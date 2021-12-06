В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем

Предновогодний день — 31 декабря — необходимо на постоянной основе сделать выходным. Такое мнение в беседе с URA.RU выразили члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб.

«Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае, работают до обеда. Фактически начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что это правильное решение, и его надо переводить на постоянную основу», — сказал Алехин.

Бессараб, в свою очередь, поддержала Алехина, отметив, что эту тему «можно раз и навсегда закрыть», чтобы люди не беспокоились.

«Они действительно уже ждут 31 декабря, зная, что это выходной день и можно начинать готовиться к Новому году», — сказала депутат.

При этом Бессараб подчеркнула, что в случае, если 31 декабря станет постоянным выходным, то выходные дни, предназначенные для других праздников, придется переносить.

«Нужно быть готовыми к тому, что может какой-то весенний праздник подвинем. Например, первомайские длительные выходные. Вряд ли сейчас работодатели обрадуются, если мы введем 15-й выходной день, особенно в условиях пандемии, когда и так сложная ситуация», — заключила депутат.

В сентябре пресс-служба правительства РФ сообщила, что кабмин утвердил производственный календарь на 2022 год. Отмечалось, что отдыхать в новогодние праздники россияне будут с 31 декабря по 9 января, а 1 и 2 января, выпадающие на выходные и совпадающие с нерабочими днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

Майские праздники намечены на период с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Кроме того, нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник 7 марта. Таким образом, в марте россияне будут отдыхать с 6-го по 8-е число.