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Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.

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Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок. При этом лекарства в ценовой категории от 150 до 500 рублей стали покупать реже на 3,3% (сокращение с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. проданных упаковок), а препараты от 50 до 150 рублей покупали меньше на 3% (с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок), до 50 рублей — на 7,1% (с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок).

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такая ситуация может быть связана с «вымыванием» дешевых препаратов из ассортимента аптек. С ним согласен и замгендиректора фармпроизводителя Stada CIS Иван Глушков. По его словам, большинство аптек стараются продавать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты.

При этом коммерческий директор сети «36,6» Евгения Ламина связала такие изменения с тем, что за год средняя стоимость препаратов по цене до 50 рублей выросла на 5%. По ее словам, данные препараты просто перешли в другую ценовую категорию.

20 июня президент России Владимир Путин рассказал, что проблемы с поставками жизненно важных лекарств в стране возникают из-за несогласованности в регионах. По его словам, государство выделяет средства в полном объеме, однако не все субъекты выполняют необходимые закупки, а где-то препараты и вовсе лежат на складах и не выдаются людям.

Президент отметил, что во многих субъектах не осуществляются вовремя аукционы на приобретение лекарств, а также нет достаточно налаженной информации даже в рамках одного региона.

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