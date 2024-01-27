Блокадница Диана Медведева в годы блокады Ленинграда была маленькой девочкой . Недавно женщина умерла, но ее рассказ о годах жизни в осажденном городе ранее записал супруг, заместитель председателя Всегерманского совета ветеранов Евгений Карчемник . По его словам, о пережитом в детстве жена рассказывала лишь изредка и это всегда вызывало у нее тревогу, волнение и слезы. Воспоминания своей супруги он передал «Известиям» .

«Ощущение пронизывающего холода»

Мне было пять лет, когда случилось то, что затем продлилось три долгих тяжелых года. Я не помню, как и когда началась блокада, но ощущение пронизывающего холода я чувствую и сейчас , когда приходят воспоминания.

Холод заполнял всю комнату, не было уголка, где бы можно было согреться, а я лежала в кровати, замотанная тряпками, платками и одеялами. Мама рано уходила на работу, оставляя меня одну. Темно. Света не было. Снаружи одеяла было сыро и зябко , поэтому я высовывала только кончик носа, а выбраться из-под тряпок не было ни сил, ни желания.

Предупреждающая жителей об обстреле табличка и плакат на стене жилого дома, 1941 год Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Окно нашей комнаты, заклеенное бумажным белым крестом и задернутое занавесками, не пропускало звуков, да их и не было. Машины и трамваи не ходили, и поэтому никакого шума с улицы не исходило. Стояла тупая тишина. Только из радио доносился звук метронома, и под его монотонное тиканье я засыпала, а затем просыпалась, когда раздавался спокойный, уверенный голос диктора: «Говорит Ленинград. Говорит город Ленина» . Который час, я не знала, да мне и не нужно было. Время делилось от ухода мамы до ее прихода.

Радио — это черная, круглая тарелка, висевшая в углу комнаты. Эта тарелка особым, очень знакомым проникновенным голосом рассказывала детские сказки, читала стихи, истории о детях из довоенной поры. Потом, повзрослев, я узнала имя радиорассказчицы, ее звали Мария Петрова . Еще в дошкольном возрасте я узнала из радио много стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Позже стали передавать арии из опер, их я запоминала наизусть, так же как и стихи.

Временами передачи прерывались, и тогда на фоне дикого воя сирены, врывавшегося с улицы, радио говорило строго: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Граждане Ленинграда, покиньте помещение и спуститесь в бомбоубежище» . Но в бомбоубежище мы почти не ходили, потому что жили на пятом этаже, а ступеньки были обледеневшие и спуститься было сложно, да и не было сил двигаться.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги, 10 декабря 1942 года Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В углу комнаты стояла круглая ребристая печка зеленоватого цвета, а рядом на коричневом куске железа, вероятно, сорвавшемся с крыши после бомбежки, стояла «буржуйка» с трубой в печку, такая же ржавая, как и лист железа. К стене прислонился старый пустой деревянный стол. Взгляд на него вызывал чувство голода, хотя это чувство не проходило никогда, только уменьшалось или увеличивалось .

«Мама спрятала кусочек хлеба»

Чтобы поесть, надо было вылезти из всех тряпок и найти, куда мама спрятала кусочек хлеба . Она прятала его, чтобы не съесть все сразу. Он всегда был в разных местах. Но я знала их все и обыскивала каждый, но часто хлеба не было нигде. Оставалось ждать прихода мамы.

Она прибегала с работы во время перерыва на обед, запыхавшись от подъема по лестнице, согревала воду, доставала хлеб, и это было счастье . Поев скудные кусочки хлеба, мама опять заматывала меня в тряпки, укладывала в постель, а потом в спешке убегала. Опаздывать на работу строго запрещалось, это грозило штрафом.

Вода была в алюминиевом чайнике и, когда температура воздуха в комнате опускалась ниже нуля, вода замерзала , пить ее было нельзя.

Фото: 78.ru Евгений Карчемник

Когда мама была дома в выходной день, то мы варили столярный клей , который остался от папиной работы, он работал столяром. Этот клей представлял из себя плитки и бесформенный коричневый кусок, от которого мама отбивала топором более мелкие части. Мама во время войны стала работать на картонажной фабрике на станке, который делал картон для коробок под патроны. В цеху постоянно стояла бумажная пыль, все работницы кашляли, а у мамы после войны врачи определили бронхиальную астму .

Чтобы согреть комнату, надо было принести из подвала дрова, которые промерзли и слиплись. Для этого к нам приходила мамина сестра, и они вместе разбивали топорами эти тяжеленные сырые дрова и тащили их на веревках на пятый этаж. Я как могла им помогала. Я помню, что дров не хватало, а в пустых комнатах нашей квартиры, где умерли или уехали соседи, мы брали табуретки и стулья, которыми и топили буржуйку .

Мамина сестра, тетя Надя, работала на мукомольной фабрике. Там был очень строгий контроль за тем, чтобы люди не выносили муку с работы. На фабрике все носили белые халаты и такие же треугольники платков на головах. И я помню, что когда тетя Надя приходила к нам домой после работы, она снимала с себя всю одежду и стряхивала их над столом. Попавшая в складки одежды мучная пыль падала на стол, и так наскребалась горстка муки, из которой можно было сделать лепешку .

Блокадный хлеб времен Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Алексей Варфоломеев

Иногда голод становился настолько нестерпимым, что приходилось обрывать обои, которые клеили на газеты , а сами газеты на стены. Я своим тонким пальчиком отковыривала кусочки обоев и выгрызала кусочки клея . Клей для этих нужд делали из муки или крахмала, поэтому, ободрав со стен обои и собрав клей, мама варила его в кастрюльке, получалась жидкая мучная каша . Туда добавляли разведенную горчицу, невесть каким чудом сохранившуюся в пачке. Таким образом, ненадолго голод утихал. Это было маленькое счастье .

Но настоящим удовольствием было, когда мама приносила с работы кусочек шоколадки, который ей давали за хорошую работу как награду . Фотография мамы висела на фабричной доске почета. Также к праздникам выдавали немного крупы или масла.

Еще большим удовольствием было, когда мама наливала в тазик теплой воды, раздевала меня, мыла мою стриженую голову и обтирала тело . Она говорила, что это нужно, чтобы не было вошек. Я счастливая засыпала. Но порой голод был настолько нестерпимым, что я проверяла пальчиком все мелкие трещинки и щелки в столе, и иногда удавалось найти какую-нибудь завалившуюся туда крошку .

С нами жила бабушка, она вообще не вставала с кровати, а причитавшиеся ей крохи хлеба отдавала нам с мамой, так как знала, что всё равно скоро умрет. Однажды утром я проснулась от писка крыс, открыла глаза и увидела, как одна из них ела бабушкину косу. Страшно не было, но эта картина застыла в памяти на всю жизнь.

Празднование Нового года в детской больнице блокадного Ленинграда, 1 января 1942 года Фото: РИА Новости/Сергей Струнников

«Папы больше нет»

От папы долго никаких вестей не было, но однажды в комнату постучался солдат и принес сообщение, что папа пропал без вести . Так мы узнали, что папы больше нет. А позже, уже после освобождения, пришел папин товарищ по военной службе и передал маме самодельный железный медальон, в котором был клочок бумаги и запись: «В случае моей смерти передайте эту записку моей жене и дочери». И стоял наш адрес . Этот медальон, сделанный из расплющенного патрона, я храню до сих пор. Это ниточка, которая меня соединяет с папой.

Воспоминания о его гибели до сих пор тревожат меня и вызывают вечные вопросы «За что?» и «Почему?». Мучает также вечная тревога, как он погиб, при каких обстоятельствах, под танком ли или от пули. Я запомнила папу как очень доброго человека, который любил меня, носил на руках. Также я помню, как мы с папой до войны ели мороженое в парке.

На работе маме предложили меня отправить вместе с другими детьми в эвакуацию. Мама сначала согласилась, а когда стало понятно, что неизвестно, куда повезут детей, она отказалась, и так я осталась жить в блокадном городе до конца.

На улицу мама мне строго-настрого запретила выходить, но я однажды ослушалась и спустилась к воротам . У входа во двор по краям воротной арки стояли каменные тумбы. Я встала около одной из них и наблюдала в небе настоящий воздушный бой. В небе с воем носились три самолета. Один из них, видимо, немецкий был в свете лучей прожекторов, и я видела, как он задымился и стал с воем падать . Оказавшийся рядом милиционер обрадовался, повернулся ко мне, видимо, хотел поделиться радостью от увиденного, и заметил меня. Подошел ко мне и спросил, где я живу. Я сказала, и он строго приказал мне идти домой.

Солдат Красной армии на огневой позиции с зенитным пулеметом в дни блокады Ленинграда, 1 февраля 1942 года Фото: РИА Новости/Израиль Озерский

В другой раз я дошла до садика, он назывался Зеленинский, и там солдаты надували огромный дирижабль, а потом подняли его и понесли на веревках, а я шагала с ними рядом, высоко поднимая ноги, чувствуя гордость и сопричастность с ними. Я запомнила, что солдаты смотрели на меня и улыбались .

Еще я помню, как мы с мамой ходили за водой на Неву , так как мы жили недалеко от реки. Мы брали санки и большой бидон. К проруби во льду надо было спуститься по ледяным, скользким надолбам, образовавшимся от пролитой воды, и меньшим бидоном зачерпнуть воду из проруби, а затем перелить ее в большой . Так мы делали несколько раз, и мама однажды поскользнулась, но падения в прорубь удалось избежать. Я своими слабыми ручками помогала маме во всем.

Однажды мама не пришла домой, я ждала ее и ждала . И вот, наконец, появилась мамина подруга, тетя Шура, которую я знала, и сказала, что мама в больнице, так как на нее обвалился край разрушенного бомбежкой дома, и мне одной нельзя оставаться в квартире . Я пошла с ней и некоторое время жила у нее. Работницы фабрики всегда помогали друг другу. Кроме ежедневной работы, по воскресеньям они еще разгребали завалы разрушенных домов. Там и произошла беда .

Я не помню, как долго мама болела, но зато помню, что тетя Шура меня брала с собой на фабрику. Там было тепло, и я ходила по цеху и смотрела во все глаза на работу огромных машин. Меня все жалели и давали кусочки хлеба . Однажды я видела, как бомба попала в соседний от нас дом и как он разрушился.

На улице блокадного Ленинграда после артобстрела, 10 декабря 1942 года Фото: РИА Новости/Виктор Барановский

«Так мы выживали»

Еще я помню, когда мама пришла домой очень расстроенная и рассказала, что, когда она стояла в очереди в булочную, к ней подбежал какой-то очень худой мальчишка лет пятнадцати в черной шинели и стал рвать у нее из рук сумку, в которой были талоны на хлеб. Он был так слаб, что не смог сделать этого, а мама вцепилась в сумку так, что скорее бы умерла, чем отдала . Он убежал, едва передвигая ноги. Утрата талонов означала верную смерть для всех . А мама потом очень жалела его.

Когда весной становилось теплее, мы с мамой ходили на огород в Зеленинский садик, там на клочке земли сажали семена лука или картошку. Никто друг у друга всходы не воровал. Все были в одинаковом положении .

В школу я не ходила, но умела читать. Я читала помногу всю свою жизнь. Арии из опер звучали долгое время у меня в голове, и до сих пор многие из них я помню наизусть. Когда слушала эти арии, рождались какие-то образы. Я представляла себе толстого человека в чалме, индуса, с большим количеством колец на пальцах из арии индийского гостя, который поет сладким голосом «Не счесть алмазов в каменных пещерах», или страшного рогатого черта Мефистофеля из оперы «Фауст» со словами «Сатана там правит бал». Тогда я вжималась в постель, закутывалась плотнее в тряпки, было очень страшно.

Так мы выживали. Я часто задумывалась, почему мы выжили. И поняла, потому что мы держались друг за друга, помогали друг другу . Мои тетушки, и соседки, и мамины сослуживицы были добрыми людьми и смогли, сплотившись, пережить это трудное время .

Фото: из личного архива Евгения Карчемника Диана Николаевна Медведева, фото 2017 года

Наконец, пришло освобождение от блокады, и я помню, как мы радовались! Ходили на площадь и смотрели салют . Но главный салют в день победы над фашистами я помню очень хорошо. У Невы было очень много народа, все веселились, а когда разноцветные огоньки взмывали в небо, единым голосом воодушевленно кричали «Ура!». С тех пор мне нравятся салюты и фейерверки .

Кончилась война, я поступила в хореографическое училище имени Вагановой. Так протекало и закончилось мое блокадное детство и началось взросление.