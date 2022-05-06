«Heстройная песня плескалась волной из квартала в квартал»

В первые дни мая 1945 года вся страна жила предвкушением скорого окончания войны. На страницах «Известий» уже не только фронтовые хроники, но и очерки о жизни Москвы, и сводки о ходе посевной. Номера газеты полны красками тех дней и яркими свидетельствами, как встретили в разных городах весть о капитуляции Германии. Новостные заметки и официальные заявления перемежаются необычайно эмоциональными и проникновенными репортажами — в них корреспонденты издания навсегда сохранили для нас ощущение того, как страна праздновала Победу.

«По выстиранному асфальту шли машины»

Первомайский номер «Известий» 1945 года открывал приказ Иосифа Сталина: провести в Международный праздник трудящихся салют — двадцатью артиллерийскими залпами — во всех столицах союзных республик, а также в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе.

А на последней полосе — приказ провести 1 мая 1945 года на Крас­ной площади парад войск Мо­сковского гарнизона с участием военных академий, училищ и частей Красной армии, НКВД и Военно-Морско­го Флота, дислоцированных в столице.

Размещенный рядом очерк Бориса Агапова «Вчера в Москве» описывал, как столица готовилась к празднику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Первомайский номер «Известий» 1945 год

«Не только за годы войны, но и раньше я не помню Москву такой оживленной. Торжествует порядок. По выстиран­ному асфальту, повинуясь указаниям жезла, волнами шли машины. На одних везли станки, на других ехали глобусы, третьи несли на себе военные понтоны, но четвертые везли уже штатские лодки для водных станций, лодки, сверкающие красным и белым лаком... Всё пахло кра­ской, и слова «осторожно, окрашено» были читаемы, как обычно, уже после того, как окрашенными оказывались штаны и юбки», — писал журналист.

В том же номере уполномоченный Совета народных комиссаров СССР по делам репатриации генерал-полковник Филипп Голиков сообщал в интервью, что около 2 млн советских граждан вызволено из немецкого рабства.

«Из них свыше 1,6 тыс. человек уже возвращено на Родину и самоотверженно трудится на заводах, на колхозных полях и т. д. Многие тысячи семей испытали радость возвращения своих близких. В основном уже закончена репатриация с территории Финляндии и Польши. Заканчивается — из Румынии, Венгрии, Болгарин и Югославии», — говорил он. При этом подчеркнул, что многие граждане «еще томятся в фашистском плену, ожидая часа своего освобождения».

Впечатления от первомайского парада на Красной площади нашли отражение уже в следующем номере «Известий», от 4 мая.

Фото из архива «Известий»/Георгий Самсонов Солдаты Красной армии у Бранденбургских ворот

«Народ-победитель вывел на смотр свои войска, овеянные легендарной славой. Никогда еще не была эта встреча такой гордой и ликующей! Перед цветом страны, виднейшими представителями советского народа, собравшимися на трибунах, выстроились войска. Начиная от новой формы и кончая новым оружием, многое изменилось в нашей армии. Возмужавшая, рослая, испытанная в боях, обогащенная громадным опытом, во всей своей богатырской мощи стояла армия в ожидании сигнала к параду» — так описаны события на страницах газеты.

«Работа спорится, как никогда»

Пока советские войска брали Берлин, в стране не останавливались сельскохозяйственные работы. Материал «К новым победам на колхозных полях!» на первой полосе «Известий» от 6 мая рассказывал, что «в городе и в деревне работа спорится, как никогда».

«Миллионы колхозников и колхозниц упорно и неутомимо, как требует того вождь, трудятся на весеннем севе. Они прокладывают победный путь новому урожаю. Трудности, вызванные поздней весной на Юге, преодолеваются организованностью и высокой производительностью труда. Колхозы Украинской ССР выполнили план сева колосовых культур на 104,4 процента», — сообщала газета.

Фото из архива «Известий»

Среди отстающих назывались колхозы и совхозы Тамбовской области.

В эти же дни в СССР находилась председатель «Фонда помощи России» «Известия» подробно писали о том, как жена британского премьер-министра побывала в Сталинграде, на Кавказе, в Крыму, в Одессе и Курске, посетила госпитали, больницы, школы, наблюдала за восстановительными работами в районах, освобожденных от захватчиков.

7 мая один из руководителей Верховного Совета СССР Николай Шверник вручил Клементине Черчилль орден Трудового Красного Знамени «за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору средств в Англии для оказания медицинской помощи Красной Армии».

«Позвольте Вас заверить, что та работа, которую я проводила по оказанию помощи Советскому Союзу, явилась для меня источником большой радости. Я высоко ценю эту награду и буду продолжать свою работу. Да здравствует дружба между нашими народами!» , — цитировали «Известия» выступление г-жи Черчилль после вручения награды.

«Никто не спал — не мог спать»

Долгожданный акт о безоговорочной капитуляции Германии опубликован на первой полосе номера от 9 мая. На других страницах можно прочитать, как страна встретила победу.

«Никто не спал — не мог спать, не хотел спать. Весть о победе родилась в ночной час. Ее ждали. Она возникла в минуты, наэлектризованные предчувствием победы! И, когда диктор объявил но радио, что передачи будут продолжиться до половины четвертого утра, все жадно прильнули к рупорам», — передавала газета.

В том же номере опубликованы сообщения корреспондентов «Известий» о том, как встретили победу в Москве, Свердловске, Туле, Харькове.

Фото из архива «Известий» Красное Знамя над рейхстагом

«С небывалым подъемом встретили рабочие ночных смен Верх-Исетского металлургического завода радостную весть о победоносном завершении войны, об исторической победе, одержанной Красной Армией. …В цехе началось ликование. Рабочие крепко жали друг другу руки, поздравляя с победой. Каждый хотел вслух выразить чувства, которые обуревают сейчас советских патриотов», — передавал по телефону корреспондент «Известий» из Свердловска.

Еще больше свидетельств того, как радовались советские граждане победе, можно прочитать уже в номере от 10 мая.

«А когда вдруг среди ночи заговорил долгожданный голос диктора, стольный град Киев сразу вспыхнул огнями, а в гулких улицах снова возникло несметное множество беспокойных людей. Heстройная песня плескалась волной из квартала в квартал —- люди кричали, стреляли, пели и снова стреляли в просветлевшее мирное небо. Стреляли ночные патрули, стреляли из двухстволок старые охотники. Люди смеялись и плакали. Незнакомые целовались на улицах. Так вошла в столицу первая весть Победы», — передали корреспонденты «Известий» из Киева.

Специальный корреспондент «Известий» Татьяна Тэсс в своем репортаже с Красной площади уделила особое внимание праздничному салюту над Москвой: «Небо превратилось в сияющий, пересеченный цветными лучами купол. Лучи скрещивались, как мечи, затем подымались, и тогда небо казалось шатром, натянутым на цветные копья. Высоко в небе неожиданно появился алый флаг, он развевался над Москвою. А вокруг него перемещались и сияли длинные лучи прожекторов, взлетали ракеты, шло пышное, щедрое празднество красок, огней, сияния. И всё время, то угасая, то вновь приближаясь, гремел могучий артиллерийский гром».

Фото из архива «Известий» Салют Победы на Красной площади в Москве (1945)

Счастливой, сияющей и многолюдной описана майская Москва 1945 года в очерке Бориса Агапова.

«Между прочим, как хороши все сегодня. ...Радость прекрасна, самое красивое, что есть на земле, это — счастье, и когда счастьем и радостью освещаются лица, они хорошеют. В них вдруг проявляется, выделяется всё доброе, всё веселое, что есть в наших людях. Вглядываешься в них и думаешь: вот это и есть подлинный облик нашего народа, созданного для счастья, как птица для полета» , — писал журналист.

Первая зелень на деревьях, свежий ветер, пахнущий влагой реки, «аплодисменты» множества флагов — исходящие от развевающихся полотен, и то тут, то там — настоящие аплодисменты, крики «Ура!», песни. Такой видели победную ночь корреспонденты «Известий», такой ее увековечили страницы газеты.