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Протез голоса: новый прибор спасет речь после удаления опухоли на щитовидке

Имплантат с функцией электростимуляции в первую очередь необходим пациентам с онкологическими заболеваниями
Фото: Depositphotos
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Протез голоса: новый прибор спасет речь после удаления опухоли на щитовидке
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2019-10-04 15:31:05
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В России протестирован уникальный прибор, который позволяет сохранить речь пациентам после хирургического лечения рака щитовидной железы. При таких операциях зачастую повреждается возвратный гортанный нерв, отвечающий за способность говорить. Чаще всего пациентам в дальнейшем приходится общаться с миром с помощью специального оборудования — через трубку в шее. Ученые создали имплант с функцией электростимуляции, который сохраняет работу нерва. Прибор уже испытан на животных.

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Рак щитовидной железы встречается у 2% пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями различной локализации. Женщины болеют в 3,5 раза чаще мужчин, причем недуг может развиться в любом возрасте — в период от 20 до 60 лет. Часто болезнь проходит бессимптомно, а сама опухоль характеризуется только наличием узлового образования в районе шеи. Основным способом лечения считается хирургический: новообразование вырезают, а затем уже применяют медикаментозный метод.

Однако само удаление таких опухолей может привести к осложнениям. В частности, к повреждению возвратного гортанного нерва, который играет важную роль в жизни каждого человека, так как иннервирует мышцы гортани, участвуя тем самым в звукообразовании. Люди с такой патологией навсегда теряют возможность говорить обычным образом и общаются с внешним миром с помощью специальной трубки, которую имплантируют в шею. Как сообщил «Известиям» директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев, под его руководством при участии Московского электротехнического университета (МИЭТ) создана и протестирована технология, которая может вернуть таким людям способность говорить.

щитовидка
Протез голоса: новый прибор спасет речь после удаления опухоли на щитовидке
Фото: Depositphotos
Напечатать щитовидную железу
Напечатать щитовидную железу
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Мы разработали прибор — миниатюрное электронное устройство, позволяющее стимулировать соответствующий нейромышечный узел посредством подключения электрода к выбранной области в гортани пациента, — пояснил Дмитрий Телышев.

Устройство представляет из себя биосовместимую (не вызывающую отторжения) конструкцию, в которой есть аккумулятор и миниатюрный электрод. По нему электрический сигнал поступает в область гортанных нервов и стимулирует открытие или закрытие области гортани, позволяя заместить функцию образования звуков.

Успешные испытания

К реализации проекта по созданию такого «протеза голоса» ученые приступили год назад. Тогда сотрудников Сеченовского университета поддержал Фонд содействия инновациям: было выделено 20 млн рублей на подготовку инженерного решения и доклинические испытания опытного образца. За год ученые сильно продвинулись вперед и уже протестировали биоактивный имплантат на кроликах.

щитовидка
Протез голоса: новый прибор спасет речь после удаления опухоли на щитовидке
Фото: Depositphotos

— Испытания показали возможность функционального открытия гортанной щели у лабораторных животных под действием стимулирующих импульсов, что позволяет говорить о эффективности устройства, — отметил Дмитрий Телышев в разговоре с «Известиями».

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После серии исследований на крупных лабораторных животных и производства промышленного образца, соответствующего требованиям эффективности и безопасности медицинских изделий, новый прибор будет испытан в клинике. Его протестируют на больных с тяжелыми нарушениями речи, спровоцированными удалением рака щитовидной железы.

Пациенты, которые перенесли серьезные травматичные операции по удалению опухоли ценой повреждения возвратного гортанного нерва, находятся в стрессовой ситуации. А трубка в шее — неравноценная замена, жить с ней — психологически тяжело, уверен врач-нейрохирург медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

— Разработка коллег из Сеченовского университета и МИЭТ — «палочка-выручалочка» для таких пациентов. Это тот случай, когда человека можно не просто спасти, но и сохранить качество его жизни, что можно считать настоящим успехом медицины, — уверен специалист.

Однако нужно проводить дальнейшие испытания технологии, уверен ведущий электроник кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями КФУ (вуз — участник проекта «5-100») Владимир Стрекалов.

щитовидка
Протез голоса: новый прибор спасет речь после удаления опухоли на щитовидке
Фото: Depositphotos
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— Возможно, результат работы будет благоприятным для восстановления речевых способностей человека, поскольку звукообразование зависит от гортанных нервов, — полагает эксперт. — Однако человеческую речь обеспечивает сложная система, не имеющая аналогов у животных, поэтому трудно оценить успешность лечения человека.

В мире ежегодно диагностируется более 200 тыс. новых случаев злокачественных поражений щитовидной железы. Повреждение возвратного гортанного нерва во время хирургических вмешательств, направленных на удаление опухолей, считается распространенной патологией. После первой операции при доброкачественных опухолях щитовидной железы статистика таких осложнений составляет 0,5–3% случаев, при злокачественных — от 5 до 9%, при рецидиве — до 11% и более.

Как писали «Известия», ранее ученые Сеченовского университета запатентовали не имеющую мировых аналогов методику восстановления трахеи после травм и тяжелых ожогов. Хирурги предложили щадящую процедуру, которая может спасти многих пациентов от сложной пересадки. Они решили не заменять трубку трахеи целиком, а имплантировать лишь фрагменты внутренней слизистой и подслизистой оболочек в тех местах, где они повреждены. Испытания на кроликах показали положительные результаты.

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