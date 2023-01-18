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Парад Победы 2023 в Москве: во сколько начало, прямая трансляция

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Парад Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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9 мая 2023 года исполнится 78 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Обычно главный военный парад начинается в Москве, на Красной площади, в 10:00. Прямую трансляцию организуют телеканалы, в том числе «Известия». Детали празднования в 2023 году будут опубликованы на нашем сайте в разделе «День Победы».

В минувшем году парады прошли в 28 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

В парадах по всей стране были задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Состоялись праздничные салюты.

В нашем материале — как будем отдыхать на майские в 2023 году.

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