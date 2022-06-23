Минтруд объявил даты новогодних праздников в 2023 году

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно, добавили в Минтруде.

Таким образом, в будущем году на День защитника Отечества россияне будут отдыхать четыре дня — с 23 по 26 февраля. На Международный женский день — только 8 Марта. В мае нерабочими днями станут 1-е, 8-е и 9-е числа.

В декабре минувшего года первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

С такой же инициативой выступили члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб. По их мнению, 31 декабря уже давно «и так нерабочий день». При этом Бессараб подчеркнула, что в случае, если 31 декабря станет постоянным выходным, выходные дни, предназначенные для других праздников, придется переносить.