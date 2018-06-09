Календарь прививок расширят

Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) нужно расширить к 2020 году, решили в Минздраве. Это произойдет в том числе и за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции. Речь идет о защите от менингита, пневмонии, сепсиса. Сейчас от гемофильной инфекции прививают только малышей из группы риска.

Детей в России планируется бесплатно прививать от гемофильной инфекции. Это следует из доклада Минздрава, с которым ознакомились «Известия». Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Среди задач на будущее в итоговом докладе Минздрава указано «расширение Национального календаря профилактических прививок (ветряная оспа, ротавирусная инфекция, гемофильная инфекция для всех детей)». О возможности введения массовой вакцинации от ветрянки и «кишечного гриппа» чиновники уже заявляли, теперь запланированы и прививки от гемофильной инфекции. В министерстве отметили, что рассчитывают расширить Национальный календарь профилактических прививок к 2020 году.

Сейчас от гемофильной палочки бесплатно прививают только младенцев из группы риска (например, недоношенных, малышей с ВИЧ или онкологическими заболеваниями). Минздрав же планирует ввести вакцинацию для всех детей.

Гемофильная инфекция проявляется в виде гнойного менингита, отита, заболеваний дыхательных путей (пневмония, бронхит), приводит к поражениям сердца и суставов.

В Минздраве пояснили, что сейчас обсуждается вопрос необходимых средств для расширения национального календаря. К этому привлечены и производители. В Минфине не ответили на запрос «Известий» о возможности дополнительного финансирования НКПП в ближайшие годы.

— Предложения по расширению Национального календаря профилактических прививок внесены в правительство России, — заявили в Минздраве.

Вакцинацию от гемофильной инфекции проводят во многих странах мира начиная с 1990-х годов. В России ее не было в рамках НКПП, а с прошлого года прививки делают только детям из группы риска, рассказал завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

— Прививку необходимо делать всем без исключения в возрасте трех месяцев, позже уже бессмысленно. Эта инфекция вызывает менингит с летальным исходом. Болезнь также часто переходит в хроническую форму заболеваний лор-органов, и это никак не лечится, например отит, гайморит, тонзиллит, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в России не могли позволить себе массовую вакцинацию против гемофильной инфекции, потому что вакцины нужно было закупать за рубежом. Отечественную вакцину разрабатывали 15 лет, и сейчас она должна выйти на массовое производство, пояснил Михаил Костинов.

В Национальной иммунобиологической компании при госкорпорации Ростех (поставляет для Минздрава отечественные вакцины, произведенные по полному циклу в рамках НКПП) сообщили, что работают над созданием многокомпонентных комбинированных вакцин. Разработка отечественной вакцины против гемофильной инфекции находится на стадии завершения.

— Готовятся к госрегистрации пятикомпонентные комбинированные вакцины с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентом. Новая «Пентавакцина» отличается от ранее зарегистрированных наличием Hib-компонента, обеспечивающего защиту от гемофильной инфекции, — пояснили в Национальной иммунобиологической компании.

Ранее сообщалось, что массовое производство должно запуститься до конца этого года. Сейчас вакцина от гемофильной инфекции закупается за рубежом как компонент пятивалентной вакцины — производство последней, в свою очередь, локализовано в нашей стране.

Ранее писали «Известия», ученые ФМБА России создают новую вакцину от ротавирусной инфекции («кишечного гриппа»). В отличие от широко используемых в мире препаратов, отечественная новинка основана не на живых штаммах, а на генно-модифицированном белке.