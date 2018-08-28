Готовим лыжи: в России началась вакцинация от гриппа

Первая волна заболеваемости гриппом, по прогнозам Роспотребнадзора, ожидается в середине осени. К 1 сентября по всей стране будет распределена половина вакцин, делать прививки в ряде регионов начали уже сейчас. Почему вакцинация начинается так рано, что вызывает опасения медиков и в чем правы противники прививок, читайте в материале портала iz.ru.

Боевая готовность

Часть регионов заканчивают подготовку к антигриппозной кампании, а кто-то уже дал ей старт: 23 августа, например, вакцинация против гриппа началась в Удмуртии. В Приморском крае прививки от гриппа начнут ставить 1 сентября, причем на этот раз охватить ими планируется половину жителей региона.

Вакцину можно получить не только в поликлинике. В Москве, например, несколько сотен прививочных пунктов будут работать не только в медучреждениях, но также и торговых центрах, на станциях метро и платформах МЦК. В прошлом году, как сообщали в мэрии, уже к октябрю вакцинацию прошли свыше 3 млн москвичей. В целом по стране прививки сделали почти 67,4 млн человек — 46,6% населения. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Грипп_1 Пункт вакцинации в многофункциональном центре «Мои документы» в Москве Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В 2017-м показатели по заболеваемости, по данным Минздрава РФ, упали почти вдвое. За 20 лет они и вовсе снизились почти в 150 раз — с 5173,8 случая на 100 тыс. человек в 1997 году до 34,9 случая на 100 тыс. населения в прошлом. Такую динамику в ведомстве объясняли как раз-таки массовой вакцинацией населения. Два десятилетия назад число привитых было почти в 14 раз меньше.

Прошлый год стал рекордным и по снижению количества смертельных случаев заболевания гриппом: смертность от гриппа по сравнению с 2016-м упала на 60%, заявляли в Росстате. И успех опять же чиновники объясняли распространением вакцинации.

Прогноз ценою в жизнь

В то же время за I квартал этого года было зафиксировано на 16% больше случаев заболевания пневмонией, чем за аналогичный период 2017-го. Среди детей прирост составил и вовсе 40%. В Роспотребнадзоре утверждали, что причиной тому стал рост числа осложнений после гриппа и ОРВИ.

Два года назад в России произошла крупная вспышка гриппа — порог эпидемии был превышен во многих регионах, фиксировалось много смертельных случаев. Тогда высказывались предположения, что вопреки прогнозам пришел не один штамм вируса, а два, рассказал порталу iz.ru доктор медицинских наук, академик РАН Михаил Пальцев. «Такой токсический грипп может приводить к пневмонии, а она часто заканчивается летальным исходом», — отмечает эксперт.

Ряд противников прививок в числе аргументов «против» приводит тот факт, что вакцинация проводится задолго до того, как становится ясно, какой штамм вируса в обиходе. Михаил Пальцев уверен, что сейчас на 99% исключена вероятность того, что прогноз по штамму не оправдается.

Грипп_3 Пациенты в очереди на прием к врачу в городской поликлинике Санкт-Петербурга во время эпидемии гриппа Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов объясняет: например, к нынешнему сезону производители начали готовить вакцину еще в декабре. «В нее должны закладываться три штамма — она трехвалентная. Первая из них закладывается на свой страх и риск», — рассказал специалист порталу iz.ru. Он пояснил, что у компаний попросту нет выбора: технологический процесс требует времени. Штамм, из которого после долгих приготовлений выводятся антигены, выращивается в сложных условиях.

«В феврале Всемирная организация здравоохранения выдает прогноз. Мы живем в более-менее привилегированных условиях: к нам грипп приходит в последнюю очередь. Он уже пошел по планете, и мы уже точно знаем, каков состав сезонного гриппа в этом году (по прогнозам ВОЗ, в сезоне-2018/19 ожидается в основном грипп В, а также грипп А — H3N2 и H1N1. — Прим. iz.ru)», — говорит Алексей Водовозов. С февраля, соответственно, в вакцину закладываются второй и третий штаммы. За 24 сезона «не угадали» три раза, отмечает собеседник портала.

Немного загодя

Он подчеркивает, что вакцинация в сентябре — это оптимальный вариант. Прививка должна успеть подействовать — на то, чтобы выработались антитела, нужно порядка трех недель. «После прививки развивается небольшое снижение иммунитета, — подтверждает врач. — Если вокруг человека все чихают и кашляют, то он вполне может подцепить какой-то вирус — необязательно грипп».

С ним согласен кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. «Идеальный вариант для нашей климатической зоны — это конец сентября, когда не началась слякоть, а народ еще бодр и здоров после лета», — считает он. Ученый подчеркивает, что ни в коем случае нельзя прививать уже болеющих людей — тогда иммунная система разрывается на два фронта и организм ослабевает.

Грипп_2 Сотрудница детской поликлиники № 6 в Иваново делает ребенку прививку против гриппа Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Не угадать» с прогнозом по штаммам вряд ли возможно, но есть другой нюанс — вирус по ходу распространения может мутировать, говорит Гультяев. Однако вакцина, сделанная вовремя и по правилам, по его мнению, в любом случае сработает: «Даже если человек подхватит вирус, он переболеет в легкой форме».

Свои дороже

Другая претензия антипрививочников — качество вакцин. По мнению врача-терапевта Алексея Водовозова, имеет смысл присмотреться к зарубежным аналогам. «Некоторые наши вакцины делаются по достаточно странному и неоправданному принципу, когда берется меньшее количество антигенов, чем рекомендуется ВОЗ. Она рекомендует по 15 мг антигена на каждый штамм вируса, у нас некоторые вакцины содержат по 5 мг», — объясняет собеседник портала. Кроме того, в них добавляется отечественная разработка — иммуномодулятор, который, как утверждает Водовозов, не работает.

Доктор медицинских наук, академик РАН Михаил Пальцев утверждает, что большой разницы между российской и импортной вакциной нет — в плане эффективности они примерно одинаковы, если рассчитаны против тех штаммов вируса, которые, по прогнозам, должны прийти в Россию. Его мнение поддерживает и иммунолог Максим Гультяев.

Грипп_4 Производство вакцины против гриппа Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

«Я считаю, что нужно скорее опасаться некачественной вакцины. Опасность кроется и в недостаточной подготовке кадров: под видом медсестер зачастую работают люди, которые не смогут вычислить подделку», — говорит Михаил Пальцев. Из-за недостаточной подготовки медперсонала могут возникнуть проблемы и при введении препарата. Тому нашел подтверждение Роспотребнадзор: в 2016 году 20% случаев поствакцинальных осложнений произошли из-за ошибок медиков.

Не количество, а качество

Алексей Водовозов подчеркивает, что всем прививаться от гриппа не нужно — это один из распространенных стереотипов, которые поддерживают антипрививочники. ВОЗ выделяет пять групп риска: это беременные женщины, дети с полугода до пяти лет, люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, а также работники здравоохранения«.

«К сожалению, погоня за массовостью часто дает не тот результат, который от нее ждут», — отмечает академик РАН Михаил Пальцев. По его мнению, добиться максимального охвата и эффективности можно при использовании советской системы, «когда в коллективы, где существовала угроза эпидемии, выезжали медработники и осуществляли вакцинацию». Обилие прививочных пунктов сегодня кроет в себе угрозу — уследить за качеством как вакцин, так и оказания медпомощи практически невозможно.

Карать рублем

83% россиян считают, что детям нужно делать прививки от различных заболеваний. Таков был результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре прошлого года. Касательно вакцинации от гриппа сомнений больше — обязательной ее сочли 46% опрошенных.

В России неоднократно звучали инициативы о введении наказания за отказ от вакцинации. Это распространенная практика во многих странах: в Австралии лишают пособий, во Франции штрафуют, а в Италии запрещают посещать ясли и детские сады без обязательных прививок. В прошлом году от вакцинации отказались около 5% граждан, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Грипп_5 Медицинский работник делает укол во время вакцинации персонала от гриппа в ГКБ № 9 в Челябинске Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Осенью министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что кабмин рассматривает возможность введения штрафов для отказавшихся от прививок для детей родителей. В конечном счете после шквала критики от этой идеи отказались. Однако уже весной этого года эту тему подняли снова: тогда президент Владимир Путин не исключил, что могут быть приняты административные меры. «Сейчас какая-то мода вообще не делать прививок», — отметил глава государства, напомнив, что в ряде европейских стран за это уже действуют карательные меры.

По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского, введение наказания за отказ от вакцинации можно назвать вполне целесообразной мерой. С одной стороны, вакцинация — это решение, которое должны принимать родители, так как многие вакцины имеют редкие, но серьезные побочные эффекты, рассуждает юрист. «С другой стороны, массовый отказ от вакцинации может привести к серьезным последствиям, что выводит эту проблему уже не на частный, а на публичный уровень», — подчеркнул собеседник портала iz.ru.