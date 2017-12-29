Вакцина от Эболы, бионический глаз и искусственные органы

В 2017 году российские ученые совершили ряд важнейших открытий в медицине и фармакологии. Мир узнал о первой и единственной вакцине от лихорадки Эбола, разработанной отечественными специалистами. Другим важным событием в медицинском мире стала операция по имплантации бионического глаза.

Важным достижением российской медицинской науки стало создание отечественной вакцины от лихорадки Эбола. В июле первые дозы препарата, разработанного ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, были переданы Гвинее в рамках программы помощи в предупреждении этого заболевания. Президент африканской республики Альфа Конде выразил благодарность главе России Владимиру Путину за помощь в борьбе с заболеванием. Отечественный препарат «Гам-Эвак Комби» — первая в мире официально зарегистрированная и разрешенная для клинического применения вакцина против этой опасной инфекции. По данным Минздрава РФ, российская вакцина доказала свою эффективность и безопасность: у 100% привитых наблюдается высокая концентрация антител к возбудителю болезни.

В уходящем году было объявлено и о многих других важных фармацевтических достижениях: в отечественных НИИ ведутся разработки препаратов от рака, ВИЧ-инфекции, диабета, различных форм нейродегенерации. Ученые НИЦ «Курчатовский институт» создали методику раннего выявления болезни Альцгеймера, которая позволит ставить диагноз на основе анализа крови. По новой методике, учитывающей показатели иммунитета, уже успешно обследовано более сотни пациентов с начальной стадией этой болезни. Лаборатория Курчатовского института работает в сотрудничестве с отделом гериатрической психиатрии Научного центра психического здоровья РАН.

Одним из наиболее ярких достижений отечественной и мировой медицины стала уникальная, первая на планете операция по имплантации незрячим пациентам бионического глаза. В 2017 году при помощи этой электронной конструкции удалось вернуть зрение двум пациентам. Бионическая система зрения, разработанная российскими учеными, состоит из вживляемого в глаз пациента датчика, выполняющего роль сетчатки, особых очков и микрокомпьютера. Вмонтированная в очки камера создает изображение, которое с помощью микрокомпьютера переводится в электрические импульсы и передается на искусственную сетчатку. Система разработана Научно-исследовательским центром офтальмологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

В уходящем году в России началось активное развитие регенеративной медицины. В РФ уже действует закон о биомедицинских клеточных продуктах, однако реально работать он начнет только в следующем году: эта сфера требует дополнительного нормативного регулирования. Как подсчитала министр здравоохранения Вероника Скворцова, уже выпущено 57 подзаконных актов, необходимых для запуска в медицинскую практику тех или иных продуктов без значимых рисков.

На III Национальном конгрессе по регенеративной медицине в ноябре Вероника Скворцова сообщила, что в России существуют серьезные наработки в сфере регенеративных технологий. «Чистые линии» клеток для восстановления дефектов различных зон головного мозга уже подтвердили свою эффективность в экспериментах на животных, но пока еще не прошли клинические испытания. Кроме того, в нашей стране создана многослойная искусственная кожа, которая полностью соответствует структуре кожи человека.

Выдающееся медицинское достижение года — создание искусственных органов на основе полимерных материалов. В частности, в Первом МГМУ имени Сеченова в уходящем году пациент со стриктурой (сужением) уретры впервые подвергнут операции с применением клеточной матрицы.