«Месяцы блокады обессмертили душу Ленинграда»

Более 80 лет назад, 18 января 1943 года, Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда. В результате наступательной операций «Искра» советские войска освободили Шлиссельбург, создали сухопутный коридор и соединили осажденный город с остальной страной. Прорыв блокады позволил наладить поставки продовольствия и увеличить подачу электричества. Какую роль «Искра» сыграла в последующей полной деблокаде Ленинграда и что о ней писали военные корреспонденты «Известий» — в нашем материале.

Подготовка к прорыву

«Искра» стала одной из крупнейших операций на советско-германском фронте в годы Великой Отечественной войны. Она проводилась одновременно со Сталинградским сражением, напомнил «Известиям» бывший старший научный сотрудник музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», историк Олег Суходымцев. Поэтому вермахт не мог усиливать свои позиции ни у Ленинграда, ни у Сталинграда — перебрасывать войска с одного направления на другое.

— Попыток прорыва блокады Ленинграда было пять, последняя увенчалась успехом, — рассказал он.

Справка «Известий» Операция «Искра» началась 12 января 1943 года и завершилась 30 января 1944-го. Боевыми действиями руководили маршалы Георгий Жуков и Климент Ворошилов. Сухопутные войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке авиации Балтийского флота атаковали немецкую армию на шлиссельбургско-синявинском выступе. Прорвать блокаду Ленинграда удалось 18 января 1943 года. В результате наступления советских войск был освобожден город Шлиссельбург. В кольце осады образовалась брешь. Это помогло восстановить сухопутные коммуникации Ленинграда с остальной страной.

Прорыв немецкой обороны на шлиссельбургско-синявинском выступе дал Красной армии возможность накопить силы, чтобы спустя год деблокировать город полностью, отметил Олег Суходымцев.

Руководство страны готовило операцию «Искра» в течение месяца и в строжайшей секретности, напомнила историк Наталья Зинович.

Фото: РИА Новости/Григорий Чертов

— Для Красной армии это был тяжелый период, так как одновременно с подготовкой и началом операции шли финальные бои за Сталинград, оставалась проблема с обеспечением войск оружием и техникой, — рассказала она «Известиям». — Кроме того, Ленинград имел особое значение с точки зрения морального духа армии. Ведь город почти с самого начала войны находился в осаде.

Она также отметила, что любая победа на этом направлении дарила надежду на то, что пути снабжения осажденного Ленинграда удастся восстановить.

— Благодаря успешному прорыву блокады Красная армия смогла подготовиться к полному разрушению кольца вокруг города. Это произошло только через год, но прорыв дал толчок к новым успехам на фронте, — сказала Наталья Зинович.

По ее словам, две победы — операция «Искра» и Сталинградская битва — ознаменовали начало коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу Красной армии.

Успехи под Сталинградом и на других направлениях

«Известия» писали о наступательной операции Красной армии с первого ее дня.

Выпуск 10, 13 января 1943 года.

От Советского информбюро

«В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды выбили немцев еще из нескольких улиц и заняли 20 дзотов и 37 блиндажей. Захвачено два орудия, 19 пулеметов, четыре противотанковых ружья, автоматы и винтовки».

Дух наступления

«На магистрали или боковой тропе, среди танкистов под яростным огнем, среди боевых колонн, в танковых ротах, у минометчиков — повсюду вы дышите сейчас чудесным воздухом наступления. В эти дни всё слоится. С грохотом проносятся тяжело груженные машины по фронтовым дорогам. Молодо и по-особому задорно выглядят лица бойцов. Труден путь наступления, но легок шаг воинов, тверда их поступь, когда они идут по земле».

Фото: РИА Новости/Александр Бродский

Корреспондент «Известий» В. Антонов. Юго-западный фронт.

Выпуск 13, 16 января 1943 года.

Артиллерия наступает

«Ha этой круче еще нагло хозяйничал враг. Немецким наблюдателям не требовалось даже бинокля, чтобы следить за нашими позициями, за ближними тылами и дорогами, подводящими к Дону. У самой реки тянется полоска чащи, густой, почти непроходимой. Деревья здесь подходят к воде. Лесная чаща была близка, но недоступна для врага. Тщетно пытались под покровом ночи перебраться на наш берег немецкие разведчики. Лес был надежным укрытием, и под его защитой тщательно и заблаговременно подготовлялся наш удар».

Корреспондент «Известий» В. Антонов. Юго-западный фронт.

Долгожданный прорыв

15-й выпуск «Известий», от 18 января 1943 года, почти полностью был посвящен успешному прорыву блокады Ленинграда.

Славная победа под Ленинградом

«Крылатая весть об успешном наступлении наших войск в районе южнее Ладожского озера, о прорыве блокады Ленинграда облетает весь мир. Прорыв блокады Ленинграда! Каждый советский человек радостно откликнется всей душой на весть об этой победе, благословит доблестный подвиг советских войск! Много месяцев блокада терзала город-герой, гордый, мужественный и стойкий! Город жил, сопротивлялся, стоял на своем, упорный и терпеливый, окаменевший в ненависти к врагу, налившийся стальной волей. Ленинград стоял, мужественно снося лишения и невзгоды. С восхищением следили советские люди за мужественной борьбой ленинградцев, используя всякую малейшую возможность поддержать, помочь, укрепить силы, облегчить участь блокированного города.

Красная армия медленно и настойчиво оттесняла врага от непосредственной близости к Северной столице. Но блокада оставалась. За многие месяцы блокады немцы превратили свои позиции на подступах к Ленинграду в мощный укрепленный район. Советское командование поставило перед войсками задачу разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду Ленинграда. Сейчас эта задача выполнена!»

Дорога на Ленинград

«15 месяцев назад вступили немцы на это шоссе, последнее шоссе, связывавшее тогда Ленинград со страной. 15 месяцев назад прошли через него немецкие танки, разрушили мирные поселки синявинских торфоразработок и, упершись в Ладогу, замкнули кольцо вокруг великого города. Враг мобилизовал всю мощь своей инженерной техники, установил сотни орудий, возвел валы и нарыл траншеи. Он густо засеял окрестные поля и болота минами. Он сделал всё возможное, чтобы стал неприступным и непроходимым каждый метр этой земли. Он затаил безумную надежду, что голод поставит перед ним на колени гарнизон советской твердыни. Но месяцы блокады обессмертили душу Ленинграда — его стойкость породила миллионы героев. И они пришли к синявинским рубежам — люди разных языков, но одного стремления: во что бы то ни стало пробиться вперед, освободить Ленинград».

Фото: РИА Новости/Григорий Чертов

Корреспондент «Известий» М. Ланской. Волховский фронт, район Синявино, 18 января.

Сегодня в Ленинграде

«Поздним вечерком над затемненным городом прогремела весть о победе. Ее ждали давно, в нее верили, ее ковали неустанным трудом на ленинградских заводах, боевыми делами на фронте. В самые трудные дни прошлой зимы в сердцах ленинградцев жила воля к победе. Город жил единой волей, единым чувством, единым порывом. Человеконенавистнический план Гитлера задушить ленинградцев голодом был сорван. В огне испытаний закалилась душа ленинградцев, стальными стали сердца. От мала до велика жили ленинградцы священной ненавистью к врагу. Всё было отдано делу победы. Маленького мальчика, сына бойца Ленинградского фронта, эвакуировали из Ленинграда в глубокий тыл. Мальчика спросили, хочет ли он уезжать из Ленинграда. «Хочу, — ответил мальчик. — На фронте мой папа, и, если я уеду, ему больше останется хлеба».

Победа пришла к нам в морозные январские дни 1943 года. Когда смолк голос диктора, читающего сообщение Советского информбюро, неожиданно людными стали улицы Ленинграда. Людям хотелось на улицу, хотелось увидеть друзей, близких, знакомых — всех, кто рядом, плечо о плечо выстоял в суровую пору блокады. Незнакомые целовались на улице, жали друг другу руки. Из уст в уста переходила весть о нашей победе. Раненые бойцы в госпиталях плакали от радости и счастья. Их кровь отомщена, за их раны кровью своей заплатил подлый враг!».

Корреспондент «Известий» В. Саянов. Ленинград, 18 января.

В этот же день генералу Красной армии Георгию Жукову было присвоено звание маршала Советского Союза.