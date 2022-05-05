Выходной наряд: когда должны отдыхать россияне

Согласно опросам, 40% россиян готовы ради длинных майских праздников отказаться от продолжительных новогодних каникул, 60% хотели бы дольше отдыхать зимой. Как определить, сколько выходных необходимо работникам для восстановления и в какое время года, — разбирались «Известия».

Когда хотят отдыхать россияне

Сервис «Работа.ру» опросил в апреле 3 тыс. пользователей портала из всех регионов России, чтобы выяснить, как они относятся к майским каникулам. Выяснилось, что 14% респондентов собираются продлить себе выходные, взяв отпуск между майскими праздниками. 72% решили так не делать, а остальные на момент проведения опроса не определились с планами на три рабочих дня между 1 и 9 мая.

При этом 68% участников исследования хотели бы, чтобы майские праздники продолжались с 1 по 10 мая без перерыва , только 32% высказались против.

40% опрошенных согласились бы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу продолжительных майских праздников, 60% хотели бы оставить всё как есть.

Выходной наряд Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Аналогичный опрос проводил и сервис SuperJob. Результаты похожи: из 1600 опрошенных представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны 13% сообщили, что возьмут отпуск между майскими праздниками . При этом чаще всего продлить отпуск в праздничные дни хотят россияне с доходом свыше 80 тыс. рублей, и чаще мужчины, чем женщины. По данным SuperJob, похожие результаты получаются ежегодно — в прошлом году о желании взять несколько дней отпуска между майскими праздниками тоже сообщали 13% работающих граждан.

По вопросу о том, стоит ли обменять длинные зимние каникулы на другие варианты отдыха, SuperJob опрашивал своих пользователей в конце декабря 2021-го — когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам россиян. Тогда инициативу отказа от новогодних каникул поддержали примерно те же 38% россиян. Причем свое право на отдых в январе чаще отстаивали люди старше 45 лет.

Зачем продлевать майские праздники

Одно из последних предложений по майским праздникам поступило в начале апреля от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который призвал продлить майские праздники в 2022 году с 1 по 10 мая, так как это «поможет людям заготовить продукты на осень», чтобы «продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью». Он напомнил, что в прошлом году майские праздники продлевались из-за пандемии.

При этом депутат заявил, что постоянно делать выходные в мае длинными не предлагается, так как у предпринимателей в связи с этим возникают проблемы.

Позже Даванков сообщил, что получил отзыв от правительства на его инициативу — на федеральном уровне предложение не поддержали, но разрешили каждому региону продлевать праздники самостоятельно. К этому предложению прислушались только в Республике Адыгея — местный минтруд сообщил, что выходными будут дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Оставили только один рабочий день — 6 мая. Объясняется это тем, что республиканские нерабочие праздничные дни Ураза-байрам и День поминовения усопших (Радоница) (2 и 3 мая) совпали с федеральными выходными днями, поэтому их и перенесли на 4 и 5 мая.

Выходной наряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но в целом к идее о дополнительных выходных днях законодатели и регионы отнеслись негативно. Так, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявлял, что дополнительные выходные станут серьезной нагрузкой на российскую экономику. Другие депутаты указывали, что не для всех регионов майские — это время засеивать поля, однако и сторонники такого подхода к майским праздникам есть.

Сколько выходных необходимо людям

Доцент кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Константин Добромыслов замечает, что по традиции выходные дни в мае в России считаются более важными, так как на это время приходится посевная.

— Но для принятия решения необходимо проводить политико-экономические исследования, направленные на изучение влияния праздничных дней на экономику страны, — сказал он «Известиям».

Он считает, что специально пересматривать количество праздничных дней необязательно, а практика переносов выходных позволяет сформировать «нормальный цикл жизнедеятельности государства в зависимости от экономической, политической, эпидемиологической и иных ситуаций».

— Обсуждая возможное сокращение или увеличение количества праздничных дней, конечно, нужно исходить из социально-экономической целесообразности , — считает Добромыслов. — Россия отдыхает не в едином порыве — у нас есть непрерывные производства, вахты, работает транспорт, медицинские службы, торговые предприятия, индустрия развлечений, музеи, театры. Эти сферы продолжают работать вне зависимости от праздничных и выходных дней, благодаря чему создается определенный экономический баланс: пока одна часть населения отдыхает, другая получает возможность зарабатывать деньги.

Выходной наряд Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Он полагает, что в свете обсуждения вопроса о сокращении рабочей недели вопрос о январских и майских праздниках вообще неактуален — продолжительность этих праздников должна определяться ежегодно в зависимости от складывающейся ситуации.

Социолог Сергей Таланов также соглашается с тем, что любые решения должны приниматься на основе научных и экономических исследований.

— Нужно учитывать, и социологические опросы об этом свидетельствуют, что большинству наших работающих граждан важнее высокие доходы, а не длинные выходные , — заметил он в беседе с «Известиями». — Если говорить о новогодних и майских праздниках, то отдыхать с 31 декабря по 7 января и с 1 по 3 мая, а еще потом 9 мая — это вполне достаточно для того, чтобы можно было восстановить свои силы и не особо нарушить свой привычный рабочий ритм.

Заместитель руководителя Федерального центра медиации, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов полагает, что мотивы в изменении количества праздничных дней могут быть сугубо экономическими.

— Для иллюстрации можно привести пример Индии: там государственные праздники обходятся в миллиард рупий (около $25 млн) — 21 официальный плюс дополнительных 9–10 в каждом штате, — рассказал он «Известиям».

Владимир Кузнецов указывает, что подходы к этому вопросу в различных странах действительно очень сильно различаются, и приводит в пример мнение малайзийского политического экономиста Чарльза Сантьяго, который заметил, что большое количество официальных нерабочих дней для большинства населения Малайзии — «желанная и часто единственная возможность сделать перерыв в напряженной работе».

Выходной наряд Фото: ТАСС/Анатолий Жданов

— Те бизнесмены, которые жалуются на избыточное количество праздников, полагает Сантьяго, должны понять, что «отдохнувшие работники — это и повышение производительности труда. А в долгосрочной перспективе — несомненная выгода для экономики страны в целом», — цитирует Кузнецов. — Следовательно, подход к определению числа праздничных дней может быть обусловлен как национальными особенностями, так и экономическим устройством конкретного государства, и говоря о России, можно отметить, что всё же целесообразно сохранять текущее количество праздничных дней в году.

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец замечает, что в России 14 нерабочих праздничных дней, и этот показатель существенно выше, чем в более экономически развитых странах: в Германии — 13, в Великобритании — 9, в США — 10.

— Исключением является Япония, где количество государственных нерабочих дней составляет 15, но необходимо учитывать, что эти дни являются компенсацией за маленький оплачиваемый отпуск, который составляет 10 дней, — рассказала она «Известиям». — В России же длительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, а для отдельных категорий — больше.

Как праздники влияют на экономику

— Очевидно, что удлинение майских праздничных дней без сокращения зимних или других праздничных дней неосуществимо при нынешней экономической конъюнктуре , — говорит Елена Хейфец. — В среднем один нерабочий день обходится стране примерно в 200 млрд рублей, поэтому увеличивать нагрузку на экономику нецелесообразно .

В то же время, говорит она, перенос зимних нерабочих дней на май может рассматриваться как разумное решение ввиду того, что большинство граждан России берут отпуск на 4–8 мая.

— Нельзя однозначно утверждать, что выходной/праздничный день — это убыток для экономики , — полагают в Счетной палате. — Для многих секторов выходные дни — это, наоборот, максимально благоприятное время. Например, для кафе и ресторанов, гостиниц. Для каких-то секторов нет особой разницы между праздничными и рабочими днями — например, на предприятиях с непрерывным производственным циклом.

Выходной наряд Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В ведомстве «Известиям» сообщили, что не проводили соответствующих исследований, но в целом — в соответствии с принципами доказательной политики — для решения вопроса об изменении структуры выходных дней «необходимы исследования, подтверждающие эффективность переноса». Такие данные могли бы показать, компенсирует ли рост производительности труда после праздников экономические потери за счет сокращения рабочих дней.

Департамент международного и регионального сотрудничества Счетной палаты сообщил, что попытки изучить проблему влияния праздничных дней на экономику страны проводились в других странах. При этом оговаривается, что этот вопрос на самом деле остается недостаточно изученным в мировой практике.

— Существующие исследования не позволяют сделать однозначного вывода о позитивном или негативном экономическом эффекте, — отметили в департаменте. — Результаты таких исследований зачастую противоречивы.

Так, в 2015 году отделение консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers в Австралии (PWC) оценило, каким образом введение двух выходных дней в штате Виктория — Пасхального воскресенья и пятницы перед гранд-финалом Австралийской футбольной лиги — повлияет на экономическое развитие штата. Производственные потери или экономические издержки оценили на уровне 717–898 млн австралийский долларов (порядка $628 млн). Также введение нерабочих дней привело к увеличению выплат зарплаты в размере от 252 млн до 286 млн австралийских долларов в год ($179–203 млн) тем, кто был вынужден в праздничные дни работать. Но негативного воздействия этот факт на экономику штата не оказал, так как означал лишь перераспределение финансовых средств от работодателя к работнику.

С другой стороны, были отмечены положительные факторы, которые способны частично компенсировать экономические потери. Выросли ежегодные туристические расходы внутри штата на 17–51 млн австралийских долларов ($12–35 млн) , а также расходы на спортивные события — на 7–49 млн австралийских долларов ($5–35 млн).

Был проанализирован и такой менее очевидный аспект, как индивидуальная выгода граждан от дополнительного свободного времени. Ценность этого времени рассчитывается в диапазоне от 50 до 100% от среднего заработка и, по оценкам PWC, составила 156–312 млн австралийских долларов ($110–221 млн).

Выходной наряд Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Попытку оценить влияние праздничных дней на экономику Великобритании в 2020 году предпринимала радиовещательная компания BBC. Был сделан вывод, что позитивный эффект распространятся преимущественно на сферу торговли, туризма и досуга — один выходной день способствует росту дохода небольших магазинов в стране в среднем на 253 фунта стерлингов. В 2019 году два дополнительных праздника увеличили прибыль малых и средних предприятий Великобритании на 118 млн фунтов стерлингов. Однако общие масштабы потерь британской экономики проанализированы не были.

В департаменте международного и регионального сотрудничества Счетной палаты указывают, что может быть релевантен в контексте изучения этой проблемы и опыт отдельных зарубежных компаний по введению четырехдневной рабочей недели. Так, в 2019 году компания Microsoft протестировала такой рабочий режим в рамках «Летнего конкурса Work-Life Choice Challenge 2019» в Японии. По пятницам сотрудникам предоставили выходные дни без сокращения заработной платы, и выяснилось, что производительность одного сотрудника выросла почти на 40%. Впрочем, компания оговорилась, что этому способствовал и ряд других факторов. Были и другие положительные эффекты у четырехдневной недели — снижение энергопотребления на 23%, уменьшение объемов печати почти на 60%, сокращение продолжительности рабочих совещаний почти на 50% — c 1 часа до 30 минут.

— Анализ опыта зарубежных стран показывает, что введение дополнительных нерабочих дней приводит к финансовым потерям в масштабах национальной экономики, — отмечают в Счетной палате. — Тем не менее часть потерь компенсируется возрастающими расходами граждан. Как следствие, наблюдается рост некоторых отраслей экономики — преимущественно сферы отдыха и туризма.

Можно было бы оценить необходимость длинных каникул с точки зрения медицины — когда отдыхать полезнее? Но и тут не всё однозначно, говорит врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, заместитель главного врача клиники «Мпрофико» Алексей Жито.

— Кто-то любит зимние виды отдыха и может качественно их провести, — сказал он «Известиям». — А другим, например, в майские праздники просто плохо — из-за аллергии им было бы удобно поменять место на время цветения и от своих аллергенов улететь.