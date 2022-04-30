Чтобы в мае не маяться: как подготовиться к отдыху за городом

Наконец-то после затянувшихся холодов пришло тепло, и дачники облегченно выдохнули: запланированное начало сезона теперь уже ничто не сорвет. По результатам опроса ВЦИОМ, 34% россиян, в том числе 41% жителей крупных городов, проведут праздничные дни на дачах: одни — занимаясь садоводством, другие — наслаждаясь шашлыками. Но и тем, и другим на природе при слишком беспечном поведении грозят одинаковые неприятности, и чтобы их избежать, необходимо подготовиться, рассказали «Известиям» эксперты.

Мелкие, но опасные

Чтобы отдых на природе обошелся без неприятных неожиданностей, следует помнить, что весной просыпаются не только бабочки и стрекозы, но и гораздо менее обаятельные представители фауны. Одни из самых опасных для человека — клещи, переносчики таких опасных заболеваний, как бореллиоз и клещевой энцефалит. Поэтому медики призывают заранее сделать прививки, если вы любите проводить время на природе. Конечно, позаботиться об этом лучше заблаговременно, но, по словам врачей, даже если вы не успели привиться зимой, сейчас заняться этим еще не поздно. В первую очередь необходимы прививки от столбняка и клещевого энцефалита.

Чтобы в мае не маяться Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Имейте в виду, даже в наше время смертность от столбняка у непривитых взрослых — до 80%, а у детей — 95%, — говорит врач, кандидат медицинских наук Денис Никитин. — Впрочем, за графиком прививок детей, куда входит и прививка от столбняка, обычно следят тщательно, а вот взрослые, которые должны делать ревакцинацию каждые 10 лет, про это чаще всего забывают. Поэтому, если вы не прививались 10 лет, привейтесь сейчас. Если вообще не помните, когда прививались, всё равно привейтесь.

Курс вакцинации состоит из двух прививок, вторую нужно будет сделать через 45 дней, затем — еще через полгода. Дальше можно будет прививаться раз в 10 лет. По словам врача, это в любом случае лучше, чем прививка прямо в травмпункте или больнице, которую в любом случае сделают, если пациент попадет туда, например, с загрязненной раной.

Прививка от клещевого энцефалита — дело несколько более сложное. Начинать полноценный прививочный цикл следовало еще осенью. Но, к счастью, и сейчас не поздно обезопасить себя.

Чтобы в мае не маяться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Выход для непривитых — экстренная схема, — говорит Денис Никитин. — Для каждой вакцины она своя. Лучше уж так, чем совсем без вакцины. Но тут нужно быть поаккуратнее и непременно подобрать безопасный гардероб.

Вопреки заблуждениям, клещи практически никогда не падают на нас с веток, говорят опытные туристы. Они прячутся в траве, а не в листве деревьев. Почти всегда они ползут по человеку снизу вверх, а не наоборот. Поэтому максимум внимания следует уделить нижней части тела: брюки следует заправить в носки, избегать обуви с широкими голенищами, куда может невзначай упасть насекомое. Общие требования к противоклещевой одежде — минимум открытых участков кожи, обязательный головной убор с полностью убранными под него волосами, одежда из гладкой ткани, за которую насекомому трудно зацепиться, и лучше светлых тонов, чтобы темные клещи были на ней хорошо заметны. Перед выходом в лес одежду следует дополнительно обработать противоклещевым репеллентом . Это надо делать заранее, соблюдая инструкцию на упаковке.

С новым гадом

Герпетологи предупреждают: змеи в средней полосе России уже проснулись. В средней полосе России обитают лишь три вида змей: ужи, медянки и гадюки. Первые две не ядовиты, так что опасаться следует лишь последних. Отличить ужа от гадюки несложно: у ужей на щеках есть яркие желтые или оранжевые пятна. Кроме того, чешуя ужа гладкая и блестит на солнце, тогда как гадюка — матовая и на вид кажется шершавой.

Как утверждают специалисты, опасаться немотивированного нападения змеи людям не стоит: гадюки атакуют лишь в порядке самозащиты. Поэтому, гуляя по лесу, внимательно смотрите под ноги, чтобы ненароком не наступить на пресмыкающееся. Впрочем, гораздо больше опасности представляет встреча с ядовитым гадом там, где мы чувствуем себя в безопасности и поэтому ведем себя беспечно. Например, на улицах поселка или даже на собственном участке. А это между тем вполне реально.

Чтобы в мае не маяться Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

— Правило простое: чем больше на участке мусора и беспорядка, тем больше вероятность, что змея там поселится , — говорит герпетолог Мария Королёва. — Змеи любят гнездиться в укромных тенистых и сырых местах: в кучах веток, под листами рубероида, под сараями. Так что, если на участке свалены обрезанные в прошлом году ветки или остатки стройматериалов от зимнего ремонта, лучше поскорее разобрать мусор, только аккуратно. Вполне возможно, змеи уже облюбовали там себе жилище.

Как утверждают специалисты, правила безопасного поведения не так уж сложны. Прежде всего в местах вероятной встречи со змеями лучше находиться в высоких сапогах: гадюка — некрупная змея и не выпрыгивает высоко для укуса. Проходя по высокой траве, внимательно смотрите под ноги, а еще лучше — раздвигайте траву палкой. И, конечно, постарайтесь содержать участок в порядке, не превращайте его в мусорный полигон и регулярно стригите траву.

Что делать при укусе змеи

Прежде всего не пугаться. Яд гадюки недостаточно силен, чтобы убить здорового взрослого человека. Но все-таки пострадавшего следует как можно скорее доставить в больницу: чтобы избежать рисков, ему потребуется наблюдение в условиях стационара.

Чтобы в мае не маяться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Помимо собственно отравления, яд чреват аллергическими реакциями, которые не менее опасны и могут потребовать срочного вмешательства медиков, — объясняет Мария Королёва. — Не стоит тратить время на попытки высосать яд из раны — это имеет смысл только в первые минуты после укуса. Да и вообще не факт, что с первого раза у вас это получится. Но даже в самом лучшем случае вам не удастся полностью очистить рану, так что в лечебное учреждение отправиться всё равно придется. Также не надо пытаться сделать разрез в месте укуса, что иногда советуют делать якобы для лучшего выхода яда, и уж тем более накладывать жгут выше места укуса. В яде змеи есть компоненты, вызывающие некроз тканей, и если вы задержите их жгутом, то при неблагоприятном развитии событий укушенную конечность придется ампутировать.

Лучше всего дать пострадавшему одну или две таблетки любого антигистаминного средства и постоянно поить. Хорошо подойдет чай, кофе, морс, минеральная или обычная вода. А вот от алкоголя следует воздержаться: токсинов в организме и так очень много, увеличивать их количество не следует.

Братья меньшие

Подготовка питомца к вывозу на дачу — вопрос, актуальный для всех хозяев домашних животных. Даже у опытных владельцев из года в год возникают вопросы о нюансах профилактических мероприятий, транспортировки и мер безопасности при пребывании животных за городом. Большинство вопросов, как правило, связано с прививками: нужно ли делать их перед отъездом? Здесь ответственные владельцы могут порадоваться: если вы вакцинируете своего питомца по рекомендованному врачом графику, то никаких других вакцин ему не понадобится.

Чтобы в мае не маяться Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul

— Все домашние животные, вне зависимости от того, вывозятся они за город или нет, подлежат обязательной профилактической вакцинации, которая включает в том числе прививку от бешенства. Взрослые животные получают профилактическую прививку один раз в год, — рассказывает Елена Тимофеева, врач-хирург сети ветеринарных клиник «МАКСим BeautyBurm». — Если, например, эта прививка по графику у кошки или собаки была выполнена в январе, то и следующая будет в январе — необходимости прививать питомца дополнительно перед весенним вывозом за город не будет. То же самое касается профилактической дегельминтизации — приема препаратов от глистов. И кошкам, и собакам мы рекомендуем проводить ее четыре раза в год, и если вы соблюдаете график, то дополнительные меры перед отъездом не требуются. А вот защиту от экзопаразитов — клещей, блох и власоедов — перед выездом за город в теплое время года рекомендуется усилить. Здесь допустима комбинация защитных мер — например, таблетка в сочетании с каплями на холку. Наилучшую комбинацию препаратов для вашего питомца может подсказать ваш ветеринар. Важно, чтобы владельцы внимательно читали инструкции к препаратам, обращали внимание на сроки защиты, которые определяет производитель лекарственного средства, а также на методику проведения обработки.

Также ветеринары напоминают: за городом домашним питомцам, как и вам, следует иметь собственную аптечку на случай неприятных неожиданностей.

Чтобы в мае не маяться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Стандартный набор, который я рекомендую иметь под рукой: марлевые бинты и салфетки, самофиксирующийся бинт, антисептические растворы (хлоргексидин и перекись водорода), устройство для безопасного удаления клещей, энтеросорбенты, — говорит Елена Тимофеева. — Владельцы пациентов с хроническими заболеваниями, получающие какое-либо лечение в формате таблеток, суспензий или инъекций, должны иметь с собой необходимый запас этих лекарственных средств и быть в курсе мер предосторожности, которые нужно заранее обсудить с лечащим врачом.

Отдельное внимание следует уделить транспортировке. Как объясняет эксперт, если собака или кошка часто ездит в транспорте и относится к этому спокойно, специальные меры предосторожности не требуются. Стоит позаботиться о том, чтобы у животного в поездке была вода. Если же вы везете в деревню кошку-домоседа, которая ездит к ветеринару раз в году, то у животного, скорее всего, будет стресс и надо принять меры к тому, чтобы его снять. За советом по конкретным препаратам лучше обратиться к ветеринару.

Остаться в живых

Прогулка по весеннему лесу может доставить вам массу удовольствия или обернуться серьезными неприятностями, если вы не подготовились к ней как следует. Поэтому, собираясь в лес, уделите сборам особое внимание.

Чтобы в мае не маяться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

« Одевайтесь теплее — несмотря на то, что днем уже вовсю светит солнце и можно встретить людей в легкой одежде. Поход в лес — это не прогулка по улице. Здесь не будет возможности зайти в кафе и согреться. Помните: весной температура в лесу падает до нулевых значений, и вместе с высокой влажностью это всё может привести к очень быстрому переохлаждению и, как следствие, смерти. Собираясь в лес, особенно незнакомый, посмотрите на карту. Постарайтесь определить точку входа и заметить ориентиры в лесу, желательно протяженные через весь лес. Это может быть дорога, река, линии электропередачи. При входе в лес посмотрите на солнце, запомните его местоположение и время, когда вы это сделали. В дальнейшем, если вы потеряетесь, это позволит спасателям точнее определить ваше направление. Возьмите с собой заряженный телефон и желательно пауэрбанк с проводом для зарядки, а также зажигалку, даже если вы не курите — с ней вы сможете развести костер и не замерзнуть, а также подать знак о вашем местоположении, если потерялись», — рекомендует Александр Редькин, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Чтобы в мае не маяться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для леса, вопреки традиции, нужна яркая одежда, утверждают спасатели: в камуфляже и вещах темной расцветки вас будет трудно обнаружить, если вы заблудитесь. Даже если вы собираетесь пройтись «только тут, по краешку», возьмите с собой небольшой запас еды и воды, компас, если вы умеете им пользоваться, а также лекарства, которые вы принимаете регулярно. И обязательно сообщите родным или соседям, куда отправляетесь и когда планируете вернуться: так они смогут поднять тревогу, если вы не появитесь в разумное время, и направить спасателей в нужном направлении.

«Если потеряетесь — не паникуйте, — советует Александр Редькин. — Остановитесь и подышите. Никуда не уходите с того места, где вы поняли, что потерялись. И сразу же позвоните по номеру 112 и на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 — она бесплатная и работает круглосуточно. Если надо, разведите костер и ждите помощи».