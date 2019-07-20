И не друг, и не враг: можно ли «договориться» с вирусами

В четверг, 18 июля, директор Всемирной организации здравоохранения назвал чрезвычайной ситуацией международного масштаба не на шутку разбушевавшуюся в Демократической Республике Конго лихорадку Эбола. Поставок вакцины не хватает — за год, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 1676 человек, выздоровели 700 . Чуть раньше в Боливии объявили о появлении неизвестного доселе смертельного вируса, но позже уточнили: незнакомая болезнь оказалась аренавирусом (заразиться им можно, но очень сложно, для предотвращения достаточно соблюдать элементарные правила гигиены). Зато на Филиппинах и в Таиланде тем временем разгулялась лихорадка денге… Грозит ли нам Эбола, могут ли вирусы быть полезными и стоит ли ждать в ближайшее время непобедимой эпидемии — выясняли «Известия».

Когда нам хорошо, вирусу тоже неплохо

— Вирус — это абсолютно обязательный паразит. Он не может жить где-то на балконе или на верхней полке поезда. Он живет внутри клетки. Когда начинается эпидемия гриппа, она передвигается со скоростью движения самолета , — говорит в беседе с «Известиями» доктор медицинских наук, профессор (вирусология), почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев.

Все уже привыкли к тому, что эпидемия гриппа — абсолютно сезонная история, угрожает осенью и весной. А куда же грипп испаряется летом? Никуда.

— Мы его носим в себе. Вирус вызывает не только болезнь, он вызывает еще и скрытую, латентную форму инфекции. Когда вам хорошо, то и вирусу хорошо — это очень удобная и обоюдовыгодная ситуация, потому что есть гарантия не заразиться и не заболеть от этого вируса , — говорит вирусолог и предостерегает: — Можем ли мы ждать лихорадку Эбола? Конечно, можем. А почему нет? Кстати, она у нас бывала, но мы ее перехватили в аэропорту .

Между прочим, именно российскую вакцину от Эбола признали «самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире» .

— Для кого вакцина хорошо? Не для того, кто заразился, а для того, кто собирается ехать в опасные по этим заболеваниям районы: врачам, техникам, инженерам, рабочим. Почему Эбола вдруг всколыхнулась? Мы с вами и слова такого никогда не произносили , — говорит Виктор Зуев. — Вирус лихорадки Эбола был характерен для регионов Западной Африки, где были богатые залежи меди. Когда медные рудники начали разрабатывать, в регион приехали непривитые люди. Туда, обратно — и активировали очаг. Кто-то привез в одну страну, кто-то в другую, третью — и пошел разговор о лихорадке Эбола.

Вирус-1 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Niclas Hammarstrom

Ученый объясняет: нам угрожают вирусы, причем угрожают по нашей собственной вине. Приводит пример: лет 40 назад весь наш отдых сводился либо к отпуску в деревне, на даче, либо, если очень повезло, к отдыху в Крыму или на Кавказе. Теперь же никого не удивить путешествиями на Мальдивы или в Доминикану .

— Мы с вами свидетели и участники перемешивания огромных человеческих масс. Вместе с этими массами везем всё, что есть в организме. А мы с вами, между прочим, не стерильны ни по бактериям, ни по вирусам. Существует такое понятие, как природно-очаговая инфекция. Если вы хотите поехать в тайгу, то вам надо привиться от клещевого энцефалита. Но дело в том, что в связи с колоссальной миграцией населения границы начинают размываться — вы можете подхватить клещевой энцефалит и в Подмосковье. Так что за все издержки цивилизации надо платить. Добро и зло не приходят поодиночке .

Между прочим, в переносе вируса виноваты не только люди. Лет 10 назад в Волгоградской области внезапно «объявилась» лихорадка Западного Нила .

— Где Волга и где Нил? А это птицы приносят. Больная птица далеко не улетит, это летят здоровые птицы, которые являются вирусоносителями , — замечает вирусолог.

Угроза супервируса

На днях издание «Версия» опубликовало небольшой материал с описанием причин возможной масштабной угрозы: смертельный вирус может прийти из прошлого — достаточно раскопать останки какого-нибудь доисторического животного — и всё, ящик Пандоры будет открыт. Якобы перед разгулом чумы активизировались, как бы сейчас сказали черные копатели, охотники за древностями. Копали, копали и докопались до вируса . Перед эпидемией «испанки», утверждает неназванный «эксперт», тоже отмечался бум палеонтологии и археологии.

— Надо смотреть правде в глаза. А может ли быть? Я всегда отвечаю конкретно: в жизни всё может быть. Не надо прятать голову в песок и изображать, что кругом всё замечательно. Всё может быть, и нужно быть готовым к этому. Если вы едете в какую-то страну с серьезным набором болезней, например, желтой лихорадкой, нужно подготовиться к поездке. Местные жители реже болеют, оказываются более устойчивыми к возбудителю. Встречаясь с небольшими дозами этого возбудителя, вырабатывается иммунитет, — говорит Виктор Зуев, но на всякий случай уточняет: вирус, против которого мы ничего не сможет противопоставить, — это выдумка .

Может ли человечество выкосить какой-то неведомый вирус, однажды высказалась и вирусолог-иммунолог Елена Карева: если бы это было возможно, за миллионы лет неведомый вирус уже бы проявился .

Фото: ТАСС/DPA/Maurizio Gambarini

— Вряд ли человек сможет изобрести здесь что-то сам: он учится у природы, а придумать то, чего еще не было, очень и очень сложно. Так что и вероятность того, что человечество выкосит какой-нибудь новый и одинаково опасный для всех вирус, минимальна , —отмечала Елена Карева.

К слову, возбудитель упомянутой чумы — не вирус, а бактерия. Впрочем, это не мешает чумному микробу давать о себе знать в разных точках света. И хотя бубонная чума уже давно не уничтожает целые города, российские ученые продолжают разрабатывать синтетические вакцины нового поколения против страшной бактерии. Но могут ли происходить своеобразные «камбэки»? Вроде бы и справились с заразой, а через несколько лет: «И снова здравствуйте!»

— Есть такое выражение: инфекционные болезни, о которых забывают, потом начинают мстить за эту забывчивость, — говорит Виктор Зуев. — Бактерии чумы поражают не только людей, но и грызунов. Такие красавцы, как суслики, являются носителями бактерии чумы. В регионах, где живут суслики, стоят противочумные станции. Эти станции следят за уровнем зараженности грызунов. Не дай бог, если уровень начнет повышаться — большая вероятность, что чума перекинется на людей .

Полезный «яд»

Вообще само слово «вирус» переводится с латыни как «яд», но если бы он мог говорить, то несомненно бы обиделся: вирус тоже может приносить пользу. Так, вирусы используют против бактерий, их еще называют фагами или бактериофагами — убийцами бактерий .

Или еще один пример. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук и вирусологи Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» использовали вирус Зика в борьбе с опухолью мозга. Пока эксперименты проводятся на лабораторных мышах, но уже есть результаты — рост опухоли замедлился . Уточняется, что речь идет не о прямом инфицировании «ушастого» пациента вирусом, а о не опасной для здоровья конструкции (как при вакцинации).

— Что такое вакцинация? Прививают «маленькую болезнь», чтобы развился иммунитет, сформировались антитела и вы имели защиту от заражения вирусом со стороны. Когда вируса в организме мало, заключается «джентльменское соглашение»: организм приобретает иммунитет, а вирус сохраняется как вид. Культивируется абсолютная глупость, я бы сказал «вражеское движение» — будто бы прививаться не надо. Более надежного средства против вирусной инфекции, чем прививка, нет, не изобрел человек ! Да, при некоторых прививках бывают осложнения, но это бывает при прививках от серьезных заболеваний, — говорит Виктор Зуев.

Здоровье-1 Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Так было с оспой, которую, к слову, победили. В какой-то момент от прививок, говорит вирусолог, стало погибать больше людей, чем собственно от оспы, которая входит в категорию особо опасных инфекций.

— Вас же не удивит, если я скажу, что у нас в доме корь бушует? Не удивит. Потому что у нас неблагополучно с корью из-за того, что противокоревые прививки стали не строго обязательными. У наших соседей, я имею в виду украинцев, вообще просто катастрофа с корью, — говорит ученый, которому несколько дней назад исполнилось 90 лет.