Что нам стоит: как строили Сталинград после войны

Сталинград был почти до основания разрушен во время Второй мировой войны, а затем полностью восстановлен. Чего стоит заново построить город, сколько времени на это уходит и чьими руками это делается — в материале «Известий».

Каким был Сталинград до начала боев

Сейчас протяженность Волгограда, растянувшегося по правому берегу Волги, составляет более 80 км, а ширина местами достигает всего нескольких километров. В 1940-м город был меньше, но общие пропорции сохранялись. Бои шли на узком клочке земли, на который с июля 1942-го по февраль 1943-го упало чудовищное количество бомб, снарядов, на котором погибли сотни тысяч людей.

До войны город быстро рос и в 1925-м превратился из уездного Царицына в губернский Сталинград. В начале 1930-х были построены и заработали ГРЭС, Сталинградский тракторный завод, «Судоверфь», метизный завод, продолжали работу предприятия, открытые до революции, — металлургический завод «Красный Октябрь», завод «Баррикады».

Активно развивалась и инфраструктура, строились новые дома. Например, в 1938-м на улице Пензенской был построен жилой дом, известный теперь как дом Павлова — легендарное место сражений Сталинградской битвы. Появились грандиозные планы по перестройке города имени Сталина по идеалистическому образу довоенного СССР — это должен был быть город будущего, город-сад. Но сбыться планам было не суждено.

По данным городского статистического управления, на 23 августа 1942 года население Сталинграда составляло 494 тыс. человек. Сталинградская областная комиссия по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, называет даже большее число — 551,5 тыс. человек.

Что нам стоит1 Дом Павлова — этот дом в течение 58 дней обороняли солдаты под командованием старшего сержанта Я. Павлова в годы Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Яков Рюмкин

Что осталось от Сталинграда

Спустя полгода, 2 февраля 1943 года, в день окончания Сталинградской битвы, в городе осталось чуть больше 32 тыс. человек. Большинство из них проживало в трех районах: в Дзержинском — 3,1 тыс. человек, в Ворошиловском — 6,7 тыс., в Кировском — 22 тыс. человек. Кировский район, который тогда находился на самом юге города (сейчас южнее есть еще один — Красноармейский, образованный в 1944 году), оказался в стороне от основных боев.

А в самом эпицентре был Ерманский район (теперь — Центральный). До начала битвы там проживало около 50 тыс. мирных жителей, а 2 февраля 1943 года — 32 человека. В Баррикадном районе жили 43 тыс. человек, после окончания битвы — 76 человек. В Краснооктябрьском до начала битвы — 68 тыс. человек, после — 50 человек.

Центр города временно переместился в наиболее уцелевший Кировский район, где сохранилось более 7 тыс. жилых одноэтажных домов. В целом же разрушения в городе были катастрофическими: уничтоженными оказались 41 685 домов. Городской жилой фонд составлял до 9,5% от довоенного.

Что нам стоит2 Бой на одной из улиц Сталинграда, июль 1942 — февраль 1943 года Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

Ерманский, Дзержинский и Тракторозаводский районы оказались почти полностью разрушенными. Долгое время в местах боев оставались неубранными до 200 тыс. тел погибших, более 10 тыс. трупов лошадей. Захоронить их удалось только к июлю 1943-го — через пять месяцев после окончания битвы. В городе не хватало бань и прачечных, санобработка была нерегулярной, наблюдались случаи сыпного тифа.

В городе и окрестностях осталось множество неразорвавшихся снарядов, бомб, минных полей. В исторических материалах указывается, что безопасно передвигаться по улицам стало возможно только к июлю 1945-го — через два с половиной года после окончания сражения! Впрочем, экскурсоводы и сейчас рассказывают: при подготовке к чемпионату мира по футболу – 2018 в районе стадиона и Мамаева кургана находили неразорвавшиеся снаряды и незахороненные тела солдат.

В 1943 году ущерб Сталинградской области, нанесенный захватчиками, по приблизительным подсчетам, оценили в 11,5 млрд рублей. Позднее цифру пересмотрели и увеличили до 19,2 млрд рублей, из которых 9 млрд — убытки, понесенные Сталинградом.

С чего началось восстановление

Восстановление города начали вовсе не с нужд простых людей — шла война, и первоочередной задачей было возрождение промышленности.

Помимо уборки тел и разминирования город занялся ремонтом дорог и жизненно значимых объектов, параллельно шло восстановление промышленности. Работы по вводу в строй промпредприятий финансировались Промбанком без проектов и смет по фактическим затратам, что сейчас представить себе сложно. Причем определенные действия предпринимались еще до окончания Сталинградской битвы — уже 20 января 1943 года, когда активно шла операция «Кольцо», вышло постановление Государственного комитета обороны «Об организации ремонта танков на заводе № 264 в Сталинграде».

Что нам стоит3 Руины Сталинградского тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского, июль 1942 — февраль 1943 года Фото: РИА Новости/Виктор Доброницкий

В результате оперативных мер к 1946-му сталинградским предприятиям удалось достичь довоенного уровня производства. Сталинградский тракторный завод уже в июле 1944 года стал выпускать танки Т-44.

Всего через два с половиной месяца после окончания битвы — 21 апреля 1943-го — был восстановлен Большой железнодорожный мост через реку Царица, открыто сквозное движение через станцию Сталинград-1. К тому времени уже было восстановлено пригородное сообщение, заработали две хлебопекарни, три почтовых отделения, кинотеатр, ГРЭС, 17 апреля прибыл из Астрахани первый пароход.

К 1 сентября 1943 года в городе открылось и несколько школ.

Где жили люди

В феврале 1943-го в некогда полумиллионном городе осталось около 32 тыс. человек. К 1 января 1944 года численность населения выросла до 248 тыс. человек. И если план по промышленному капиталовложению на 1943–1944 годы. выполнили на 123%, то по жилищному — всего на 72%.

Жилищная застройка в первые годы велась стихийно. В первую очередь восстанавливали сохранившиеся коробки зданий, а качество работ оставалось на втором плане. Быстро возводили бараки и финские сборно-щитовые дома. Удобства в этих домах — большая удача : если свет был проведен почти везде, то центральное отопление — в 20% домов, водопровод — в 13%, а канализация — в 12%.

Что нам стоит5 Сталинград после Великой Отечественной войны, 1945 год Фото: commons.wikimedia.org/Fotograaf Onbekend/Anefo

Бараки строили местные власти и предприятия, но жители, понимая, что жилплощадь они получат еще не скоро, старались обеспечить себя жильем сами. Поэтому половину жилого фонда в Сталинграде к маю 1945 года составляли частные дома. Жителям тогда выделяли ссуду на семь лет на строительство своего жилища. Но и они были крайне низкого качества: 90% были построены из древесных отходов, глины и других материалов , из которых обычно дома не строятся. Удобств в них не было, да и электричество часто было роскошью.

Жилья становилось больше, но гораздо быстрее росла численность населения. В итоге на 1 мая 1945 года на одного жителя города приходилось 2,8 кв. м жилплощади. В документах указывается, что 16% населения жили в блиндажах, подвалах, летних кухнях, на лестничных площадках разрушенных зданий, в подсобках промпредприятий. То есть где придется.

Новый этап жилищного строительства — это 1945–1947 годы , когда появилось постановление Совнаркома «О мерах по восстановлению города Сталинград». На жилищное строительство направили 587 млн рублей (примерно в пять раз больше, чем в 1943–1945 годах) . Сдавать стали примерно одинаковое число промышленных и жилых площадей, но темпы строительства при этом уменьшились — строительные организации перевели в другие пострадавшие от войны регионы.

Доктор исторических наук, профессор ВолГУ Надежда Кузнецова пишет о проблемах тех лет: огромная текучка строительных кадров из-за низкой зарплаты и тяжелых жилищно-бытовых условий, рабочая сила малоопытная и неквалифицированная. В итоге в 1946 году в эксплуатацию ввели только 56% от запланированной жилплощади, в 1947-м — 38%. По-прежнему строилось много бараков и сборно-щитовых домов. За два послевоенных года из 1750 домов только около 130 были двух-, трех- или четырехэтажные. Причем строительство малоэтажных зданий в центре Сталинграда запрещалось — их возводили на окраинах, далеко от предприятий.

Что нам стоит6 Жители Сталинграда ведут восстановительные работы на улицах города после окончания Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Сметанников

Новые усилия были предприняты в конце 1940-х, когда стала развиваться индустрия местных стройматериалов, появились новые машины и механизмы. Только в 1949 году в городе перешли к строительству капитального жилья вместо временного и отказались от бараков.

Тогда началось и формирование нового облика Сталинграда, до этого застройка оставалась стихийной. С окончания Сталинградской битвы до начала восстановления архитектурного облика города прошло шесть лет.

Но даже в начале 1950-х жилищный вопрос оставался очень острым. Численность населения в 1951 году составляла 385 тыс. человек, общая жилплощадь составляла 92% от довоенной, но только треть домов были многоэтажными. Еще 23% — это одноэтажный ведомственный фонд (то есть в основном бараки и финские дома). Остальное, как правило, частные дома низкого качества. На 10 марта 1952 года 17,5 тыс. человек находились в списке нуждающихся в срочном улучшении жилищных условий — это более 4% от всего населения города. По-прежнему многие жили в подвалах, развалинах, землянках, по несколько семей в больших комнатах сохранившихся домов.

Как помогли репарации в восстановлении Сталинграда

Восстанавливать Сталинград Советскому Союзу пришлось за свой счет — репарации от Германии большой роли в этом не сыграли. Деньги Союзом выделялись по тем временам огромные — в 1943 году на строительно-монтажные работы в городе власти СССР направили 239 млн рублей, в 1944-м — 417,9 млн рублей, в 1945-м — 404 млн.

Что нам стоит6 Восстановление города Сталинграда из руин после Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

Как в восстановлении города поучаствовала Германия? В послевоенном постановлении СНК СССР о первоочередном снабжении строек Сталинграда всем необходимым речь шла в том числе о передаче Сталинграду значительного количества трофейного имущества, вывезенного из Германии: стройматериалов, оборудования, инструмента и материалов. К ноябрю 1945 года в Сталинградскую область отправили более 30 предприятий и складов оборудования. Это помогло заводам, задействованным в производстве танков и механизмов для них, — Сталинградскому тракторному заводу, заводам «Судоверфь» и «Баррикады». Оборудование из Германии позволило в конце 1940-х годов нарастить производственные мощности.

Постоянная нехватка рабочих восполнялась привлечением военнопленных и репатриантов. Многие из них находились в СССР до 1955 года именно поэтому — восстанавливали жилье, которое до этого разрушили. Впрочем, взятые в плен в Сталинграде немцы этот город не восстанавливали — их отправляли в другие регионы.

Как поменялся облик Сталинграда

В 1943 году в город приехал архитектор Алексей Щусев — автор Мавзолея Ленина и станции «Комсомольская» на Кольцевой линии московского метро. Пройдясь по городу, он заявил: разрушения величайшие, но только о восстановлении должна идти речь, а не о строительстве нового города. Щусев призвал «максимально сохранить планировочную структуру, использовав все традиции данного города».

Что нам стоит6 Архитектор Алексей Викторович Щусев (1873–1949) Фото: РИА Новости

Однако в итоге было принято по сути противоположное решение — построить новый город, сохранив лишь уцелевшие дома в центре. Их совсем немного, но они есть: до некоторых зданий немцы добраться не сумели. Ряд домов восстанавливали в том же виде, в каком они существовали до Сталинградской битвы. Например, здание, в котором сейчас располагается ресторан «Волгоград», полностью восстановленное. После разрушений от него оставался только фундамент. А вот сильно пострадавший театр в центре города восстановили с изменениями — добавили еще одну колоннаду на фасаде, расширили вход. Его восстановили к августу 1952 года.

В целом архитектурным обликом послевоенного Сталинграда занимался Василий Симбирцев, который прибыл в город в 1944 году, а уехал только в 1959-м. Он известен также как автор Театра Российской армии на Суворовской площади в Москве.

— Нельзя сказать, что город перестроен полностью, — говорит краевед Дмитрий Герасимов, — но центральная его часть — аллея Героев, площадь Павших Борцов — выглядит очень сильно отличающейся от того, что было здесь до войны и тем более до революции. А в Ворошиловском районе, в части Центрального района, сетка улиц сохранилась практически неизменной.

Что нам стоит Площадь Павших Борцов в довоенном Сталинграде Фото: РИА Новости/Георгий Петрусов

Город по замыслу Симбирцева выпрямили вдоль Волги — если раньше улицы стекались к железнодорожному вокзалу и шли наискосок от реки, то после войны появились четкие проспекты, ставшие Продольными улицами, и квадраты кварталов. Немногие сохранившиеся дома, оставшиеся в центре города, напоминают о прежнем расположении дорог — они стоят под углом 40–45 градусов относительно современных улиц.

При этом очень долго в центре города восстановление не начиналось — было ясно, что хаотичная застройка там невозможна, Сталинград должен был получить свое лицо, стать городом-памятником. Однако некоторые дома всё-таки восстанавливали своими силами. Самое знаковое в этом смысле здание — дом Павлова. Считается, что его восстановили первым, и сделали это «черкасовцы» — волонтеры движения, основанного жительницей Сталинграда Александрой Черкасовой летом 1943 года. Сейчас у дома Павлова есть мемориальная стена, на которой сохраняется легендарная надпись «Отстоим тебя, родной Сталинград!». А над словом «отстоим» — буква «р». Об этой надписи написал в свое время Самуил Маршак:

Я прохожу по улицам твоим,

Где каждый камень — памятник героям.

Вот на фасаде надпись: «Отстоим».

А сверху «р» добавлена: «Отстроим».

Нынешний облик Волгоград принял, по сути, только в начале 1950-х годов: тогда появились аллея Героев, здание медуниверситета, планетарий, центральная набережная с широкой лестницей. В городе должны были построить Дом Советов — сталинскую высотку в 140 м, но так и не построили — отправили чертежи в Варшаву, где всё это превратилось в Дом науки и культуры.

Что нам стоит4 Центральный район Волгограда (ранее Сталинграда), 1 июля 1972 года Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

А вот знаменитый фонтан «Бармалей» — символ разрушенного Сталинграда на фотографиях того времени — сразу восстановили, но спустя шесть лет демонтировали в связи с перепланировкой города. Две копии фонтана появились только в 2012–2013 годах, они стоят на Привокзальной площади и у мельницы Гергардта — единственного руинированного здания, сохраненного до сих пор как памятник истории. Здание мукомольного комбината, которое не восстановят никогда, находится напротив дома Павлова. А в самом центре города прямо на тротуаре стоит тополь, который пережил Сталинградскую битву. Дерево очень старое, но живое, хотя в коре, говорят, застряло множество пуль.