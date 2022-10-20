Давние счеты: почему блокаду Ленинграда признали геноцидом

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. На слушаниях прокуратура представила уточненную информацию по числу жертв блокады — почти 1,1 млн человек. Эта цифра в полтора раза превышает прежние официальные оценки. Блокада так и не получила полной правовой оценки даже на Нюрнбергском трибунале, поэтому результат нынешнего процесса очень важен, говорят историки. Решение суда обосновывает и доказывает масштаб преступлений, которые совершались в годы Великой Отечественной войны, и особенно актуально оно сейчас, когда интерпретация понятия «нацизм» развела по разные стороны Москву и ряд стран Европы, подчеркнули эксперты.

Суд за дело

Санкт-Петербургский городской суд 20 октября признал блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны преступлением против человечности, геноцидом советского народа.

«Признать блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками Германии и их пособниками — вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов — в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза» , — огласила решение судья Вера Сальникова.

В ходе рассмотрения этого дела были впервые представлены уточненные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, и документы, составляющие государственную тайну. Так, число погибших составило 1,09 млн человек, заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Это в полтора раза превышает предыдущие оценки. Ущерб самому городу оценивается в 35,3 трлн рублей в пересчете на современные деньги.

Давние счёты Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

По словам Виктора Мельника, современные методы исследований позволили установить, что условия, в которых горожане оказались во время блокады, негативно повлияли не только на их собственное здоровье, но и на их потомков.

«Это дает возможность говорить о так называемом отсроченном эффекте блокады и еще большем числе жертв», — уточнил он.

Наряду с уничтожением ленинградцев нацисты и их пособники осуществляли культурный геноцид города, разрушали уникальные исторические объекты, стремились к искоренению самоидентичности народов Советского Союза, добавил прокурор. К примеру, были разрушены, сожжены и ограблены дворцы и парки в Гатчине, Павловке, Пушкине и Петергофе, уничтожена знаменитая система фонтанов Петергофа. Захватчики похитили свыше 100 тыс. музейных экспонатов и примерно столько же томов ценных книг, установил сразу после окончания войны трибунал Ленинградского военного округа.

Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

Иск о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа прокуратура Санкт-Петербурга подала 8 сентября — в день 81-й годовщины начала этих трагических событий. Рассмотрение его по существу началось 3 октября. Гособвинитель просил суд признать военными преступлениями действия Германии и ее союзников.

«Русские должны были стать нацией крестьян»

В ходе слушаний прошло семь судебных заседаний, показания дали 12 специалистов и четыре свидетеля. В заседаниях принимали участие пережившие блокаду ленинградцы, историки и эксперты. На одном из слушаний свидетель тех событий Нина Сигал рассказала, как тяжело ее семья пережила этот период.

«Мама работала в швейной мастерской, дядя — на заводе. Были пункты, где готовили кипяток. В квартире наших соседей был такой пункт. Не у всех было отопление. Бомбили часто. Мне очень хорошо запомнился день 24 апреля 1942 года. Это был ужас. В соседний дом упал снаряд. Он прошил стену. У меня выпали все окна», — вспоминала она на суде.

Кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, выступая на слушаниях, отметил истребительную политику оккупантов. Он нашел ряд документов, которые никогда не публиковались в нашей стране. Например, немецкие директивы по экономической политике, в которых СССР разделялся на производительные и потребляющие территории. Юг должен был стать производителем продовольствия, а вот людей с нечерноземных территорий планировалось подвергнуть массовому голоду. Тогда же, по его словам, нацистам впервые пришла в голову идея и о том, чтобы заморить голодом и Ленинград.

Давние счёты Фото: ТАСС/Израиль Озерский

«В нацистских документах чаще всего звучал термин «стереть с лица земли». Ленинград и Москву лучше уничтожить. Русские должны были стать нацией крестьян. Гитлер отдал приказ в содействии политике голода. Ленинград был частью плана. Гитлеру предлагалось сделать из Ленинграда военно-морскую базу, он отверг эту идею, приказав уничтожить город. Символов национальной культуры тоже не должно было быть. Голод мыслился главным инструментом уничтожения мирных граждан Советского Союза», — сообщил Егор Яковлев в суде.

По его данным, Ленинград — единственный город, в отношении которого также готовился план химической атаки.

Идеология нацизма

Сейчас чрезвычайно важно дать правовую оценку событиям 1941–1944 годов , считает доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин. Этот процесс может стать одним из наиболее показательных с точки зрения обоснования и доказательства того, что происходило в годы Великой Отечественной войны, отметил он.

— В ходе Нюрнбергского процесса оценка блокаде была дана не в полной мере. Ленинград был представлен, что называется, в общем потоке. Нынешнее решение — это важная юридическая и политическая констатация. Помимо уничтожения населения с использованием не только голода, но и бомбежек, обстрелов, терроризирования населения городу был нанесен огромный материальный ущерб, — подчеркнул эксперт.

Давние счёты Фото: ТАСС

Причем этот процесс актуален именно в настоящее время, поскольку он отвечает современным вызовам, добавил Никита Ломагин.

— Начиная с 2014 года интерпретация того, что такое нацизм, развела Москву и Берлин. Переворот, который произошел на Украине, где восторжествовала идеология национализма, фактически был поддержан в том числе и немецким правительством. Притом что изначально оно выступало гарантом мирного урегулирования в феврале 2014 года. С тех пор нежелание реализовывать Минские соглашения и поддержка национализма в наиболее радикальной форме поставили на повестку дня вопрос о том, удалось ли нам до конца то, с чем мы боролись с 1941 по 1945 год, — заключил историк.

Это не первый подобный иск в России. Ранее преступления времен войны официально признали геноцидом в Ленинградской области. В основу иска легли свидетельские показания и архивные документы, которые собирались несколько лет сотрудниками силовых структур, поисковиками и историками.

В результате проведенных исследований было установлено, что в период с 1941 по 1944 год на территории региона от рук фашистов и их союзников погибли 435 тыс. человек — это 1/5 от населения современной Ленинградской области. Ущерб от действий немецко-фашистских оккупантов оценили тогда в 1,9 трлн рублей. Также геноцидом признали действия нацистов в Новгородской, Псковской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и Крыму.

Давние счёты Фото: ТАСС/Борис Кудояров

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Вскоре после осады в городе начался массовый голод. Условия жизни усугубила первая же зима, проблемы с отоплением и транспортом. За почти 900 дней блокады, по разным данным, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек. С 12 по 30 января 1943 года советские войска совершали наступательную операцию «Искра», в результате которой произошел прорыв блокады Ленинграда.