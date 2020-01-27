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Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За год розничная стоимость популярного антисептика выросла больше чем на четверть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию
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2020-01-24 16:04:35
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За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят. Впрочем, в будущем подорожание вряд ли продолжится, поскольку это вынудит потребителей перейти на другие препараты, например, зеленку, полагают эксперты.

Добавили четверть

В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». В декабре 2018-го аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год — уже по 18. Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Причем,за 10 лет, исключая последнее подорожание, годовые колебания цены на йод не превышали 13%, следует из данных ЕМИСС.

Йод_1
Палец с разрезом и йодом на нем
Фото: Depositphotos
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Значительный рост цен на йод подтверждают и данные DSM Group, предоставленные по запросу «Известий». Компания отслеживает цены и продажи по всем видам упаковки. По ее информации, средневзвешенная стоимость йода в аптеках в 2018 году составляла 23 рубля, а в 2019-м — уже 29 рублей, сообщили в DSM Group. Таким образом, подорожание составило 26%.

Несмотря на это, продажи препарата в натуральном выражении в прошедшем году увеличились на 2% относительно 2018-го, рассказали в компании. Тем не менее в последние три месяца спрос всё же снижался в пределах 10–13%. Суммарная выручка от продаж антисептика в 2019 году составила 809 млн рублей против 632 млн в 2018-м.

По данным DSM Group, значительнее всего — на 64% — поднялся в цене йод производства Тульской фармацевтической фабрики в упаковке 10 мл. На 41% подорожал пузырек 25 мл от той же компании. На 37% составил рост цен на йод производства Ивановской фармацевтической фабрики и Genel Inc (упаковки по 25 мл). На 29% подорожал антисептик фармкомпании «Обновление» (10 мл во флаконе с кисточкой). «Известия» направили запросы производителям о причинах роста цен.

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В аптеке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, напомнили в пресс-службе ФАС России. Цены на него не подлежат государственному регулированию и формируются рыночными механизмами, пояснили «Известиям» в антимонопольном ведомстве. Пока жалоб или обращений, связанных с подорожанием йода, не поступало — если они будут, информация будет проверена, уточнили чиновники.

«Известия» также направили запрос в пресс-службу Минздрава.

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Подорожание йода может быть связано с дефицитом товара на рынке, считает руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Популярный антисептик сегодня производит очень мало предприятий, пояснил он. Кроме того, в прошлом году началась процедура банкротства Троицкого йодного завода. Согласно выписке о предприятии из Единого государственного реестра юридических лиц, с лета на нем назначен конкурсный управляющий, задача которого организовать продажу имущества.

— Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении, — добавил Виктор Дмитриев.

Закон об обязательной маркировке лекарств вступил в силу с 1 января нынешнего года. Раньше производители могли ставить метки на продукцию добровольно в рамках эксперимента, начавшегося в 2017 году. Отсканировав двухмерный код маркировки, можно увидеть, когда и где препарат был выпущен, каков срок годности и другую потребительскую информацию — для этого есть бесплатное мобильное приложение и автоматы в аптеках. Чиновники рассчитывают, что это поможет убрать контрафакт и фальсификат из лицензированной сети аптек.

Йод_3
Лекарства на прилавке аптеки
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Даже если дефицит йода на рынке сохранится в ближайшее время, цены на него вряд ли продолжат расти, уверен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, в подорожании не заинтересованы сами производители — велик риск, что покупатели начнут отдавать предпочтение другим антисептикам, например, зеленке.

— Единственное возможное условие для дальнейшего роста цен — принятие нормы об обязательном йодировании пищевой соли, как во многих странах Европы и Средней Азии. Тогда на рынке образовался бы еще больший дефицит, — пояснил эксперт.

Идею йодирования всей пищевой соли в России и продуктов с ее использованием уже несколько лет продвигает Минздрав, однако пока эту инициативу так и не воплотили в жизнь. В эндокринологическом научном центре ведомства заявляли, что из-за дефицита элемента в специализированной помощи ежегодно нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.

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