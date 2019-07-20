И не друг, и не враг: можно ли «договориться» с вирусами
В четверг, 18 июля, директор Всемирной организации здравоохранения назвал чрезвычайной ситуацией международного масштаба не на шутку разбушевавшуюся в Демократической Республике Конго лихорадку Эбола. Поставок вакцины не хватает — за год, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 1676 человек, выздоровели 700. Чуть раньше в Боливии объявили о появлении неизвестного доселе смертельного вируса, но позже уточнили: незнакомая болезнь оказалась аренавирусом (заразиться им можно, но очень сложно, для предотвращения достаточно соблюдать элементарные правила гигиены). Зато на Филиппинах и в Таиланде тем временем разгулялась лихорадка денге… Грозит ли нам Эбола, могут ли вирусы быть полезными и стоит ли ждать в ближайшее время непобедимой эпидемии — выясняли «Известия».
Когда нам хорошо, вирусу тоже неплохо
— Вирус — это абсолютно обязательный паразит. Он не может жить где-то на балконе или на верхней полке поезда. Он живет внутри клетки. Когда начинается эпидемия гриппа, она передвигается со скоростью движения самолета, — говорит в беседе с «Известиями» доктор медицинских наук, профессор (вирусология), почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев.
Все уже привыкли к тому, что эпидемия гриппа — абсолютно сезонная история, угрожает осенью и весной. А куда же грипп испаряется летом? Никуда.
— Мы его носим в себе. Вирус вызывает не только болезнь, он вызывает еще и скрытую, латентную форму инфекции. Когда вам хорошо, то и вирусу хорошо — это очень удобная и обоюдовыгодная ситуация, потому что есть гарантия не заразиться и не заболеть от этого вируса, — говорит вирусолог и предостерегает: — Можем ли мы ждать лихорадку Эбола? Конечно, можем. А почему нет? Кстати, она у нас бывала, но мы ее перехватили в аэропорту.
Между прочим, именно российскую вакцину от Эбола признали «самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире».
— Для кого вакцина хорошо? Не для того, кто заразился, а для того, кто собирается ехать в опасные по этим заболеваниям районы: врачам, техникам, инженерам, рабочим. Почему Эбола вдруг всколыхнулась? Мы с вами и слова такого никогда не произносили, — говорит Виктор Зуев. — Вирус лихорадки Эбола был характерен для регионов Западной Африки, где были богатые залежи меди. Когда медные рудники начали разрабатывать, в регион приехали непривитые люди. Туда, обратно — и активировали очаг. Кто-то привез в одну страну, кто-то в другую, третью — и пошел разговор о лихорадке Эбола.
Ученый объясняет: нам угрожают вирусы, причем угрожают по нашей собственной вине. Приводит пример: лет 40 назад весь наш отдых сводился либо к отпуску в деревне, на даче, либо, если очень повезло, к отдыху в Крыму или на Кавказе. Теперь же никого не удивить путешествиями на Мальдивы или в Доминикану.
— Мы с вами свидетели и участники перемешивания огромных человеческих масс. Вместе с этими массами везем всё, что есть в организме. А мы с вами, между прочим, не стерильны ни по бактериям, ни по вирусам. Существует такое понятие, как природно-очаговая инфекция. Если вы хотите поехать в тайгу, то вам надо привиться от клещевого энцефалита. Но дело в том, что в связи с колоссальной миграцией населения границы начинают размываться — вы можете подхватить клещевой энцефалит и в Подмосковье. Так что за все издержки цивилизации надо платить. Добро и зло не приходят поодиночке.
Между прочим, в переносе вируса виноваты не только люди. Лет 10 назад в Волгоградской области внезапно «объявилась» лихорадка Западного Нила.
— Где Волга и где Нил? А это птицы приносят. Больная птица далеко не улетит, это летят здоровые птицы, которые являются вирусоносителями, — замечает вирусолог.
Угроза супервируса
На днях издание «Версия» опубликовало небольшой материал с описанием причин возможной масштабной угрозы: смертельный вирус может прийти из прошлого — достаточно раскопать останки какого-нибудь доисторического животного — и всё, ящик Пандоры будет открыт. Якобы перед разгулом чумы активизировались, как бы сейчас сказали черные копатели, охотники за древностями. Копали, копали и докопались до вируса. Перед эпидемией «испанки», утверждает неназванный «эксперт», тоже отмечался бум палеонтологии и археологии.
— Надо смотреть правде в глаза. А может ли быть? Я всегда отвечаю конкретно: в жизни всё может быть. Не надо прятать голову в песок и изображать, что кругом всё замечательно. Всё может быть, и нужно быть готовым к этому. Если вы едете в какую-то страну с серьезным набором болезней, например, желтой лихорадкой, нужно подготовиться к поездке. Местные жители реже болеют, оказываются более устойчивыми к возбудителю. Встречаясь с небольшими дозами этого возбудителя, вырабатывается иммунитет, — говорит Виктор Зуев, но на всякий случай уточняет: вирус, против которого мы ничего не сможет противопоставить, — это выдумка.
Может ли человечество выкосить какой-то неведомый вирус, однажды высказалась и вирусолог-иммунолог Елена Карева: если бы это было возможно, за миллионы лет неведомый вирус уже бы проявился.
— Вряд ли человек сможет изобрести здесь что-то сам: он учится у природы, а придумать то, чего еще не было, очень и очень сложно. Так что и вероятность того, что человечество выкосит какой-нибудь новый и одинаково опасный для всех вирус, минимальна, —отмечала Елена Карева.
К слову, возбудитель упомянутой чумы — не вирус, а бактерия. Впрочем, это не мешает чумному микробу давать о себе знать в разных точках света. И хотя бубонная чума уже давно не уничтожает целые города, российские ученые продолжают разрабатывать синтетические вакцины нового поколения против страшной бактерии. Но могут ли происходить своеобразные «камбэки»? Вроде бы и справились с заразой, а через несколько лет: «И снова здравствуйте!»
— Есть такое выражение: инфекционные болезни, о которых забывают, потом начинают мстить за эту забывчивость, — говорит Виктор Зуев. — Бактерии чумы поражают не только людей, но и грызунов. Такие красавцы, как суслики, являются носителями бактерии чумы. В регионах, где живут суслики, стоят противочумные станции. Эти станции следят за уровнем зараженности грызунов. Не дай бог, если уровень начнет повышаться — большая вероятность, что чума перекинется на людей.
Полезный «яд»
Вообще само слово «вирус» переводится с латыни как «яд», но если бы он мог говорить, то несомненно бы обиделся: вирус тоже может приносить пользу. Так, вирусы используют против бактерий, их еще называют фагами или бактериофагами — убийцами бактерий.
Или еще один пример. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук и вирусологи Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» использовали вирус Зика в борьбе с опухолью мозга. Пока эксперименты проводятся на лабораторных мышах, но уже есть результаты — рост опухоли замедлился. Уточняется, что речь идет не о прямом инфицировании «ушастого» пациента вирусом, а о не опасной для здоровья конструкции (как при вакцинации).
— Что такое вакцинация? Прививают «маленькую болезнь», чтобы развился иммунитет, сформировались антитела и вы имели защиту от заражения вирусом со стороны. Когда вируса в организме мало, заключается «джентльменское соглашение»: организм приобретает иммунитет, а вирус сохраняется как вид. Культивируется абсолютная глупость, я бы сказал «вражеское движение» — будто бы прививаться не надо. Более надежного средства против вирусной инфекции, чем прививка, нет, не изобрел человек! Да, при некоторых прививках бывают осложнения, но это бывает при прививках от серьезных заболеваний, — говорит Виктор Зуев.
Так было с оспой, которую, к слову, победили. В какой-то момент от прививок, говорит вирусолог, стало погибать больше людей, чем собственно от оспы, которая входит в категорию особо опасных инфекций.
— Вас же не удивит, если я скажу, что у нас в доме корь бушует? Не удивит. Потому что у нас неблагополучно с корью из-за того, что противокоревые прививки стали не строго обязательными. У наших соседей, я имею в виду украинцев, вообще просто катастрофа с корью, — говорит ученый, которому несколько дней назад исполнилось 90 лет.
Делится рецептом хорошего иммунитета и долгой жизни: одеваться по погоде, держать «голову в холоде, ноги в тепле». Желудок в голоде держать не надо, но переедать точно не стоит. Есть больше овощей и фруктов, помнить о своей индивидуальности и подбирать лекарство исключительно «под себя». Чаще улыбаться и не пренебрегать вакцинацией.