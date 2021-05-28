Охранная грамота: как не навредить щитовидке шашлыками и газировкой

Согласно статистике, число страдающих заболеваниями щитовидной железы растет в мире примерно на 5% ежегодно. Среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. Россиянам в особенности не стоит забывать, что наша страна относится к регионам йодного дефицита. Кроме того, скоро лето, а значит, многие из нас будут есть довольно вредные для эндокринной системы продукты. Эксперты Роспотребнадзора специально для «Известий» дали рекомендации по оптимальному приготовлению мяса и овощей на огне и рассказали, стоит ли пить в жару газировку и есть мороженое.

Опасные проблемы

В мире свыше 665 млн человек имеют эндемический зоб или страдают другими тиреоидными патологиями, 1,5 млрд человек сталкиваются с риском развития йододефицитных заболеваний. Согласно статистике ВОЗ, прирост числа заболеваний щитовидной железы на планете составляет примерно 5% ежегодно. Снижение функции щитовидной железы развивается у 2–3% россиян в целом и 8–9% людей старше 60 лет, небезопасные узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых. Важно иметь в виду, что зоб — увеличение размера щитовидки в регионах йодного дефицита, к которым относится наша страна, — встречается у 12–30% населения.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ и оказывают влияние на все стороны жизни человека, в том числе даже на настроение и внешний вид. Еще одна важная функция гормонов — постоянное поддержание температуры тела и производство энергии. Для более глубокого понимания принципов функционала щитовидки нужно запомнить два слова: «информация» и «адаптация». Гормоны — это носители информации. Информационный обмен в организме происходит не только при помощи нервных импульсов. Биохимические соединения — гормоны — с током крови распространяются во все органы и ткани и воздействуют на рецепторы (датчики) на поверхности клеток. Так каждая клетка получает сигнал о том, с какой интенсивностью нужно работать.

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— Заболевания щитовидной железы могут быть следствием аутоиммунных, воспалительных, опухолевых процессов, воздействия лекарственных препаратов, вредных факторов окружающей среды, — говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. — В зависимости от патологического механизма функция щитовидной железы может быть чрезмерно усилена (состояние гипертиреоза) или ослаблена (гипотиреоз).

При гипертиреозе люди жалуются на повышенную эмоциональность, тревожность, частые перепады настроения, раздражительность, слезливость. Сердцебиение ускоряется, наблюдается быстрая утомляемость, избыточная потливость, тремор (дрожь по телу), частый стул, значительное снижение массы тела при повышенном аппетите, повышается температура тела.

При гипотиреозе, наоборот, наблюдается общая слабость, снижение аппетита (при увеличении массы тела), сонливость, ухудшение памяти, ослабление интеллектуальных способностей. Обменные процессы замедляются: пульс становится редким, появляются отеки, понижается температура тела и артериальное давление, замедляется перистальтика кишечника. У женщин нередко нарушается менструальный цикл, а у мужчин возникают проблемы с потенцией.

Нарушение функции щитовидной железы у детей может привести к катастрофическим последствиям. Ключевые особенности детского организма — рост, развитие и созревание структур, отмечает доктор Вершинина. На фоне недостаточного количества тиреоидных гормонов эти процессы фатально нарушаются. Гипотиреоз у детей приводит к выраженному отставанию в физическом и нервно-психическом развитии, которое уже не поддается коррекции. Если взрослым проще, то для детей это катастрофа.

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Правила безопасности

В любом возрасте для профилактики болезней щитовидной железы будет полезным: обеспечение достаточного поступления йода в организм, использование йодированной соли при приготовлении пищи, здоровый образ жизни, снижение стрессовых нагрузок, проживание в экологически благополучных условиях.

Особенно это важно для тех, чьи родственники имеют заболевания щитовидной железы.

Для людей в пожилом и преклонном возрасте, помимо вышеперечисленного, важно проходить регулярное лабораторное обследование. У пациентов старшей возрастной группы симптомы как гипер-, так и гипотиреоза часто бывают стертыми, невыраженными. Часто они маскируются за признаками естественного старения организма и угасания когнитивных способностей.

Также будет нелишним раз в 1–3 года проходить ультразвуковое обследование и анализ на тиреотропный гормон (ТТГ).

Как питаться летом

Основной микроэлемент, который необходим для нормальной работы щитовидной железы, для синтеза тиреоидных гормонов — йод. Гормоны щитовидной железы отвечают за рост и развитие организма начиная с внутриутробного возраста. Недостаток йода во время беременности и в период грудного вскармливания может привести к задержке умственного развития ребенка, что в будущем сказывается на успеваемости в школе. При недостатке йода щитовидная железа увеличивается в размере.

— К сожалению, йодный дефицит широко распространен, в основном это касается удаленных от моря территорий, — рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина. — Основной источник его получения — это йодированная соль.

Многие из нас привыкли думать, что в открытой упаковке йодированной соли уже нет йода, так как он быстро разрушается. Но сегодня соль обогащают йодатом калия, который сохраняет стабильность даже при термической обработке. Также йод мы получаем из продуктов морского происхождения. Это рыба, морские водоросли. В целом если употреблять йодированную соль вместо обычной, то беспокоиться о недостатке не стоит. Необходимую дозу организм получит. И этого будет достаточно, чтобы наша щитовидная железа чувствовала себя здоровой. А вот беременным может потребоваться дополнительный прием йода для нормального развития плода, но это нужно обязательно обсудить с гинекологом.

Кроме йода для щитовидки важно сбалансированное рациональное питание, которое включает углеводы, белки, полезные правильные жиры, овощи и фрукты в достаточном количестве. Летом мы нуждаемся в меньшем количестве калорий, чем зимой. Но лето — сезон походов на природу, костров, шашлыков, шипучих напитков. Насколько это вредно для здоровья щитовидной железы?

В целом, по словам Савкиной, разовое употребление шашлыка из жирных сортов мяса или газированной воды не навредит организму, но существуют и более здоровые варианты еды на природе. Чтобы шашлык был не только вкусен, но более полезен, можно выбрать менее жирные сорта мяса или птицу, можно готовить его из рыбы. Для гарнира же взять побольше овощей и часть из них приготовить на огне.

— Не забывайте употреблять достаточное количество жидкости, не сладкой газировки, а простой питьевой воды, — советует доктор Савкина. — В летний рацион часто входит мороженое. Хотя нет данных о вреде этого продукта для щитовидной железы, но ежедневное увлечение мороженым тоже ничего хорошего не принесет. Лучше заменить его на сладкие сезонные фрукты и ягоды, из которых мы получим необходимые нам витамины и полезные микроэлементы.

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Можно ли загорать и купаться?

Вредно ли купаться в морях и реках тем, у кого есть проблемы с щитовидкой? Строгих рекомендаций, ограничивающих купание в природных водоемах при заболеваниях щитовидной железы, нет. Любое решение необходимо принимать исходя из индивидуальных обстоятельств, обязательно совместно с лечащим врачом-эндокринологом.

Касательно загара, по словам специалистов, также полезен индивидуальный подход. В первую очередь следует учитывать, какой патологический процесс приводит к проблемам с щитовидкой.

— При раке щитовидной железы, при аутоиммунном поражении загорать противопоказано , — говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. — Следует избегать жаркого климата и длительного воздействия солнечных лучей пациентам с гипертиреозом.

А для россиян со сниженной функцией щитовидной железы, напротив, проживание и отдых в теплой климатической зоне может оказаться полезным, подчеркивает доктор Вершинина.

Обязательным условием, отмечает врач, является хорошее самочувствие и адекватная компенсация заболевания.