Парад Победы 2023 в Москве: во сколько начало, прямая трансляция
9 мая 2023 года исполнится 78 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Обычно главный военный парад начинается в Москве, на Красной площади, в 10:00. Прямую трансляцию организуют телеканалы, в том числе «Известия». Детали празднования в 2023 году будут опубликованы на нашем сайте в разделе «День Победы».
В минувшем году парады прошли в 28 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.
В парадах по всей стране были задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Состоялись праздничные салюты.
В нашем материале — как будем отдыхать на майские в 2023 году.