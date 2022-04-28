Запахло жареным: «шашлычный набор» подорожал почти на 600 рублей

В России к новому сезону подорожал «шашлычный набор». Традиционное блюдо для пикника и средства для его приготовления обходятся покупателям в среднем в 2484 рубля, подчитали специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс». По сравнению с прошлым годом траты любителей отдыха на природе выросли на 583 рубля. В набор включается ведерко замаринованного мяса, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига. Продажи этих товаров в офлайн-магазинах снизились на 20%. Снижение спроса связано не с ростом цен, а прежде всего с поздним началом весны, считают эксперты.

Сумма пикника

В апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов). Они изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и розжига в период с 1 по 24 апреля. Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 руб. против 1901 руб. годом ранее.

Специалисты отметили, что на сам шашлык россияне в среднем тратят 498 руб. (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 руб. (+30%), на мангал — 1172 руб. (+28%), на уголь — 380 руб. (+77%) и на средство для розжига 130 руб. (+26%).

Вместе с тем продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились — в этом апреле товаров для пикника купили на 20% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики не считают, что падение спроса обусловлено ростом цен. Главная причина — в этом году весна наступила позже, в начале апреля было не до шашлыков.

— В апреле 2021 года «шашлычные наборы» покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий, — отметили в «Чек Индекс».

Но в начале следующего месяца спрос должен восстановиться. Майские праздники для многих россиян уже стали синонимом отдыха на природе. Кроме того, заметно снизились возможности для поездки на зарубежные курорты, а на российских выросли цены. В итоге, согласно исследованию аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, 41% россиян планирует провести праздники на даче или в деревне.

Кроме того, в ближайшее время стоимость «шашлычного набора» если и будет расти, то незначительно, считают эксперты. Скачок цен из-за ажиотажного спроса на многие продукты наблюдался в марте-апреле, но ситуация меняется, отметил в беседе с «Известиями» экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько.

— Сейчас инфляция, безусловно, замедляется. Центральный банк на внеплановом заседании в апреле принял решение о снижении ставки с 20 до 17%. В ближайшую пятницу ЦБ, вероятно, произойдет дальнейшее снижение — мы видели сигналы к этому от регулятора. Важно понимать, что причина инфляции не в нехватке товаров, а в резком росте спроса в том числе и на продовольственные товары. На короткой дистанции любая экономика реагирует на такие факторы отрицательно, — отметил он.

Увеличение цен на составляющие «шашлычного индекса», по его мнению, связано и с сезонным ростом цены на товары для отдыха на природе.

— В конечном итоге основная цель любого коммерсанта — получение прибыли. Поэтому рост цен на шампуры и мангалы к началу дачного сезона вполне закономерен, — добавил экономист.

Наборы разные бывают

«Шашлычный набор» — один из многих продовольственных индексов, которые позволяют наглядно продемонстрировать тенденции цен или сравнить уровень жизни в разных странах. Они широко распространены и в России и в мире. Наиболее известные — «индекс биг-мака», в основе которого лежит сравнение стоимости этого бургера в разных странах, а также «индекс латте», и «индекс iPhone».

В нашей стране самым, пожалуй, обсуждаемым является «индекс борща» — продуктовая корзина, которая включает в себя картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и чеснок. В сравнении с ним, кстати, «индекс шашлыка» вырос не так уж сильно. В марте 2022 года Росстат сообщил, что борщовой набор стал стоить 320 руб. против 174 руб. в марте 2021 года.

Иногда интересно сравнить продуктовые и не продуктовые индексы. Так, недавно «Известия» писали, что аналитики рынка недвижимости оценили стоимость жилья в суповых наборах. И выяснили, что стоимость квадратный метр жилья в Москве с 2000 по 2022 год выросла с 210 до 465 борщевых наборов.