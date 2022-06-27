Минтруд объявил даты выходных на майские праздники в 2023 году

Минтруд обнародовал проект постановления, в котором приводится производственный календарь — даты рабочих, выходных и праздничных дней в 2023 году.

Согласно документу, на майские праздники россияне получат семь выходных. Праздник весны и труда 1 мая выпадает на понедельник. Он станет днем отдыха, как и предшествующие суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля соответственно.

Со 2 мая (вторник) до 5 мая (пятница) включительно — рабочие дни, и это ключевое новшество по сравнению с минувшими годами.

С 6 мая (суббота) и до 9 мая (вторник) включительно, на который приходится День Победы, — вторая часть выходных. На работу и учебу гражданам Российской Федерации — в среду, 10 мая.

Полный календарь выходных и праздников на 2023 год, а также информация о том, как будем отдыхать на Новый год и Рождество, — в материалах «Известий».

Кроме того, профессор Финансового университета Александр Сафонов специально для наших читателей называл способы, как увеличить количество дней отпуска.