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Магистр йода: новая форма биодобавки не испарится из соли

Ученые предложили альтернативный метод предотвращения дефицита важного для здоровья нутриента
Фото: Depositphotos
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Магистр йода: новая форма биодобавки не испарится из соли
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2020-02-28 13:43:18
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Новый продукт российских ученых поможет эффективно восполнить нехватку йода в организме. Исследователи воссоздали вид этого нутриента, в котором он существует в грудном молоке. В отличие от неорганического йода новый продукт устойчив к высоким температурам и не испаряется, что способствует точному расчету употребления. Это важно для предотвращения передозировки йодом, которая так же опасна, как и недостаток этого элемента.

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Скопировано с природы

По данным Минздрава РФ, 69% населения испытывают нехватку йода в той или иной степени. Для профилактики проблем, связанных с нехваткой этого элемента, разработаны документы, предусматривающие йодирование пищевой соли. Однако йодат калия — используемое на данный момент для восполнения дефицита этого элемента неорганическое соединение — легко испаряется, поэтому точно рассчитать необходимое количество такой соли практически невозможно.

Российские исследователи — резиденты Сколково — запатентовали способ изготовления йодированных молочных сывороточных белков. В полученной пищевой добавке этот элемент особым образом связан с аминокислотой — именно в таком виде йод существует в грудном молоке. Причем добавлять его можно в любые пищевые продукты.

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Молоко
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Cоль с йодатом калия — малоэффективный и небезопасный метод восполнения нормы йода в организме человека, — рассказал Станислав Люблинский, заведующий лабораторией прикладной биотехнологии и биофармации ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий» ФМБА России. — Это обусловлено как сильными окислительными свойствами йодата калия, так и неспособностью сохранения йода в соли в зависимости от внешних факторов — температурных перепадов, солнечных лучей, срока хранения. Улетучивается до 70% такого йода. Кроме того, физиологически организм человека привык усваивать такую форму этого элемента, где его молекула связана с аминокислотой — белком альфа-лактальбумином. По сути, ученым удалось повторить именно то, что создала природа, — ковалентную связь йода в грудном молоке.

В щитовидной железе человека ежесекундно происходит ферментативное присоединение неорганического йода к аминокислотам белка тиреоглобулина. Точно такое же йодирование белков происходит в молочных железах кормящей матери. Разработанная технология при помощи ферментативного йодирования гидролизатов сывороточных белков в точности воспроизводит этот естественный процесс.

При некоторых заболеваниях соль противопоказана, поэтому для определенной категории людей такой источник йода становится вообще недоступным. Поэтому для них единственным путем профилактики и коррекции йододефицитных состояний могут стать обогащенные этим элементом белковые продукты. Авторы разработки сообщают, что их органический йод можно легко добавить как в соль, так и, например, в батончики или мясные изделия.

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Соль
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ученые уже провели расчеты, показывающие, в какую цену обойдутся государству добавки в виде органического йода.

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— Стоимость обогащения соли нашим органическим йодом — 25 рублей/кг, 1 г соли будет содержать 15 мкг элемента, — сообщил генеральный директор компании «Фонд развития науки» (разработчик запатентованного метода) Феликс Дю. — Затраты на йодирование соли нашим методом для всего населения России составят около 7,25 млрд рублей в производственной стоимости и с учетом наценки розничных торговых сетей — 15 млрд рублей в год. Это, конечно, дороже, чем обогащение соли йодатом калия, однако полностью безопасно для здоровья.

Показатели — к норме

Для проверки эффективности лечения йододефицита своим продуктом ученые провели несколько исследований. В первом участвовало 640 детей от шести до 15 лет — почти у всех был выявлен дефицит йода. После месяца употребления батончиков, обогащенных йодированными белками, у 90% детей показатели нормализовались. В аналогичном исследовании участвовало несколько десятков студентов — йододефицит был у половины обследованных. Всего через месяц после введения в рацион обогащенных органическим йодом мясных изделий у всех молодых людей показатели пришли к норме.

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Девочка обедает
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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— Для профилактики йододефицита больше подойдет органическая форма этого элемента, — сообщила профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Смирнова. — Ведь чтобы йод усвоился и попал в щитовидную железу, организму нужно еще извлечь его с помощью ряда ферментов. Причем эти ферменты «добывают» ровно столько нутриента, сколько нужно, поэтому превышение необходимого количества исключено. Людям с нарушениями продукции гормонов щитовидной железы рекомендуют употреблять минеральный йод — он быстрее усваивается. Однако стоит помнить, что главное — мера. Бесконтрольный прием содержащих йод добавок только приведет к болезням щитовидной железы.

Сейчас у разработчиков уже есть производство, способное обеспечивать ежедневно 10 млн человек полноценной дневной дозой органического йода. Однако для обеспечения им всей страны необходимо изготавливать 600–700 кг такого элемента в день. Для запуска производства такого масштаба потребуется около 2,5–3 млрд рублей. На постройку завода уйдет два года.

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