Прорыв блокады Ленинграда: ход операции «Искра», сколько лет подвигу в 2024 году

18 января 2024 года отмечается 81-летие прорыва блокады Ленинграда, ставшего результатом успешной операции «Искра». Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года, когда фашисты захватили Шлиссельбург и окончательно отрезали Ленинград от Большой земли. В январе 1943-го кольцо удалось разорвать. И хотя город на Неве пробыл в осаде еще год, смертельная хватка ослабла, а у жителей появилась надежда на спасение. Героическая помощь гражданского населения и самоотверженность защитников спасли город на Неве от уничтожения. Подробнее о том, как Красная армия прорвала блокаду и что ознаменовало перелом в ходе Великой Отечественной войны — в материале «Известий».

Прорыв блокады Ленинграда 18 января: как проходила операция

В течение 872 дней осады сообщение с городом поддерживались только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокадное кольцо было прервано 18 января 1943 года, а сам город освободили 27 января 1944 года. Прорывную операцию назвали «Искра», знаменуя крылатую фразу: «Из искры возгорится пламя...».

В 1942 году Красная армия предпринимала две попытки деблокировать город, но вермахт удержал свои позиции. Красноармейцы вновь должны были отступать от Синявинских высот и занимать оборону. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот оставались отрезанными от других частей Красной армии.

12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов начали операцию «Искра» — начало наступления на Ленинградском фронте. Танковая бригада готовится к бою в районе Синявино Фото: РИА Новости/Григорий Чертов

Подготовка операции «Искра» заняла около месяца, особое внимание в ней уделили ударным группировкам. Генерал-полковник Леонид Говоров разработал методы и принципы применения артиллерии в предстоящей операции. По решению командующего, было образовано несколько артиллерийских групп: дальнего действия, особого назначения и контрминометная. Координацией ударных действий руководили представители Ставки — маршал Климент Ворошилов и генерал армии Георгий Жуков.

Важной задачей сопротивления было выдавить противников с выступа шириной 12–16 км, который упирался в Ладожское озеро и замыкал звено блокады . Согласно изначальному плану полководцев, наступление было запланировано на 1 января 1943 года. Единственное, что помешало осуществлению задачи в тот день, — оттепель. В итоге наступление пришлось отложить, российская артиллерия ударила по немецким позициям в ночь на 12 января. Сражения операции «Искра» продолжались восемь дней.

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда Фото: РИА Новости/Григорий Чертов

Прорвать оборону противника получилось в районе рабочих поселков недалеко от Синявинских высот. Тогда же был освобожден город Шлиссельбург, который стоит у истоков Невы. Под контроль перешло южное побережье Ладоги. Бойцы 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и 372-1 стрелковой дивизией Волховского фронта встретились вблизи рабочего поселка 18 января в 9 часов 30 минут. Так войска получили стратегическое преимущество над гитлеровцами, для которых уже не было возможности объединить силы с Финляндией. В кольце осады образовалось окно, в результате чего были восстановлены сухопутные коммуникации с осажденным Ленинградом. По Неве в город стали поступать продукты, керосин, фураж для лошадей и другие вещи первой необходимости, однако блокада еще продолжалась. После завершения операции «Искра» вышел приказ о присвоении Георгию Жукову звания маршала Советского Союза. Он был первым, кто получил данный статус во время войны.

Прорыв блокады Ленинграда: как отмечают в Санкт-Петербурге в 2024 году

Основное празднование знаковых событий произойдет в Петербурге с 18 по 27 января 2024 года, в городе состоятся торжественные церемонии, откроются тематические выставки, будут идти концерты и театральные постановки. По случаю 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда (27 января 1944 года) весь год в федеральных музеях и библиотеках будут проходить выставочные, научные и просветительские акции. Всего в рамках торжества будет организовано не менее 130 основных мероприятий. Они будут финансироваться за счет средств федерального и государственного бюджета.

Монумент героическим защитникам Ленинграда Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

18 января 2024 года состоится торжественно-траурное возложение цветов к монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы . Прозвучит полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» состоится встреча актива организации ветеранов и блокадников. Мероприятие пройдет в Ледовом дворце. По данным на май 2023 года, всего в России проживало более 58 тысяч жителей блокадного Ленинграда, а самом старшему из них было 108 лет.

Кроме того, 18 и 27 января на ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова зажгут праздничные факелы. Традиционный парад в честь снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади отменяется по просьбе Министерства обороны РФ.