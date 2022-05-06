Поисковая фаза: как волонтеры возвращают память о павших героях войны

Спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны остается не выясненной судьба 2 млн бойцов Красной армии. В архивах они числятся пропавшими без вести, но найти место их гибели или захоронения всё труднее. В прошлом году волонтеры Поискового движения России обнаружили останки более 21 тыс. воинов, но смогли установить личности только 1347 из них: солдатские медальоны и книжки красноармейца в большинстве своем утеряны или испорчены временем. Каждое установленное имя и судьба — вклад в сохранение исторической памяти и целого народа, и конкретных семей.

Истлевающая память

За годы Великой Отечественной войны пропало без вести или попало в плен более 4,5 млн красноармейцев. К сегодняшнему дню благодаря работе поисковых отрядов, историков, работников архивов удалось установить имена и места гибели более 2,5 млн солдат и офицеров. Судьбы около 2 млн всё еще неизвестны , рассказала «Известиям» ответственный секретарь Поискового движения России, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

— Эти герои числятся среди пропавших без вести, но, к сожалению, что именно с ними произошло, нам неизвестно. В этом смысле большая работа предстоит не только поисковым отрядам, но и сотрудникам архивов. К примеру, у нас нет полной информации о людях, попавших в плен. В 2020 году немецкая сторона передала России более 20 тыс. документов о военнопленных, умерших в заключении в Германии. Так удалось установить судьбы многих людей. Но это далеко не полная информация, надо продолжать изучение архивных документов , — отметила она.

поисковая фаза 1-й Прибалтийский фронт. Погрузка раненых в санитарный эшелон для отправки в тыловой госпиталь, 26 октября 1944 года Фото: ТАСС/Архив

Стоит понимать и то, что большая часть пропавших без вести захоронена в братских могилах. Лишь малая доля погибших всё еще находится на полях сражений.

— Некоторых не вынесли с поля боя в условиях отступления или окружения. Других же похоронили прямо на месте гибели. Наша задача — установить судьбу этих людей. И, конечно, по возможности найти, перезахоронить их с почестями, отыскать родственников, — уточнила парламентарий.

За прошлый год отряды поисковиков нашли останки более 21 тыс. солдат и офицеров. Всех их с почестями перезахоронили в воинских могилах , добавила Елена Цунаева. К сожалению, не у всех сохранились документы, по которым можно установить личность.

— Только у 1347 бойцов были вещи, по которым их смогли идентифицировать. К примеру, у 440 удалось найти медальоны. У других при себе были награды или книжки красноармейца. Сложность заключается в том, что со временем любая бумага истлевает. Иногда, даже находя документы, мы не можем их прочесть. Процесс расшифровки может занимать месяцы, — рассказала она.

Наиболее массовые экспедиции поисковиков проходят в Новгородской, Ленинградской, Калужской и Волгоградской областях. В Калужской области, к примеру, в прошлом году нашли останки более 200 павших. Однако удалось установить только семь имен — по медальонам. Он представляет собой эбонитовый граненый тубус, в который помещалась небольшая записка с личными данными бойца, рассказал военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

поисковая фаза1 Медальон солдата Советской армии, найденный в Мясном Бору, в годы Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/А. Варфоломеев

— В 1942 году медальоны упразднили, потому что не было возможности изготавливать их на всю Красную армию. Эбонит требовался для другого, в первую очередь для авиации. Поэтому у тех, кто пошел на фронт в начале войны, медальоны сохранились. У остальных же были только бумажные красноармейские книжки. А сами понимаете, что если бумага истлевает даже в герметичном медальоне, что уж говорить о ничем не защищенных книжках. Они могли сохраниться, если только солдат погиб на болоте и там документ «законсервировался», — отметил историк.

РВИО тоже проводит экспедиции по поиску павших во время Великой Отечественной войны. Каждое лето добровольцы выезжают в Ржев, где сражались войска Калининского фронта и пало более полумиллиона человек. Многие из них по-прежнему покоятся на полях сражений, добавил историк. Каждый год волонтеры находят 200–400 бойцов.

— Только у 10–20 человек при себе находится медальон. А бои там шли в 1941–1942 годах. То есть сохраняется очень малая часть документов, — подчеркнул он.

Выиграть у времени

Хотя время играет против поисковиков, иногда удается не только установить личность погибшего в боях солдата, но и найти его родственников. Так, к примеру, в прошлом году в Тверской области около города Белый волонтеры нашли место падения бомбардировщика Пе-2. Номерные детали самолета помогли узнать имена членов экипажа и события, предшествовавшие его крушению.

поисковая фаза2 Пикирующий бомбардировщик Пе-2 в годы Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Анатолий Сергеев-Васильев

— Из архивов мы узнали, что самолет принадлежал 780-му бомбардировочному авиаполку 293-й дивизии. Он потерпел крушение в декабре 1942 года во время операции «Марс». Советские войска были отрезаны немецким контрударом, попали в тяжелое окружение. А 780-й авиаполк бросили на помощь нашим бойцам. Зенитная артиллерия противника подбила этот самолет, и хотя другие экипажи наблюдали падение, останки летчиков не нашли. Теперь же мы знаем их имена: летчик Александр Лоскутов и штурман Аркадий Голубев. Нам удалось найти родственников экипажа, но, к сожалению, не всех. Потому что многих уже самих нет в живых , — рассказала Елена Цунаева.

Другая история произошла в Новгородской области. Там поисковики нашли захоронение 15 бойцов. У шести из них обнаружили медальоны, но расшифровать удалось только два из них. Остальные документы сейчас находятся на экспертизе, возможно, и их удастся прочесть.

— Один из бойцов — Николай Васильев 1922 года рождения из Московской области — был старшим сыном в семье. Родственников героя смогли найти, и они нам рассказали, что практически с первых дней войны он сам ушел на фронт. А без вести пропал в феврале 1942 года. Всё это время семья ждала его. Особенно мама. Но она умерла в 1945-м, так ничего и не узнав о судьбе сына, — рассказала Елена Цунаева.

поисковая фаза3 Бойцы Волховского фронта в Новгородской области ведут огонь по противнику в годы Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Дмитрий Козлов

Второй медальон принадлежал Василию Коновалову. У солдата были дети, они до наших дней не дожили. Но поисковики смогли найти внучку бойца и рассказать ей о судьбе деда-героя.

Иногда личность погибшего устанавливают совершенно неожиданным образом. К примеру, в рамках поисковой экспедиции РВИО «Ржев. Калининский фронт» имя павшего бойца смогли узнать благодаря сохранившейся подписанной ложке, которую нашли на теле. А работа в архивах помогла выяснить, каким был боевой путь красноармейца, сообщается на сайте общества.

Младший лейтенант Григорий Ванев ушел на фронт из родной деревни Коротково Красночикайского района Читинской области. Был убит подо Ржевом в бою близ населенного пункта Горбово 24 августа 1942-го. Ему было 34 года.

«В выписке из приказа сказано: с 5 по 10 августа 1942 года у деревни Горбово шли ожесточенные бои. В них принимала участие и 379-я стрелковая дивизия, в которой служил Григорий Ванев. В этом сражении он со своими расчетами уничтожил до четырех десятков вражеской пехоты, станковый пулемет с расчетами и группу автоматчиков до двух десятков. Храбрость и стойкость офицера позволили нашей пехоте закрепиться. За проявленные мужество и смелость младший лейтенант удостоен правительственной награды — медали «За отвагу», — сообщается на сайте РВИО.