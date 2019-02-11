Коктейль по рецепту: персонально подобранные бактериофаги помогут победить инфекции

Врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны РФ совместно с учеными восстановили методику создания коктейлей из бактериофагов. Разработанная терапия стала единственным способом вылечить человека с инфекцией, вызванной супербактерией. И это уникальная возможность побороть болезнь, которую не берут никакие антибиотики. Терапия уже перешла в стадию клинической практики.

Вирусы с историей

Устойчивость вредоносных бактерий к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человека. Всё больше патологий — пневмония, туберкулез, заражение крови, заболевания пищевого происхождения — одерживают верх из-за снижения эффективности антимикробных препаратов. Поэтому поиск новых способов борьбы с инфекциями — первостепенная задача ученых.

Идея лечить инфекционные заболевания с помощью бактериофагов — вирусов, избирательно поражающих только бактерии, — возникла еще в начале прошлого века. Однако распространение и эффективность антибиотиков надолго отодвинули их изучение. О бактериофагах вспомнили, когда появились супербактерии, которых не берут современные лекарства. Ученые ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского совместно с военными врачами ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России воссоздали методику борьбы с устойчивыми к антибиотикам патогенными микроорганизмами.

— Мы лечим вторичное присоединение инфекции. Так называемые гнойные септические осложнения и инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории клинической микробиологии и биотехнологии бактериофагов Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Андрей Алешкин. — В этом случае применение бактериофагов должно быть персонализировано. Препарат подбирается с учетом иммунного ответа и локализации инфекционного процесса каждого конкретного пациента.

Персональный коктейль

Когда антибиотики уже неэффективны, для больного создается коктейль из бактериофагов. Врачи берут биоматериалы для микробиологического анализа у пациентов, которые находятся на лечении в специализированных отделениях военного госпиталя им. А.А. Вишневского. Затем в институте им. Г.Н. Габричевского, где находится самая большая в стране библиотека бактериофагов, ученые подбирают максимально эффективные штаммы с учетом иммунного ответа конкретного больного.

— Самое страшное для бактериофага — это гуморальный иммунитет, который ответственен за выработку иммуноглобулинов. Дело в том, что нейтрализующие вирус антитела появляются через две-три недели после приема фага. И нам надо быть уверенными, что именно к этому препарату у пациента пока еще нет антител, — отметил Андрей Алешкин.

Оценив иммунную систему больного, специалисты выбирают метод введения бактериофага в организм в каждом конкретном случае: при ИВЛ-ассоциированной пневмонии, например, эффективны ингаляции, а при кожных заражениях — специальные повязки.

Медицина двойного назначения

Методика персонализированной таргетной фаговой терапии довольно активно применяется в клинике. В частности, используется для лечения различных осложнений, когда не работают антибиотики, и показывает высокую эффективность, сообщил «Известиям» начальник отделения гнойной хирургии филиала 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Павел Маркевич.

— Эти препараты назначаются больным с трофическими язвами разной этиологии, пациентам с диабетической стопой, — отметил он. — Используются при хронических остеомиелитах и свищах разного происхождения. Помогают устранять последствия ранений, но не на острой стадии, а на этапе хронических воспалительных заболеваний.

Работа ученых крайне актуальна, уверена заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Ирина Подопригора.

— В научной литературе всё чаще встречаются предостережения о наступлении постантибиотической эры и призывы к поиску альтернативных путей влияния на патологические процессы инфекционной природы, — рассказывает она. — При госпитальных инфекциях, вызванных супербактериями, это может быть единственным возможным решением.

Главное в предложенной методике — это персонификация, считает профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), вуза — участника проекта «5-100», заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

— Персональный подбор коктейлей из бактериофагов для лечения того или иного бактериоза — очень важный шаг вперед, — не сомневается он. — Однако надо понимать, что также как бактерии сумели приспособиться к антибиотикам, так еще раньше они смогли адаптироваться к наличию бактериофагов. Иначе в мире уже не осталось бы бактерий. Поэтому бактериофаги нельзя назвать идеальным оружием. Однако коллеги научились использовать их в нужное время и в нужных локациях, что очень важно.

История массового применения препаратов уходит корнями во времена Великой Отечественной войны. В 1940 году был создан коктейль из нескольких видов бактериофагов, борющихся с бактериями, вызывающими тяжелые раневые инфекции. В СССР приоритет фаготерапии принадлежал Зинаиде Ермольевой, получившей Сталинскую премию за предупреждение вспышки холеры в Советской армии в тяжелейших эпидемиологических условиях Сталинградской битвы. Крупным центром по изучению фагов во времена СССР был научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии и иммунологии им. Г. Элиава в Тбилиси.

Специалисты института им. Г.Н. Габричевского продолжают работу над совершенствованием препаратов на основе бактериофагов и постоянно пополняют коллекцию «пожирателей инфекций».