-Петербурга это очень личный праздник.

— С одной стороны, блокадные годы — это очень печальные воспоминания, но без этого праздника не было бы ни города, ни нас , — рассказала «Известиям» внучка блокадницы Елена. — Это что-то очень личное, трогательное и печальное, но в то же время радостное и важное событие . Я сегодня пришла с сыном, он правнук блокадника.

Иностранцы тоже приняли участие в акции. Так, студент из Индонезии Фархад сказал, что он очень интересуется российской историей и всегда мечтал увидеть вживую ветеранов, переживших блокаду.

Мемориалы павшим в годы блокады есть по всей территории Петербурга и Ленинградской области . Один из них находится на Смоленском кладбище на Васильевском острове.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Степан Яцко

Сюда пришли в основном ученики школ, гимназий и кадетских корпусов. Всего участие в возложении цветов приняли несколько сотен человек . По их словам, на этом мемориальном кладбище похоронены василеостровцы, для жителей района это сакральное место.

— Хотя у меня нет родственников, переживших блокаду, но я, как жительница Санкт-Петербурга считаю, что эту дату нельзя забывать. Благодаря ленинградцам мы сейчас живы , — рассказала корреспонденту «Известий» ученица гимназии №586 Эрика Кашина.

Мемориал павшим воинам также посетил настоятель Смоленской церкви протоиерей Евгений, представители общества блокадников и администрация района . После того, как священник прочитал молебен о погибших, все желающие смогли возложить цветы.

В траурных мероприятиях принял участие и президент России Владимир Путин. Он посетил Пискаревское мемориальное кладбище и почтил память жертв блокады Ленинграда. Глава государства также возложил букет красных роз у монумента «Мать-Родина» .

Позже в Гатчине состоялась церемония открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), на которой присутствовали Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко .

— Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены , — сказал российский лидер.

Мемориал возведен по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества . Здесь в годы Великой Отечественной войны располагались лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей .

Ожившая история

В преддверии дня полного освобождения города от фашистской блокады в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Город-герой Ленинград» .

Экспозиция затрагивает самый тяжелый период в истории города — 1941-1942 годы . По словам создателей выставки, они попытались отразить то, что в осажденном Ленинграде не прекращалась жизнь — люди мечтали, верили, надеялись и любили . В экспозиции более 600 экспонатов, предоставленных частными коллекционерами, музеями, театрами, библиотеками, архивами и предприятиями Санкт-Петербурга.

— Выставка получилась очень трогательная и эмоциональная. Она настоящая настолько, насколько нам современникам это позволит понять и принять все тяготы, которые выпали на долю города и ленинградцев , — рассказала «Известиям» директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

Основной частью экспозиции стал интерактивный аудиоспектакль, основанный на дневниках блокадников. Главные его действующие лица — мальчик, оставшийся в городе с мамой и дедушкой, музыкант, ученый, молодая художница, вступившая в отряд противовоздушной обороны и воспитательница детского сада . Всех их озвучили профессиональные актеры. Авторы проекта постарались п оказать посетителям выставки все этапы блокады глазами этих пятерых обычных ленинградцев .

— Для нас это эксперимент по взаимодействию музея и театра, — рассказал журналистам режиссер выставки Антон Оконешников. — Очень много времени прошло с тех событий и настоящая, живая и чувственная связь уже исчезает. Мы хотели создать такую выставку, которая будет работать с посетителями на уровне визуального, звукового сопровождения и архитектуры. Мы постарались помочь людям прочувствовать те трагические моменты на себе .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В начале экспозиции всем посетителям выдаются аудиогиды, а каждый зал представляет из себя отдельный этап блокады и личную историю героя.

Так, выставка начинается с показа фильма, который шел в сентябре 1941 года еще в относительно мирном Ленинграде . Но уже на входе в первый зал атмосфера резко меняется — в наушниках нарастает шум, и посетители слышат строки из дневника молодого ученого, заставшего первые дни нападения фашистов на рабочем месте .

Каждый зал экспозиции разделен белым коридором, авторы называют его вспышкой. Они отделяют месяцы и времена года, заставляя посетителей проживать эмоции ленинградцев в годы блокады — от скорби и страха зимой, когда семьи собирались в одной крохотной комнате, чтобы хоть как-то согреться, до надежды и радости от прихода весны , когда холода, сковывающие осажденный город наконец-то отступали.

Все экспонаты музея хранят в себе личные истории. Так, на выставке можно увидеть детское новогоднее платье из медицинских бинтов или свадебное платье, сшитое из ночной сорочки. Кроме того, можно посидеть в инсталляции первого запущенного в блокаду трамвая .

Интерактивные мероприятия в годовщину снятия блокады проводятся не только в музейных стенах. Так, на Манежной площади в годовщину снятия блокады ежегодно организуется проект «Улица Жизни» . Инсталляция воссоздает атмосферу одной из улиц блокадного Ленинграда.

Уличная экспозиция под названием «Улица жизни» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— В этом году темой проекта мы выбрали воспоминания о тех местах, где люди просто жили в те трагические времена , — пояснил «Известиям» автор и основатель проекта Сергей Шуб. — Это и комнаты в коммунальных квартирах, где люди собирались и пытались согреться хотя бы теплом собственных тел, и школьные классы, и репетиционная комната филармонии . Многие приходят на выставку не первый год и в который раз признаются, что не могут сдержать эмоций.

— Это не просто праздник, не просто выставка, прежде всего это семейные воспоминания , — рассказал посетитель выставки Борис Конов, не сумев сдержать слез. — Моя бабушка всю блокаду была в Ленинграде, а папа прошел войну пулеметчиком . Мне очень тяжело об этом говорить.

Здесь же представлена военная и гражданская техника — единственные нестареющие свидетели событий тех лет.