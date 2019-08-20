Врачи рассказали о заменяющих йод и зеленку препаратах

Врачи рассказали о средствах обработки ран, которые прекрасно смогут заменить йод и зеленку. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости».

По словам опрошенных врачей, йод и зеленка по своим составляющим уже устарели. Эти растворы оказывают весьма агрессивное воздействие на поврежденные ткани и могут спровоцировать возникновение ожога.

«Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Сегодня следует отдавать предпочтение именно им», — рассказал хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

По словам специалиста, такой раствор не вызывает ожогов и максимально обеззараживает рану, в то время как зеленка против агрессивной флоры будет бессильна.

В свою очередь заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова отметила, что йод и зеленка способствуют гибели бактерий в пределах обработки, а также имеют более длительный эффект, в отличие от перекиси водорода.

Однако нужно учитывать, что эти препараты могут вызвать аллергию, а йод противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.

9 августа украинский врач Евгений Комаровский заявил, что мазь Вишневского бесполезна и «никому не нужна». Однако читатели его блога в Instagram пришли к выводу, что именно он «не имеет никакого отношения к медицине».