Карта памяти: как побывать на Параде Победы

В этом году Россия отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне . Традиционно с поздравительной речью выступит президент Владимир Путин. Во многих городах пройдут традиционные парады с участием военной техники, шествия «Бессмертного полка», в парках состоятся тематические концерты, а завершит торжества праздничный салют. Где россияне смогут отметить День Победы – в материале «Известий».

Программа на 9 мая

Начнутся торжества 9 мая с традиционного утреннего Парада Победы. Днем в большинстве населенных пунктов пройдут шествия «Бессмертного полка» , в которых смогут принять участие все желающие – отдать дань памяти своим родным, погибшим в Великую Отечественную и в ходе других военных конфликтов.

В парках и на улицах российских городов будут проходить праздничные концерты, развлекательные тематические мероприятия для детей и взрослых. В Москве песни военных лет будут целый день звучать в Зарядье, в 13:00 начнется концертная программа в Парке Горького, в 19:00 стартует концерт для ветеранов на Театральной площади, а в 20:30 российские артисты выступят на Поклонной горе.

карта памяти5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Завершит торжества праздничный салют.

Где смотреть Парад Победы 2022

Торжественные парады пройдут в этом году в 28 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

Всего в парадах будет задействовано почти 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

Главные торжества состоятся в столице на Красной площади. Однако попасть туда можно только по именным приглашениям, которые получают ветераны и их сопровождающие, а также представители власти.

карта памяти1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Посмотреть проход военной техники без спецприглашений можно на протяжении всего маршрута ее следования по московским улицам в центр города и обратно . Стоит отметить, что маршруты эти различаются. Собираются военные с техникой на пустыре у дома 45 по улице Нижние Мневники, дальнейший маршрут: улица Народного Ополчения — Мневники — Звенигородское шоссе — Красная Пресня — Баррикадная — Садовая-Кудринская — Большая Садовая — Триумфальная площадь — Тверская — Манежная площадь — Красная площадь.

Следует учесть, что что уже с 05:30 будут перекрыты около 30 улиц, площадей, мостов и набережных в центре Москвы . Во время парада не удастся пройти на Maнeжную плoщaдь и Kpeмлeвcкую нaбepeжную, Тверская вместе c соседними переулками будет перекрыта от Пушкинской до Манежной площади.

Обратно техника будет двигаться по следующему маршруту: Васильевский спуск — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — Моховая — Воздвиженка — Новый Арбат — Новинский бульвар — Баррикадная — Красная Пресня — Звенигородское шоссе — Мневники — улица Народного Ополчения — Нижние Мневники.

карта памяти2 Боевая машина пехоты (БМП) «Курганец-25» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

В составе механизированной колонны пройдут автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90 М «Прорыв», Т-14 «Армата», системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Мета-С», РСЗО «Торнадо-Г», противовоздушной обороны «Тор-М2», «Бук-МЗ», «С-400 Триумф», техника воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения, боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».

Где наблюдать за авиацией

В авиационной части парада в Москве в этом году задействованы 15 вертолетов и 62 самолета: ударные и транспортные вертолеты, самолеты оперативно-тактической, военно-транспортной и дальней авиации. Они полетят над Красной площадью ближе к финалу парада. Наблюдать за военной авиацией удобно с большой Садовой улицы, Ленинградского проспекта и Петровского парка, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицы, Раушской набережной и улиц, примыкающих к Красной площади.

карта памяти3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На юге России в этом году воздушная часть парада пройдет только в Ростове-на-Дону.

Во сколько начнется Парад Победы

Парад Победы на Красной площади начинается в 10:00. После торжественного открытия поздравительную речь скажет Владимир Путин. Выступление президента будет транслироваться на нашем сайте и телеканале «Известия».

Чтобы увидеть военную технику, направляющуюся в центр города, самые выгодные места обзора люди начинают занимать примерно с 08:30. На обратном пути колонну можно застать, например, на Новом Арбате в районе 10:30.

Время пролета воздушной техники над городом — период между 10:45 и 10:55.

Как пройдет «Бессмертный полк»

В Москве акция «Бессмертный полк» выходит в офлайн после двухлетнего онлайна из-за пандемии. Шествие начнется 9 мая в 15:00, сбор участников начинается в 12:30, присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Она пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров. Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек.

Для участия в акции необходимо вовремя прийти к месту сбора, взять с собой фотографию участника Великой Отечественной войны, документ, удостоверяющий личность, рекомендуется надеть удобную обувь и головной убор. Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы».

карта памяти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Акция «Бессмертный полк» пройдет и во всех городах Подмосковья. Шествия начнутся 9 мая в 12:00.

Также акция состоится и во всех российских регионах. В этом году к памятным колоннам смогут присоединиться и родственники тех, кто погиб во время спецоперации на Украине, а также в других военных конфликтах , в которых принимали участие наши соотечественники – в Афганистане, Чечне и прочих. Так, например, губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал жителей региона приносить портреты «ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе — участников спецоперации на Украине».

Где смотреть салют

Праздничный салют в Москве завершит торжества в 22:00. Он будет запущен с 36 площадок. Для его проведения будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также более 11 тыс. пиротехнических изделий.

Как отметят День Победы на освобожденных территориях

В ДНР и ЛНР в этом году, по словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, ни парада, ни «Бессмертного полка» 9 мая не будет. Праздничные мероприятия можно будет проводить только после того, как вся территория республики будет освобождена, пояснил глава ДНР Денис Пушилин.

Между тем, в Херсоне День Победы в этом году планируют отмечать с использованием георгиевских лент и знаменем Победы – при прежней власти эти символы здесь были запрещены.

карта памяти6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Мариуполе 9 мая власти планируют провести шествие «Бессмертного полка» . По словам заммэра города Виктории Калачевой, местные жители очень ждут этого мероприятия. К празднику в городе торопятся восстановить разрушенные националистами памятники, посвященные победе над фашизмом. В работах принимаю участие представители народной дружины и волонтеры из числа местных жителей.