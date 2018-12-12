«Изменение вируса гриппа может вызвать эпидемию»

Каждый год грипп «укладывает в постель» по меньшей мере 3 млн людей по всему миру. Даже вне эпидемии ежегодно он в среднем уносит жизни 250 тыс. человек. Причина — феноменальная изменчивость вируса. Несмотря на то, что ученые открыли вирус гриппа почти 100 лет назад, до сих остается загадкой, как он так быстро меняется и преодолевает межвидовые барьеры. Об истории вируса, его мутации и наиболее эффективном способе борьбе с гриппом и ОРВИ в интервью «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Николай Малышев, проработавший более 25 лет главным врачом инфекционной больницы №1 г. Москвы и одновременно главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Департамента здравоохранения г. Москвы.

— Николай Александрович, мало кто знает об истории гриппа. Когда он был выявлен впервые?

— В 412 году до нашей эры Гиппократ впервые описал заболевание, очень похожее на грипп. Симптомы: высокая температура, интоксикация, насморк, кашель, отечность и боль в горле. При этом болезнь быстро распространялась. 200 лет спустя в Древнем Риме также была описана эпидемия заболевания, напоминавшая грипп. В средневековой Европе его называли итальянской лихорадкой. Возможно, грипп попал в Америку из Европы с экспедицией Христофора Колумба, что ознаменовалось гибелью почти всего коренного населения Антильских островов.

Возбудитель гриппа (позже его назвали вирусом гриппа типа А) был открыт в 1933 году сотрудниками Лондонского национального института медицинских исследований. Семь лет спустя Томас Френсис выделил от человека новый вирус гриппа, получивший название вируса гриппа В, а позднее Ричард Тейлор — вирус гриппа типа С. Штаммы вируса гриппа типа А поражают не только человека, но и широко распространены среди птиц, млекопитающих и даже рептилий. Распространение вируса гриппа В возможно только среди людей, вируса гриппа С - среди людей и свиней.

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Почти ежегодно регистрируются эпидемические подъемы заболеваемости гриппом, в нашем полушарии они приходятся на период с декабря по февраль. По данным ВОЗ, более миллиарда людей в год заболевает гриппом и другими ОРВИ, при этом у 3–5 миллионов развиваются тяжелые формы инфекции. Число смертей может достигать полумиллиона человек. В России до 30–40% населения ежегодно заболевает гриппом и другими ОРЗ. Экономический ущерб от заболеваемости ОРВИ (включая грипп) составляет около 77% общего ущерба от всех инфекционных болезней.

— Как вообще человек заражается гриппом? Что происходит после того, как вирус попадает внутрь организма?

— Грипп вызывают три типа вирусов: А, В, С. Самый распространенный и опасный — вирус гриппа А. Все его подвиды имеют общие особенности: на внешней поверхности вируса находятся белки гемагглютинин (Н) и нейраминидаза (N). В зависимости от них выделяются подтипы гриппа А — например, H1N1. Его характеризует сочетание гемагглютинина подтипа 1 и нейраминидазы подтипа 1. Всего в природе выявлено 18 различных подтипов гемагглютинина и 11 — нейраминидазы. Первый подобен ключу, открывающему клеточную мембрану, чтобы вирус мог войти в клетку, а второй — такой же ключ для выхода из нее.

Вирусы гриппа внедряются в клетки эпителия верхних дыхательных путей, размножаются внутри клеток, приводя к их гибели, продукты распада клеток попадают в кровоток и вызывают интоксикацию. Токсины приводят к нарушениям микроциркуляции и гемостаза, оказывают отрицательное воздействие на работу всех органов, включая печень, селезенку и почки, но, в первую очередь, страдает сердечно-сосудистая и нервная системы.

Грипп опасен частым развитием таких осложнений как отит, пневмония, цистит. На фоне острой вирусной инфекции может обостриться течение бронхиальной астмы, хронического бронхита и других хронических заболеваний.

В ответ на внедрение возбудителя в организме развивается ряд иммунологических реакций, в результате которых образовываются специфические иммуноглобулины, повышается активность Т-хелперов — лимфоцитов, и активно вырабатываются интерфероны.

— Как защитить себя от инфекции?

— Ученые лондонского национального института медицинских исследований в 1957 году открыли интерфероны (ИФН). Интерфероны — это биологически активные белки, которые синтезирует клетка в процессе защитной реакции. Они выступают медиаторами иммунитета, обладают антивирусным, иммуномодулирующим и другими эффектами, направленными на сохранение жизнедеятельности организма. Интерфероны оказывают противовирусное действие, блокируют размножение вирусных нуклеиновых кислот, что, в свою очередь, препятствует формированию вирусных белков.

Выработка интерферонов является механизмом врожденного иммунитета. В отличие от антител интерфероны подавляют в пораженных клетках внутриклеточные механизмы репродукции вирусов, при этом здоровые клетки к вирусам становятся невосприимчивыми.

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Насчитывается более 300 вирусов, которые вызывают респираторные заболевания. Наиболее опасен среди них вирус гриппа, способный вызывать эпидемии и пандемии. Каждый вирус обладает своим набором механизмов, позволяющим ему противостоять воздействиям иммунной системы хозяина. Против вируса гриппа созданы лекарственные препараты с мишенью действия непосредственно на вирус, так называемые препараты прямого противовирусного действия. Не представляется возможным создать против каждого респираторного вируса, которых, я повторюсь, более 300, отдельный эффективный прямой противовирусный лекарственный препарат. Но возможно защитить организм человека при помощи противовирусных препаратов непрямого действия, которые оказывают воздействие на организм человека и эффективны не только против вирусов гриппа, но и против множества других респираторных вирусов – это препараты интерферонов и индукторов интерферонов. Преимущество препаратов второй группы - физиологичность механизма действия. При их приеме организм для борьбы с вирусом сам выработает необходимое количество интерферонов. Кроме того, в отличие от препаратов, содержащих готовые, то есть экзогенные для организма ИФН, индукторы интерферонов не приводят к образованию антител против интерферонов.

В России зарегистрированы и применяются целый ряд индукторов интерферона, в число которых входит отечественный лекарственный препарат «Кагоцел». Его однократное введение обеспечивает образование и длительную, до 5 дней, циркуляцию эндогенных, то есть собственных, интерферонов на физиологическом уровне, что обеспечивает удобную схему приема. Курс профилактики гриппа и ОРВИ для взрослых проводится 7-дневными циклами: на протяжении 2 дней по две таблетки 1 раз в день, 5 дней перерыв. «Кагоцел» зарекомендовал себя как безопасный препарат, который может применяться как для плановой, так и для экстренной профилактики гриппа и ОРВИ. «Кагоцел» также показан для лечения гриппа и ОРВИ у взрослых и детей в возрасте от трех лет.

— Вирус гриппа типа А открыли почти 100 лет назад, однако до сих пор от гриппа ежегодно умирают десятки тысяч людей. Почему он по сей день так чрезвычайно опасен?

— У вируса гриппа А имеется множество подтипов: H7N7, например, встречается у лошадей, H5N3 — у чаек. Эпидемии среди людей вызывают подтипы, содержащие гемагглютинины H1, H2 или H3. Если в организм человека, птицы или млекопитающего (например, свиньи) проникает сразу два подтипа вируса гриппа, появляется возможность для реассортации (генетической рекомбинации) с появлением нового штамма вируса, который потом выделяется во внешнюю среду. Таким образом, это приводит к изменчивости возбудителя, а она, в свою очередь, к появлению более «злого» вируса.

Вирусы гриппа очень изменчивы. Частые мутации приводят к появлению новых штаммов, способных вызвать эпидемию и пандемию. Много опасений вызывает вирус так называемого птичьего гриппа А (H5N1), который уже стал причиной заболевания у порядка тысячи человек в 20 странах мира, несмотря на то, что заражение происходит при прямом контакте человека с птицами. Примерно в половине случаев заболевания человека птичьим гриппом приводят к смерти. Вирус птичьего гриппа распространяется по миру и в результате мутаций может приобрести способность передаваться от человека к человеку. Высокая скорость мутирования вирусов приводит к постоянному обновлению штаммов. Поэтому существует риск того, что штаммы вирусов, которые могут вызвать заболевание в текущем сезоне, будут в значительной мере отличаться от прошлогодних. Именно с мутацией вирусов связаны рекомендации по обязательной ежегодной вакцинации населения перед новым эпидсезоном.

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— Минздрав ежегодно призывает граждан проходить вакцинацию, однако люди до сих пор сомневаются в их эффективности.

— Специалисты рекомендуют обязательно прививать людей из групп риска, к которым, в первую очередь, относятся дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями внутренних органов. Начиная с пандемии 2009-2010 годов, когда болели преимущественно молодые люди, появляется все больше сторонников необходимости вакцинации практически здоровых людей.

Практика и наблюдения показывают, что иммунизация — единственный научно обоснованный способ массовой профилактики гриппа, альтернативы которой пока не существует. Современные прививки позволяют предотвратить заболевание гриппом детей и взрослых до 90%. Ежегодно в начале весны ВОЗ делает прогноз по штаммам вирусов гриппа, которые будут преобладать в предстоящем эпидемическом сезоне, и дает рекомендации для создания вакцин.

Минимизировать возможность побочных реакций противогриппозных вакцин удалось после выведения из их состава консервантов. В настоящее время созданы и скоро будут использоваться четырехвалентные вакцины, включающие в своём составе одновременно по 2 штамма каждого из вирусов гриппа типов А и В, что повысит эффективность противогриппозных прививок.

— В последнее время много внимания уделяется гриппу, но что с остальными возбудителями респираторных вирусных инфекций? Они также опасны? По статистике, вирусы гриппа — это лишь 12-15% в общей структуре ОРВИ.

— Острые респираторные вирусные инфекции негриппозной этиологии, как и грипп, передаются воздушно-капельным путем. На сегодняшний день, как уже было отмечено ранее, существует более 300 возбудителей ОРВИ. Чаще всего острое респираторное заболевание вызывают риновирусы (30-50% случаев), примерно по 5% приходится на долю респираторно-синцитиального вируса, вирусов парагриппа и аденовирусов. Менее чем в 5% случаев заболевание обусловлено энтеровирусом, около 1% - метапневмовирусом, бокавирусом. Вирус гриппа, в зависимости от региона, обнаруживается у 1% - 10% заболевших. При возникновении острого респираторного заболевания только в 70 – 80% случаев удается определить возбудителя ОРВИ, у 20 – 30% заболевших возбудитель остается неизвестен. С одной стороны, это связано с тем, что не все возбудители вирусной инфекции ещё достаточно изучены, с другой стороны, с тем, что многим лечебным учреждениям пока широко недоступны лабораторные методы экспресс-диагностики определения возбудителей ОРВИ.

Грипп и ОРВИ — это очень серьезная медико-социальная проблема. В России из всей суммы выплат по случаям временной нетрудоспособности из-за инфекционного заболевания на долю гриппа и ОРВИ приходится до 90%. При этом, случаи заболевания регистрируются не только в холодное время года. Каждый второй человек ежегодно заражается гриппом или другой респираторной инфекцией. К лечению наши граждане, как правило, подходят безответственно: поздно обращаются к врачу, из-за чего противовирусная терапия оказывается не так эффективна.

Профилактика острой респираторной вирусной инфекции, в том числе индукторами интерферонов, позволяет подготовить организм к встрече с вирусом: человек либо не заболевает ОРВИ и гриппом, либо вирусная инфекция протекает в легкой форме, не давая осложнений.