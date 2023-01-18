Картины памяти: блокада Ленинграда в кино, книгах и спектаклях

Ровно 80 лет назад — 18 января 1943 года — состоялся прорыв блокады Ленинграда. До полного ее снятия оставалось еще долго — оно произошло лишь 27 января 1944-го. Почти три года, 872 дня, город жил в осаде немецких войск. Трагические события и память о тех страшных месяцах оставили свой след в кино, литературе и театре еще советского периода. Но и за последние два десятилетия деятели искусства создали ряд крупных произведений о блокаде. «Известия» рассказывают о самых интересных работах, которые перевернули взгляд на Ленинград во времена Великой Отечественной войны.

«Блокада»

Фото: Icarus Films

Одна из самых необычных кинокартин о блокаде Ленинграда. Фильм в 2006 году получил награду национальной кинопремии «Ника» в номинации «лучший неигровой фильм» и стал «лучшим неигровым фильмом на кинопленке» на национальной премии «Лавровая ветвь».

В основу монтажной картины легла аутентичная кинохроника Санкт-Петербургской студии документальных фильмов. Отличительная черта заключается в том, что в ней реконструированы только звуки: зрителям показывают отрывки из жизни блокадного города и события, которые происходили там в годы Великой Отечественной. Рев пламени и взрывов, сигналы воздушной тревоги, голоса людей и грохот гусениц танков, продвигающихся по городским улицам, — все эти звуки вместе с архивным кадрами за 52 минуты фильма позволяют зрителю погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда. Фильм завершается казнью немецких войск: на площади собираются блокадники и красноармейцы и под громкий свист отправляют захватчиков на виселицы.

«Блокадный дневник»

Фото: INSIDE DSTR

Фильм 2020 года от Андрея Зайцева основывается на «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича и мемуарах поэтессы Ольги Берггольц, автора фразы «никто не забыт, ничто не забыто».

Картина начинается со сцены на границе Ленинграда. Немецкий лейтенант предлагает своей жене сделать выстрел по городу из пушки во время артиллерийского обстрела. Всё это сопровождается торжественной классической музыкой. Затем сюжет переключается на главную героиню Ольгу, которая пытается согреться во время суровой зимы.

Фильм содержит выдержки из дневников Берггольц, которые объясняют события, происходящие на экране. Желание героини выжить было настолько сильным, что поэтессе пришлось жечь книги, чтобы согреться: «Дрова быстро закончились, и нам пришлось топить мебелью, когда мебель закончилась, мы стали бросать в огонь всё, что может гореть. Даже книги. Сначала сожгли наименее ценные, но потом в печку пошли Толстой, Достоевский, Чехов и теперь вот Пушкин». Муж Ольги умер от холода, и женщина, осознавая, что ей тоже осталось недолго, пытается прийти к своему отцу и попросить у него прощения перед смертью.

Пока Ольга добирается до отца, зрителю показывают ужасы блокады Ленинграда: окоченевших и оголодавших горожан, которые едва могут ходить, тела погибших на улицах в сугробах, разрушения из-за обстрелов и драки за еду. Фильм не только рассказывает об истории Ольги, но и показывает, что происходило в блокадном Ленинграде от лица одного из его жителей.

Картина победила на 42-м Московском международном кинофестивале, а в 2021 году заслужила несколько наград на Национальной кинопремии «Золотой орел» в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль» (Ольга Озоллапиня).

«Читаем «Блокадную книгу»

Фото: TV Kupol

Документальный фильм Александра Сокурова (2009 год) — тоже на основе «Блокадной книги». На протяжении всей картины петербуржцы разных возрастов и профессий зачитывают отрывки из нее. В фильме приняли участие деятели культуры, учащиеся, журналисты и даже дети. Цитаты позволяют зрителю познакомиться с воспоминаниями горожан того времени и чуть больше узнать о том, как жил блокадный Ленинград.

Произведение заканчивается кадрами Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на которой идет светомузыкальное шоу. Под этот видеоряд зачитываются слова авторов книги: «Мы завершили свою долгую работу со странным чувством, но всё же с тем же неотступным вопросом: зачем? Ради чего оживили мы этих давно ушедших людей, их давние муки и боли? Мы много раз отвечали себе на этот вопрос и до конца всё же не знали ответа. Но в одном мы утвердились: это надо было сделать. Всё это — было, и живущие люди должны об этом знать».

«Гекатомба. Блокадный дневник»

Фото: Драматический театр «На Литейном»/Дарья Пичугина

5 июня 2018 года в Драматическом театре «На Литейном» состоялась премьера спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник», режиссером выступила Яна Тумина.

Действие происходит в самое тяжелое время блокады — в первую зиму. Образы актеров основаны на дневниках жителей Ленинграда. На сцене реконструируются истории и фрагменты их записей. Спектакль сочетает актерскую игру и представление. Для последнего используются куклы в человеческий рост, которые изображают умирающих от холода и голода блокадников.

Актеры играют сразу две роли — за себя и за кукол. Это позволило создать в постановке образы мучительно погибших людей. Всего для спектакля изготовили 13 поролоновых кукол, восемь из них одеты (это еще живые горожане), а оставшиеся пять — без одежды и внешне напоминают скелеты. Они изображают тела умерших.

«Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 годах»

Фото: Центрполиграф

Книга доктора исторических наук Сергея Ярова, опубликованная в 2011 году, рассматривает блокаду не только с документально-исторической стороны, но и с психологической. В 2012 году автор стал лауреатом Анциферовской премии.

Опираясь на записи из дневников и письма жителей города, он рассказывает о постепенной трансформации моральных норм блокадников под давлением войны, голода и холода, а также о тех ужасах, о которых в документалистике стараются не писать. В основу этой книги тоже легли мемуары Ольги Берггольц. Как пишет Яров, когда бомбежки и смерть стали обыденностью, у людей начало пропадать чувство страха за свою жизнь. Голод тоже способствовал изменениям в поведении людей — нарастало раздражение, эгоизм. «Голод тем и страшен, что нередко хороших людей искажает», — приводит слова одного из блокадников Яров.

Книга позволяет посмотреть на блокаду Ленинграда без прикрас и узнать, как горожане справлялись с постоянным давлением и стрессом, а также как война способна влиять на сознание и поведение обычного человека.