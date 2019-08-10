Украинский врач заявил о бесполезности мази Вишневского

Украинский врач Евгений Комаровский заявил, что мазь Вишневского бесполезна и «никому не нужна». Об этом 9 августа он написал в своем Instagram.

По его словам, он не покупает и никогда не использует мазь Вишневского, поскольку она вовсе «к медицине никакого отношения не имеет». При этом врач сослался на свою книгу, в которой якобы подробно изложил причины ее ненужности.

«Но если вы в нее верите, если она вам нравится, вам приятен этот запах, то дух Вишневского будет витать над вашей семьей, ему будет приятно», — заявил он.

Пользователи Сети «совет» врача не оценили. Многие в ответ написали, что мазь обладает прекрасными заживляющими свойствами. Также они отметили, что Комаровский таким образом решил пропиарить свою книгу, которая, как и он сам, «не имеет никакого отношения к медицине».

3 июля стало известно, что в России разрабатывают мазь от рака кожи.